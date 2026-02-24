https://sarabic.ae/20260224/وزير-الخارجية-اللبناني-ضربات-إسرائيلية-قوية-في-حال-التصعيد-مع-إيران--1110693224.html

‌‏وزير الخارجية اللبناني: ضربات إسرائيلية قوية في حال التصعيد مع إيران ‌

‌‏وزير الخارجية اللبناني: ضربات إسرائيلية قوية في حال التصعيد مع إيران ‌

سبوتنيك عربي

حذّر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، من احتمال تعرّض بلاده لضربات إسرائيلية في حال حدوث تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى "وجود مؤشرات تفيد بأن... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-24T12:42+0000

2026-02-24T12:42+0000

2026-02-24T12:42+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

أخبار حزب الله

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092813561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87786353181d30ef878ffd8a6d1e71d9.jpg

وقال رجّي، في تصريحات له، إنه "من بين الأهداف المحتملة قد يكون مطار بيروت، ما يهدد البنية التحتية الحيوية في البلاد".وأكد أن "الحكومة اللبنانية تتحرك دبلوماسيًا للمطالبة بعدم استهداف إسرائيل للبنى التحتية اللبنانية"، داعيًا الدول الفاعلة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف ما وصفها بـ"الخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية"، والانسحاب من كامل الأراضي التي ما تزال تحتلها.وشدد رجّي على "ضرورة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، بهدف حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مسؤولين لبنانيين، قولهما إن "إسرائيل حذرت لبنان من مشاركة حزب الله في أي حرب أمريكية - إيرانية"، مشيرين إلى أن "إسرائيل هددت بضرب لبنان بقوة وأنها ستستهدف البنية التحتية المدنية بما في ذلك المطارات".وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في وقت سابق، عن "قلقه من التصريحات المتناقضة لحزب الله، بين تأكيدات بعدم التدخل لدعم إيران وتصريحات الأمين العام نعيم قاسم، باستبعاد الحياد إذا تعرضت طهران لهجوم".وأكد سلام، في تصريح لصحيفة "نداء الوطن"، عدم قدرة لبنان على التحكم في مجريات العلاقة الأمريكية - الإيرانية، داعيًا الحزب لتجنب "مغامرة جديدة" كتلك التي حدثت في غزة و"كلفت لبنان غاليًا"، وفق تعبيره.واعتبر قاسم، في كلمة له، أن "أي تهديد يطال المرشد الإيراني هو تهديد موجّه إلى محور المقاومة بأكمله"، مؤكدًا أن "حزب الله لن يكون على الحياد في حال شنت الولايات المتحدة أو إسرائيل عدوانًا على إيران".وأوضح قاسم أن "الحزب سيختار طريقة تعاطيه مع أي تطورات وفق طبيعة الظروف في حينها"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة، بالتعاون مع إسرائيل، تسعى للهيمنة على العالم وضرب مشاريع المقاومة في المنطقة".واتهم قاسم، خصوم إيران بمحاولة إسقاطها من الداخل عبر الضغط الاقتصادي وإثارة الاضطرابات، قائلًا إن من وصفهم بـ"المخربين" استغلوا التظاهرات لاستهداف القوات الأمنية والشعب، وإحراق المساجد والممتلكات العامة.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أنه لا يفضل عدم استخدامها.وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وصرّح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في وقت سابق، بأن "أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيؤدي إلى زعزعة وحالة عدم استقرار في المنطقة".وأضاف: "كما تعلمون، تواصل روسيا بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".

https://sarabic.ae/20251211/خبراء-لـسبوتنيك-العلاقات-الثنائية-بين-لبنان-وإيران-بحاجة-إلى-إعادة-تقييم-1108060153.html

https://sarabic.ae/20260224/كتائب-حزب-الله-العراقية-تحذر-من-التهديدات-الأمريكية-ضد-إيران---1110678048.html

https://sarabic.ae/20260224/إعلام-قرار-ترامب-بضرب-إيران-سيعتمد-على-تقييمات-ويتكوف-وكوشنر-1110677330.html

https://sarabic.ae/20260223/كالاس-تحذر-حرب-إيران-لن-تدور-في-رقعة-ترابية-محدودة-1110667616.html

https://sarabic.ae/20251213/لبنان-يؤكد-مجددا-أي-لقاء-مع-إيران-يجب-أن-يتم-في-دولة-محايدة-1108106091.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي