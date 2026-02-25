https://sarabic.ae/20260225/وزير-أردني-سابق-المملكة-ليست-طرفا-في-أي-حرب-ضد-إيران-واستخدام-أجوائها-محظور-على-كافة-الأطراف-1110753255.html

وزير أردني سابق: المملكة ليست طرفا في أي حرب ضد إيران واستخدام أجوائها محظور على كافة الأطراف

قال الدكتور أمين مشاقبة، الوزير الأردني السابق، إن الموقف الرسمي للأردن تجاه التوترات الإقليمية واضح وحاسم. 25.02.2026, سبوتنيك عربي

وأشار مشاقبة إلى إعلان الملك عبد الله الثاني منع استخدام الأجواء الأردنية من قبل أي طائرات أجنبية، سواء كانت إسرائيلية أو أمريكية أو غيرها، مؤكدا أن المرور في الأجواء الأردنية لأغراض عسكرية محظور تماما.وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الأردن ليس طرفا في الحرب مع إيران، وليس عدوا لها بالمعنى الدقيق، مشددا على أن المملكة لن تكون جزءا من أي مواجهة عسكرية تشنها الولايات المتحدة أو إسرائيل ضد طهران.وأضاف الوزير السابق أن "في حرب حزيران(يونيو) الأخيرة التي استمرت 12 يوما سقط العديد من الصواريخ الإيرانية والدفاعية على الأراضي الأردنية، وأدت لبعض الخسائر الطفيفة في أكثر من مكان، وكان هناك العديد من الصواريخ التي سقطت وأثرت على الجو العام في البلاد، وهو ما يعزز التوجه الأردني بضرورة النأي بالنفس عن هذه الصراعات".وشدد على أن الأردن ليس طرفا في أي حربة تشنها الولايات المتحدة أو إسرائيل على إيران، وهو موقف واضح وجلي تجاه ما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية إن حصلت، أو التوجهات الإسرائيلية التي تدفع باتجاه توجيه ضربة لإيران لإنهاء المفاعلات النووية ومنظومة الصواريخ الموجودة داخل طهران.وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس الثلاثاء، أن الحوار والحلول السياسية هي السبيل لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد.وشدد الملك الأردني على أن "عمان لن تسمح بخرق أجوائها ولن تكون ساحة حرب"، لافتا إلى أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار.وذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وأفادت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن ترامب تلقى إحاطات عدة حول الخيارات العسكرية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، في غرفة العمليات في البيت الأبيض. كما استطلع آراء مجموعة واسعة من المسؤولين في الجناح الغربي من البيت الأبيض، خلال الأسابيع الأخيرة، حول ما ينبغي فعله تجاه إيران.وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في 17 فبراير/ شباط الجاري، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".

