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ماذا تبني إيران على حدود العراق؟.. مسؤول إيراني يكشف التفاصيل
ماذا تبني إيران على حدود العراق؟.. مسؤول إيراني يكشف التفاصيل
سبوتنيك عربي
أكد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، اليوم الأحد، أن البلدين يعملان على تقليص الفجوة في الميزان التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية،... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T10:45+0000
2025-02-09T10:45+0000
العراق
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وكشف المسؤول الإيراني عن تسريع إنشاء مدن صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعديل الفجوة التجارية بين الصادرات والواردات وتعزيز التعاون الاقتصادي.وأوضح آل إسحاق في تصريح لوكالة "إيلنا"، أن الحكومتين الإيرانية والعراقية وضعتا هذا المشروع على قائمة الأولويات، حيث تم تحديد موقعي مهران وشلمجة كنقاط رئيسية لإنشاء هذه المدن الصناعية.وأكد أن هذه المدن ستساهم في الإنتاج المشترك والاستثمار الصناعي، مع إمكانية تسويق المنتجات في الأسواق العراقية وتصديرها لدول أخرى، دون قيود على نوعية السلع المنتجة، مشددًا على أن الأولوية ستكون للمنتجات التي تمتلك ميزة تنافسية لدى الجانبين. كما سيتم توفير الطاقة والعمالة بالتعاون بين البلدين، مع إنشاء لجنة مشتركة لتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة الثنائية.واختتم رئيس غرفة التجارة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الآلية يمكن توسيعها لتشمل دولًا أخرى، لكن التركيز الحالي ينصب على تعزيز التعاون مع العراق، باعتباره شريكا استراتيجيا لإيران في المجالات التجارية والصناعية.
https://sarabic.ae/20250124/بدء-العمل-في-مشروع-الربط-السككي-بين-إيران-والعراق-1097108532.html
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العراق, إيران, اقتصاد, الأخبار
العراق, إيران, اقتصاد, الأخبار

ماذا تبني إيران على حدود العراق؟.. مسؤول إيراني يكشف التفاصيل

10:45 GMT 09.02.2025
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Fotolia / Borna Mirahmadian
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أكد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، اليوم الأحد، أن البلدين يعملان على تقليص الفجوة في الميزان التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرا إلى أن إجمالي التجارة بينهما يطمح للوصول إلى 22 مليار دولار.
وكشف المسؤول الإيراني عن تسريع إنشاء مدن صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعديل الفجوة التجارية بين الصادرات والواردات وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأوضح آل إسحاق في تصريح لوكالة "إيلنا"، أن الحكومتين الإيرانية والعراقية وضعتا هذا المشروع على قائمة الأولويات، حيث تم تحديد موقعي مهران وشلمجة كنقاط رئيسية لإنشاء هذه المدن الصناعية.

ويهدف المشروع إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى 22 مليار دولار، في ظل وجود عجز في الميزان التجاري، حيث بلغت صادرات إيران إلى العراق خلال العام الماضي 10.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز وارداتها 400 مليون دولار.

قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
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24 يناير, 10:30 GMT
وأكد أن هذه المدن ستساهم في الإنتاج المشترك والاستثمار الصناعي، مع إمكانية تسويق المنتجات في الأسواق العراقية وتصديرها لدول أخرى، دون قيود على نوعية السلع المنتجة، مشددًا على أن الأولوية ستكون للمنتجات التي تمتلك ميزة تنافسية لدى الجانبين.
كما سيتم توفير الطاقة والعمالة بالتعاون بين البلدين، مع إنشاء لجنة مشتركة لتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة الثنائية.
وفي سياق آخر، كشف آل إسحاق عن إمكانية إصدار ضمانات حكومية للمشروعات الإيرانية في العراق، حيث وافقت الحكومة الإيرانية على أن تكون ضامنة لحسن تنفيذ المشروعات، كبديل للضمانات المصرفية التي تعيقها العقوبات.
واختتم رئيس غرفة التجارة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الآلية يمكن توسيعها لتشمل دولًا أخرى، لكن التركيز الحالي ينصب على تعزيز التعاون مع العراق، باعتباره شريكا استراتيجيا لإيران في المجالات التجارية والصناعية.
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