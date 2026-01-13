https://sarabic.ae/20260113/العراق-وإيران-يؤكدان-منع-أي-محاولات-تسلل-لمجموعات-إرهابية-بين-البلدين-1109211852.html

العراق وإيران يؤكدان منع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين

العراق وإيران يؤكدان منع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين

سبوتنيك عربي

شدد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على منع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين. 13.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-13T21:23+0000

2026-01-13T21:23+0000

2026-01-13T21:23+0000

أخبار إيران

العراق

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089020038_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb8515c29cf13a9abbb7df3985b4b54a.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الاعلامي لمستشارية الأمن القومي في بغداد، تلقي قاسم الأعرجي اتصالا هاتفيا من علي لاريجاني استعرضا فيه تطورات الأوضاع في المنطقة.وأضاف بيان المكتب الإعلامي أن "الجانبين أكدا على أهمية ضبط الحدود المشتركة وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمنع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين".وجاء الاتصال الهاتفي بين مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقًا تحولت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تدين بشدة التدخل الأجنبي غير القانوني في شؤون إيران الداخلية، مشيرة إلى أن التهديدات الصادرة من واشنطن بضرب إيران غير مقبولة على الإطلاق.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة التدخل الخارجي التخريبي في الشؤون السياسية الداخلية لإيران".

https://sarabic.ae/20251005/العراق-وإيران-يتفقان-على-إنشاء-سوق-حدودية-مشتركة-1105635480.html

أخبار إيران

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العراق, العالم العربي, الأخبار