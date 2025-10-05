العراق وإيران يتفقان على إنشاء سوق حدودية مشتركة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
العراق وإيران يتفقان على إنشاء سوق حدودية مشتركة
العراق وإيران يتفقان على إنشاء سوق حدودية مشتركة
أعلن الرئيس التنفيذي لمنطقة أروند الحرة الإيرانية، مصطفى خانزادي، توقيع اتفاق مشترك بين المنطقة الواقعة جنوب شرقي بلاده ومحافظة البصرة العراقية، على إنشاء سوق
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
العالم العربي
الأخبار
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، بأن إعلان خانزادي، "جاء في الاجتماع المشترك، الذي عُقد بمشاركة الوفدين الإيراني والعراقي، للبحث في سبل تطوير التعاون التجاري الثنائي بمنطقة أروند الحرة".وأشار المسؤول الإيراني إلى الأهمية الاستراتيجية لمعبر شلمجة الحدودي في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقل بين البلدين.وأكد أنه "تم إبرام هذا الاتفاق في إطار الخطوط العريضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تعزيز التجارة الحدودية، وتنمية الاقتصاد البحري وتسهيل حركة المسافرين والبضائع بين منطقة أروند الحرة ومحافظة البصرة".ولفت خانزادي إلى أنه "سيتم قريبا تفعيل نظام اتفاقية "تي آي آر" في الجمارك العراقية، ونظام "أي تي اي" للعبور المؤقت لبضائع المعارض، وخدمات التاكسي الدولي بين البصرة ومنطقة أروند الحرة".من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة البصرة العراقية محمد كاظم، أن العمل جار لتطوير المعبر في محافظة البصرة، بهدف تجاوز المشاكل التي تعيق تبادل السلع بين البلدين.وصرح كاظم بأن "التقدم في تنفيذ مشاريع منطقة أروند الحرة، هو حافز أساسي لتنمية العلاقات الاقتصادية مع محافظة البصرة، وهناك مشاريع اقتصادية وتجارية عديدة يمكنها أن تعزز العلاقات الحسنة القائمة بين البلدين".
العراق وإيران يتفقان على إنشاء سوق حدودية مشتركة

09:23 GMT 05.10.2025
أعلن الرئيس التنفيذي لمنطقة أروند الحرة الإيرانية، مصطفى خانزادي، توقيع اتفاق مشترك بين المنطقة الواقعة جنوب شرقي بلاده ومحافظة البصرة العراقية، على إنشاء سوق تجارية مشتركة في مدينة شلمجة الحدودية.
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، بأن إعلان خانزادي، "جاء في الاجتماع المشترك، الذي عُقد بمشاركة الوفدين الإيراني والعراقي، للبحث في سبل تطوير التعاون التجاري الثنائي بمنطقة أروند الحرة".
وأشار المسؤول الإيراني إلى الأهمية الاستراتيجية لمعبر شلمجة الحدودي في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقل بين البلدين.
وأكد أنه "تم إبرام هذا الاتفاق في إطار الخطوط العريضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تعزيز التجارة الحدودية، وتنمية الاقتصاد البحري وتسهيل حركة المسافرين والبضائع بين منطقة أروند الحرة ومحافظة البصرة".
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
العراق وإيران يبحثان ضبط الحدود المشتركة ومكافحة تهريب المخدرات
22 فبراير, 17:31 GMT
ولفت خانزادي إلى أنه "سيتم قريبا تفعيل نظام اتفاقية "تي آي آر" في الجمارك العراقية، ونظام "أي تي اي" للعبور المؤقت لبضائع المعارض، وخدمات التاكسي الدولي بين البصرة ومنطقة أروند الحرة".

وتابع: "كما اتفق الطرفان على تشكيل لجان تنفيذية مشتركة، وتوفير البنى التحتية الجمركية وإيجاد التسهيلات اللازمة لعبور السيارات الإيرانية والعراقية، وتمركز شركة تأمين متخصصة في شلمجة، وذلك لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بوتائر سريعة ودقيقة".

من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة البصرة العراقية محمد كاظم، أن العمل جار لتطوير المعبر في محافظة البصرة، بهدف تجاوز المشاكل التي تعيق تبادل السلع بين البلدين.
وصرح كاظم بأن "التقدم في تنفيذ مشاريع منطقة أروند الحرة، هو حافز أساسي لتنمية العلاقات الاقتصادية مع محافظة البصرة، وهناك مشاريع اقتصادية وتجارية عديدة يمكنها أن تعزز العلاقات الحسنة القائمة بين البلدين".
