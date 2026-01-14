https://sarabic.ae/20260114/إعلام-واشنطن-تطلب-من-دول-أوروبية-معلومات-استخباراتية-عن-أهداف-داخل-إيران-1109217179.html
إعلام: واشنطن تطلب من دول أوروبية معلومات استخباراتية عن أهداف داخل إيران
إعلام: واشنطن تطلب من دول أوروبية معلومات استخباراتية عن أهداف داخل إيران
أفاد مسؤولون أوروبيون، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة طلبت من دول في الاتحاد الأوروبي تزويدها بمعلومات استخباراتية حول أهداف محتملة داخل إيران. 14.01.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح المسؤولون الأوروبيون، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنهم لا يرون مؤشرات على أن أي ضربة محتملة ستستهدف منشآت نووية إيرانية مجددًا.وبحسب أحد المصادر، فإن السيناريو الأرجح يتمثل في استهداف قيادات منظمات وأجهزة أمنية تشارك في مواجهة الاحتجاجات داخل إيران.وفي وقت سابق، اليوم، طالبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن والأمين العام للمنظمة بإدانة تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لإيران، وكذلك التهديد باستخدام القوة على خلفية التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وجاء في رسالة مكتوبة للبعثة: "يتعين على الأمين العام ومجلس الأمن، وبالأخص أعضائه المسؤولين، الوفاء بواجباتهم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، من خلال الإدانة غير المشروطة لجميع أشكال التحريض على العنف، والتهديد باستخدام القوة، والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران من قبل الولايات المتحدة".وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في الرسالة:وبدأت الاحتجاجات في إيران في نهاية ديسمبر 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية - الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير، وبعد دعوات من رضا بهلوي، ابن شاه إيران الذي أطيح به في 1979، نشطت مسيرات الاحتجاج في الدولة، وفي نفس اليوم توقف الإنترنت في البلاد.وفي عدد من مدن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، ورافقها شعارات ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية.وسجلت ضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت سلطات الجمهورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الفوضى، يوم 12 يناير أن الوضع تم السيطرة عليه.وأسفرت الاضطرابات في طهران في أغسطس 1953، التي نظمتها أجهزة المخابرات الغربية، عن استبدال الحكومة المنتخبة قانونيا برئاسة رئيس الوزراء محمد مصدق بحكومة بقيادة تابعة للغرب، فاضل الله زاهدي.
وأوضح المسؤولون الأوروبيون، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنهم لا يرون مؤشرات على أن أي ضربة محتملة ستستهدف منشآت نووية إيرانية مجددًا.
وبحسب أحد المصادر، فإن السيناريو الأرجح يتمثل في استهداف قيادات منظمات وأجهزة أمنية تشارك في مواجهة الاحتجاجات داخل إيران.
وفي وقت سابق، اليوم، طالبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن والأمين العام للمنظمة بإدانة تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لإيران، وكذلك التهديد باستخدام القوة
على خلفية التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في رسالة مكتوبة للبعثة: "يتعين على الأمين العام ومجلس الأمن، وبالأخص أعضائه المسؤولين، الوفاء بواجباتهم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، من خلال الإدانة غير المشروطة لجميع أشكال التحريض على العنف، والتهديد باستخدام القوة، والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران من قبل الولايات المتحدة".
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في الرسالة:
"تتحمل الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي مسؤولية قانونية مباشرة لا جدال فيها عن الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء، ولا سيما بين الشباب".
وبدأت الاحتجاجات في إيران في نهاية ديسمبر 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية - الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير، وبعد دعوات من رضا بهلوي، ابن شاه إيران الذي أطيح به في 1979، نشطت مسيرات الاحتجاج في الدولة، وفي نفس اليوم توقف الإنترنت في البلاد.
وفي عدد من مدن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة
، ورافقها شعارات ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية.
وسجلت ضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت سلطات الجمهورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الفوضى، يوم 12 يناير أن الوضع تم السيطرة عليه.
وأسفرت الاضطرابات في طهران في أغسطس 1953، التي نظمتها أجهزة المخابرات الغربية، عن استبدال الحكومة المنتخبة قانونيا برئاسة رئيس الوزراء محمد مصدق بحكومة بقيادة تابعة للغرب، فاضل الله زاهدي.