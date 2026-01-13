https://sarabic.ae/20260113/ترامب-النصر-هو-هدف-تحركاتي-تجاه-إيران-1109212634.html
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثء، إن الهدف النهائي لتحركاته تجاه إيران هو "النصر"، من دون أن يوضح ما الذي يقصده بذلك. 13.01.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية: "الهدف النهائي هو النصر. أنا أحب الفوز".ولم يحدد ترامب ما الذي يعنيه بمفهوم النصر، لكنه استشهد بإجراءات الولايات المتحدة في فنزويلا، وتصفية زعيم تنظيم داعش ( تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، أبو بكر البغدادي، والجنرال الإيراني قاسم سليماني، إضافة إلى توجيه ضربة للبنية التحتية النووية الإيرانية.واندلعت احتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه توقف الإنترنت عن العمل في البلاد.وفي عدد من مدن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي. وأسفرت الاضطرابات عن سقوط ضحايا في صفوف قوات الأمن والمحتجين.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات، في 12 يناير أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
22:15 GMT 13.01.2026 (تم التحديث: 22:20 GMT 13.01.2026)
