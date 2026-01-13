https://sarabic.ae/20260113/العراق-وإيران-يؤكدان-منع-أي-محاولات-تسلل-لمجموعات-إرهابية-بين-البلدين-1109211852.html
العراق وإيران يؤكدان منع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين
العراق وإيران يؤكدان منع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين
سبوتنيك عربي
شدد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على منع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين. 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T21:23+0000
2026-01-13T21:23+0000
2026-01-13T21:23+0000
أخبار إيران
العراق
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089020038_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb8515c29cf13a9abbb7df3985b4b54a.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الاعلامي لمستشارية الأمن القومي في بغداد، تلقي قاسم الأعرجي اتصالا هاتفيا من علي لاريجاني استعرضا فيه تطورات الأوضاع في المنطقة.وأضاف بيان المكتب الإعلامي أن "الجانبين أكدا على أهمية ضبط الحدود المشتركة وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمنع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين".وجاء الاتصال الهاتفي بين مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تدين بشدة التدخل الأجنبي غير القانوني في شؤون إيران الداخلية، مشيرة إلى أن التهديدات الصادرة من واشنطن بضرب إيران غير مقبولة على الإطلاق.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة التدخل الخارجي التخريبي في الشؤون السياسية الداخلية لإيران".
https://sarabic.ae/20251005/العراق-وإيران-يتفقان-على-إنشاء-سوق-حدودية-مشتركة-1105635480.html
أخبار إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089020038_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ff817c9a02f5f5acb5f7e38e8b1bbbee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, العراق, العالم العربي, الأخبار
أخبار إيران, العراق, العالم العربي, الأخبار
العراق وإيران يؤكدان منع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين
شدد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على منع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الاعلامي لمستشارية الأمن القومي في بغداد، تلقي قاسم الأعرجي اتصالا هاتفيا من علي لاريجاني استعرضا فيه تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأضاف بيان المكتب الإعلامي أن "الجانبين أكدا على أهمية ضبط الحدود المشتركة وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمنع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين".
وجاء الاتصال الهاتفي بين مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني
، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تدين بشدة التدخل الأجنبي غير القانوني في شؤون إيران الداخلية،
مشيرة إلى أن التهديدات الصادرة من واشنطن بضرب إيران غير مقبولة على الإطلاق.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة التدخل الخارجي التخريبي في الشؤون السياسية الداخلية لإيران".