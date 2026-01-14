https://sarabic.ae/20260114/عراقجي-في-اتصال-مع-فيدان-وابن-زايد-عناصر-إرهابية-مدعومة-من-أمريكا-وإسرائيل-تحرض-على-العنف-في-إيران-1109220037.html

عراقجي في اتصال مع فيدان وابن زايد: عناصر إرهابية مدعومة من أمريكا وإسرائيل تحرض على العنف في إيران

عراقجي في اتصال مع فيدان وابن زايد: عناصر إرهابية مدعومة من أمريكا وإسرائيل تحرض على العنف في إيران

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالين هاتفين بنظيريه الإماراتي عبد الله بن زايد، والتركي هاكان فيدان، بحث خلالهما آخر مستجدات التطورات الإقليمية،... 14.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-14T07:43+0000

2026-01-14T07:43+0000

2026-01-14T07:43+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار تركيا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_49814a8c8117d71a5d35fa0bbbd2438f.jpg

ووفقا لوازرة الخارجية الإيرانية، استعرض عراقجي، خلال الاتصال مع فيدان، ما شهدته إيران من أحداث خلال الأيام الماضية، موضحًا "كيف جرى دفع الاحتجاجات السلمية للمواطنين نحو العنف على يد عناصر عنيفة مرتبطة بالخارج، ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين".كما تطرق عراقجي مع وزير الخارجية الإماراتي، إلى الاضطرابات التي شهدتها إيران، مؤكدًا أنها "جاءت نتيجة تحريض عناصر إرهابية بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، ما أدى إلى دفع الاحتجاجات الشعبية السلمية نحو أعمال الشغب".وأشار عراقجي إلى أن "يقظة الشعب الإيراني وجهود القوى الأمنية أسهما في إعادة الاستقرار وفرض الهدوء"، مشددًا على أن "التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤولين أمريكيين تعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لإيران".وطالبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم، مجلس الأمن والأمين العام للمنظمة، بإدانة تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لإيران، وكذلك التهديد باستخدام القوة على خلفية التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وجاء في رسالة مكتوبة من البعثة: "يتعين على الأمين العام ومجلس الأمن، وبالأخص أعضائه المسؤولين، الوفاء بواجباتهم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، من خلال الإدانة غير المشروطة لجميع أشكال التحريض على العنف، والتهديد باستخدام القوة، والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران من قبل الولايات المتحدة".وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في نص الرسالة:تتحمل الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي مسؤولية قانونية مباشرة لا جدال فيها عن الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء، ولا سيما بين الشباب.وجاءت الرسالة، ردا على منشور لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من يوم الثلاثاء، دعا فيه المتظاهرين الإيرانيين إلى الاستيلاء على المباني الحكومية.وبدأت الاحتجاجات في إيران، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية. ومنذ 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، وبعد دعوات من رضا بهلوي، ابن شاه إيران الذي أطيح به في 1979، نشطت مسيرات الاحتجاج في الدولة، وفي نفس اليوم توقف الإنترنت في البلاد.وفي عدد من مدن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، ورافقها شعارات ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية.وسجلت ضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت سلطات الجمهورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الفوضى، يوم 12 يناير أن الوضع تم السيطرة عليه.وأسفرت الاضطرابات في طهران في أغسطس 1953، التي نظمتها أجهزة المخابرات الغربية، عن استبدال الحكومة المنتخبة قانونيا برئاسة رئيس الوزراء محمد مصدق بحكومة بقيادة تابعة للغرب، فاضل الله زاهدي.

https://sarabic.ae/20260114/موسكو-ردا-على-تصريحات-كالاس-بشأن-تغيير-السلطة-في-إيران-انتهاك-لجميع-الأعراف-الدبلوماسية-1109218980.html

https://sarabic.ae/20260114/إعلام-واشنطن-تطلب-من-دول-أوروبية-معلومات-استخباراتية-عن-أهداف-داخل-إيران-1109217179.html

https://sarabic.ae/20260113/ترامب-النصر-هو-هدف-تحركاتي-تجاه-إيران-1109212634.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم