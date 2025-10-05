https://sarabic.ae/20251005/العراق-وإيران-يتفقان-على-إنشاء-سوق-حدودية-مشتركة-1105635480.html
العراق وإيران يتفقان على إنشاء سوق حدودية مشتركة
العراق وإيران يتفقان على إنشاء سوق حدودية مشتركة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التنفيذي لمنطقة أروند الحرة الإيرانية، مصطفى خانزادي، توقيع اتفاق مشترك بين المنطقة الواقعة جنوب شرقي بلاده ومحافظة البصرة العراقية، على إنشاء سوق... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T09:23+0000
2025-10-05T09:23+0000
2025-10-05T09:23+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/0c/1049826575_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_a36808d6466f3655d222eb6ca4b429c0.jpg
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، بأن إعلان خانزادي، "جاء في الاجتماع المشترك، الذي عُقد بمشاركة الوفدين الإيراني والعراقي، للبحث في سبل تطوير التعاون التجاري الثنائي بمنطقة أروند الحرة".وأشار المسؤول الإيراني إلى الأهمية الاستراتيجية لمعبر شلمجة الحدودي في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقل بين البلدين.وأكد أنه "تم إبرام هذا الاتفاق في إطار الخطوط العريضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تعزيز التجارة الحدودية، وتنمية الاقتصاد البحري وتسهيل حركة المسافرين والبضائع بين منطقة أروند الحرة ومحافظة البصرة".ولفت خانزادي إلى أنه "سيتم قريبا تفعيل نظام اتفاقية "تي آي آر" في الجمارك العراقية، ونظام "أي تي اي" للعبور المؤقت لبضائع المعارض، وخدمات التاكسي الدولي بين البصرة ومنطقة أروند الحرة".من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة البصرة العراقية محمد كاظم، أن العمل جار لتطوير المعبر في محافظة البصرة، بهدف تجاوز المشاكل التي تعيق تبادل السلع بين البلدين.وصرح كاظم بأن "التقدم في تنفيذ مشاريع منطقة أروند الحرة، هو حافز أساسي لتنمية العلاقات الاقتصادية مع محافظة البصرة، وهناك مشاريع اقتصادية وتجارية عديدة يمكنها أن تعزز العلاقات الحسنة القائمة بين البلدين".
https://sarabic.ae/20250222/العراق-وإيران-يبحثان-ضبط-الحدود-المشتركة-ومكافحة-تهريب-المخدرات-1098070178.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/0c/1049826575_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_f1149b3bdaab380aa7f462802587a578.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
العراق وإيران يتفقان على إنشاء سوق حدودية مشتركة
أعلن الرئيس التنفيذي لمنطقة أروند الحرة الإيرانية، مصطفى خانزادي، توقيع اتفاق مشترك بين المنطقة الواقعة جنوب شرقي بلاده ومحافظة البصرة العراقية، على إنشاء سوق تجارية مشتركة في مدينة شلمجة الحدودية.
وأفادت وكالة
"إرنا"، صباح اليوم الأحد، بأن إعلان خانزادي، "جاء في الاجتماع المشترك، الذي عُقد بمشاركة الوفدين الإيراني والعراقي، للبحث في سبل تطوير التعاون التجاري الثنائي بمنطقة أروند الحرة".
وأشار المسؤول الإيراني إلى الأهمية الاستراتيجية لمعبر شلمجة الحدودي في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقل بين البلدين.
وأكد أنه "تم إبرام هذا الاتفاق في إطار الخطوط العريضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تعزيز التجارة الحدودية، وتنمية الاقتصاد البحري وتسهيل حركة المسافرين والبضائع
بين منطقة أروند الحرة ومحافظة البصرة".
ولفت خانزادي إلى أنه "سيتم قريبا تفعيل نظام اتفاقية "تي آي آر" في الجمارك العراقية، ونظام "أي تي اي" للعبور المؤقت لبضائع المعارض، وخدمات التاكسي الدولي بين البصرة ومنطقة أروند الحرة".
وتابع: "كما اتفق الطرفان على تشكيل لجان تنفيذية مشتركة، وتوفير البنى التحتية الجمركية وإيجاد التسهيلات اللازمة لعبور السيارات الإيرانية والعراقية، وتمركز شركة تأمين متخصصة في شلمجة، وذلك لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بوتائر سريعة ودقيقة".
من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة البصرة
العراقية محمد كاظم، أن العمل جار لتطوير المعبر في محافظة البصرة، بهدف تجاوز المشاكل التي تعيق تبادل السلع بين البلدين.
وصرح كاظم بأن "التقدم في تنفيذ مشاريع منطقة أروند الحرة، هو حافز أساسي لتنمية العلاقات الاقتصادية مع محافظة البصرة، وهناك مشاريع اقتصادية وتجارية عديدة يمكنها أن تعزز العلاقات الحسنة القائمة بين البلدين".