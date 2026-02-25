عربي
https://sarabic.ae/20260225/وزير-أردني-سابق-المملكة-ليست-طرفا-في-أي-حرب-ضد-إيران-واستخدام-أجوائها-محظور-على-كافة-الأطراف-1110753255.html
وزير أردني سابق: المملكة ليست طرفا في أي حرب ضد إيران واستخدام أجوائها محظور على كافة الأطراف
وزير أردني سابق: المملكة ليست طرفا في أي حرب ضد إيران واستخدام أجوائها محظور على كافة الأطراف
قال الدكتور أمين مشاقبة، الوزير الأردني السابق، إن الموقف الرسمي للأردن تجاه التوترات الإقليمية واضح وحاسم. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T19:49+0000
2026-02-25T19:49+0000
حصري
العالم العربي
الأخبار
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102031/89/1020318993_0:209:3000:1897_1920x0_80_0_0_514299cf57d1bc984ad8a26d4dbeb20b.jpg
وأشار مشاقبة إلى إعلان الملك عبد الله الثاني منع استخدام الأجواء الأردنية من قبل أي طائرات أجنبية، سواء كانت إسرائيلية أو أمريكية أو غيرها، مؤكدا أن المرور في الأجواء الأردنية لأغراض عسكرية محظور تماما.وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الأردن ليس طرفا في الحرب مع إيران، وليس عدوا لها بالمعنى الدقيق، مشددا على أن المملكة لن تكون جزءا من أي مواجهة عسكرية تشنها الولايات المتحدة أو إسرائيل ضد طهران.وأضاف الوزير السابق أن "في حرب حزيران(يونيو) الأخيرة التي استمرت 12 يوما سقط العديد من الصواريخ الإيرانية والدفاعية على الأراضي الأردنية، وأدت لبعض الخسائر الطفيفة في أكثر من مكان، وكان هناك العديد من الصواريخ التي سقطت وأثرت على الجو العام في البلاد، وهو ما يعزز التوجه الأردني بضرورة النأي بالنفس عن هذه الصراعات".وشدد على أن الأردن ليس طرفا في أي حربة تشنها الولايات المتحدة أو إسرائيل على إيران، وهو موقف واضح وجلي تجاه ما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية إن حصلت، أو التوجهات الإسرائيلية التي تدفع باتجاه توجيه ضربة لإيران لإنهاء المفاعلات النووية ومنظومة الصواريخ الموجودة داخل طهران.وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس الثلاثاء، أن الحوار والحلول السياسية هي السبيل لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد.وشدد الملك الأردني على أن "عمان لن تسمح بخرق أجوائها ولن تكون ساحة حرب"، لافتا إلى أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار.وذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وأفادت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن ترامب تلقى إحاطات عدة حول الخيارات العسكرية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، في غرفة العمليات في البيت الأبيض. كما استطلع آراء مجموعة واسعة من المسؤولين في الجناح الغربي من البيت الأبيض، خلال الأسابيع الأخيرة، حول ما ينبغي فعله تجاه إيران.وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في 17 فبراير/ شباط الجاري، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".
https://sarabic.ae/20260202/وزير-الخارجية-الأردني-لن-نكون-منطلقا-لأي-عمل-عسكري-ضد-إيران-1109911038.html
https://sarabic.ae/20260221/إعلام-نشر-عشرات-المقاتلات-الأمريكية-في-قاعدة-أردنية-وسط-توتر-مع-إيران-1110590809.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
الأخبار
ar_EG
حصري
قال الدكتور أمين مشاقبة، الوزير الأردني السابق، إن الموقف الرسمي للأردن تجاه التوترات الإقليمية واضح وحاسم.
وأشار مشاقبة إلى إعلان الملك عبد الله الثاني منع استخدام الأجواء الأردنية من قبل أي طائرات أجنبية، سواء كانت إسرائيلية أو أمريكية أو غيرها، مؤكدا أن المرور في الأجواء الأردنية لأغراض عسكرية محظور تماما.
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الأردن ليس طرفا في الحرب مع إيران، وليس عدوا لها بالمعنى الدقيق، مشددا على أن المملكة لن تكون جزءا من أي مواجهة عسكرية تشنها الولايات المتحدة أو إسرائيل ضد طهران.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
وزير الخارجية الأردني: لن نكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد إيران
2 فبراير, 14:40 GMT
وأضاف الوزير السابق أن "في حرب حزيران(يونيو) الأخيرة التي استمرت 12 يوما سقط العديد من الصواريخ الإيرانية والدفاعية على الأراضي الأردنية، وأدت لبعض الخسائر الطفيفة في أكثر من مكان، وكان هناك العديد من الصواريخ التي سقطت وأثرت على الجو العام في البلاد، وهو ما يعزز التوجه الأردني بضرورة النأي بالنفس عن هذه الصراعات".
وشدد على أن الأردن ليس طرفا في أي حربة تشنها الولايات المتحدة أو إسرائيل على إيران، وهو موقف واضح وجلي تجاه ما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية إن حصلت، أو التوجهات الإسرائيلية التي تدفع باتجاه توجيه ضربة لإيران لإنهاء المفاعلات النووية ومنظومة الصواريخ الموجودة داخل طهران.
وأوضح مشاقبة أن رؤية الملك تنطلق من المصلحة الوطنية العليا التي تقتضي ألا يكون الأردن طرفاً في حرب لا مصلحة له فيها، لافتا إلى أن الأردن يدعم الحلول الدبلوماسية بشكل أساسي ويدفع باتجاه إنهاء الصراع عبر القنوات السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.
وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس الثلاثاء، أن الحوار والحلول السياسية هي السبيل لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد.
وشدد الملك الأردني على أن "عمان لن تسمح بخرق أجوائها ولن تكون ساحة حرب"، لافتا إلى أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار.
وذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".
Российский истребитель Су-57 и истребитель-бомбардировщик F-35 на XV международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
إعلام: نشر عشرات المقاتلات الأمريكية في قاعدة أردنية وسط توتر مع إيران
21 فبراير, 02:32 GMT
وأضافت: "لم يتخذ الرئيس قرارًا نهائيًا بشأن أي ضربات، حيث تستعد الإدارة لتلقي أحدث مقترح من إيران هذا الأسبوع، قبل ما وصفه المسؤولون بأنه جولة مفاوضات أخيرة مقررة يوم الخميس في جنيف".
وأفادت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن ترامب تلقى إحاطات عدة حول الخيارات العسكرية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، في غرفة العمليات في البيت الأبيض. كما استطلع آراء مجموعة واسعة من المسؤولين في الجناح الغربي من البيت الأبيض، خلال الأسابيع الأخيرة، حول ما ينبغي فعله تجاه إيران.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة غربية، أن ويتكوف وكوشنر سيسافران إلى جنيف، هذا الأسبوع، لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في 17 فبراير/ شباط الجاري، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".
