الأمين العام لـ"حزب الله": الحرب على إيران قد تشعل المنطقة هذه المرة

الأمين العام لـ"حزب الله": الحرب على إيران قد تشعل المنطقة هذه المرة

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الاثنين، أن "الحزب معنيّ بشكل مباشر بالتصدي لما وصفه بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

واعتبر قاسم، في كلمة له، أن "أي تهديد يطال المرشد الإيراني هو تهديد موجه إلى محور المقاومة بأكمله"، مؤكدا أن "حزب الله" لن يكون على الحياد في حال شنت الولايات المتحدة أو إسرائيل عدوانًا على إيران.وأوضح أن "الحزب سيختار طريقة تعاطيه مع أي تطورات وفق طبيعة الظروف في حينها"، مضيفا أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع إسرائيل، تسعى للهيمنة على العالم وضرب مشاريع المقاومة في المنطقة.وحذر الأمين العام لحزب الله، من أن الحرب على إيران قد تشعل المنطقة هذه المرة، مشيرا إلى أن إيران تمكنت من الصمود خلال ما وصفه بـ"حرب الـ12 يومًا"، وأفشلت، تحت قيادة المرشد الإيراني، المشاريع الأمريكية والإسرائيلية.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بأن الولايات المتحدة أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أنه لا يفضل عدم استخدامها.وفي تصريح سابق، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة ستتلقى ردا حاسما إذا هاجمت إيران وانتهكت سيادتها، مضيفا أن بلاده "ستعتبر أي هجوم أمريكي عليها “تهديدًا وجوديًا”، بخلاف حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي.وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وصرّح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في وقت سابق اليوم، بأن "أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيؤدي إلى زعزعة وحالة عدم استقرار في المنطقة".وأضاف: "كما تعلمون، تواصل روسيا بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".

