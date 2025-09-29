عربي
خطة عراقية لتوفير ربع مليون برميل نفط عن طريق الطاقة المتجددة
خطة عراقية لتوفير ربع مليون برميل نفط عن طريق الطاقة المتجددة
وصرح خلف، اليوم الاثنين، بأن "التوجه نحو إدخال الطاقات المتجددة في العراق يمثل خطوة مهمة"، مؤكدا أن "هذا التحول لا يعني الاستغناء عن الوقود الأحفوري، بل يعد مكملاً له".وكشف خلف، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "العراق يستهلك نحو ربع مليون برميل يومياً من النفط الخام لأغراض توليد الطاقة، والتحول نحو الطاقات النظيفة وتعديل المزيج الوطني سيوفر هذه الكمية للتصدير، ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي للبلاد".وأردف خلف أن "وزارة النفط عملت خلال السنوات الماضية على زيادة مشاريع التصفية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، لا سيما في المنتجات الخفيفة مثل البنزين وزيت الغاز"، مبينا أن "العراق وصل الى حدود الاكتفاء من هذه المنتجات، لولا الشح التي حصلت مؤخراً في الغاز نتيجة ظروف المنطقة، الأمر الذي استدعى تعويضها بكميات من زيت الغاز".وأشار إلى أن "طاقات التصفية الحالية تكفي لتلبية الحاجة المحلية، فيما أخذت الوزارة بعين الاعتبار تنفيذ مشاريع جديدة، تراعي إنتاج بنزين عالي الأوكتان من خلال إضافة وحدات كبيرة أو وحدات التحسين".وختم الوزير: "هذه المشاريع من شأنها تقليل الاستيراد وتوفير منتجات ذات نوعية جيدة للمواطنين".وزير النفط العراقي يكشف عن مشروع "البصرة الحديثة" لتعزيز صادرات بلاده النفطية
أعلن مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة العراقي، عبد الباقي خلف، أن إدخال الطاقات المتجددة، خطوة مكملة للوقود الأحفوري، فيما أشار الى أن العراق يستهلك نحو ربع مليون برميل يومياً من النفط الخام، وبالتالي، الطاقة النظيفة ستوفر هذه الكمية للتصدير.
وصرح خلف، اليوم الاثنين، بأن "التوجه نحو إدخال الطاقات المتجددة في العراق يمثل خطوة مهمة"، مؤكدا أن "هذا التحول لا يعني الاستغناء عن الوقود الأحفوري، بل يعد مكملاً له".
وكشف خلف، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "العراق يستهلك نحو ربع مليون برميل يومياً من النفط الخام لأغراض توليد الطاقة، والتحول نحو الطاقات النظيفة وتعديل المزيج الوطني سيوفر هذه الكمية للتصدير، ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي للبلاد".
تحول الطاقة في العراق يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاقتصاد الوطني واعتماده على النفط كممول رئيس.
وأردف خلف أن "وزارة النفط عملت خلال السنوات الماضية على زيادة مشاريع التصفية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، لا سيما في المنتجات الخفيفة مثل البنزين وزيت الغاز"، مبينا أن "العراق وصل الى حدود الاكتفاء من هذه المنتجات، لولا الشح التي حصلت مؤخراً في الغاز نتيجة ظروف المنطقة، الأمر الذي استدعى تعويضها بكميات من زيت الغاز".
وأشار إلى أن "طاقات التصفية الحالية تكفي لتلبية الحاجة المحلية، فيما أخذت الوزارة بعين الاعتبار تنفيذ مشاريع جديدة، تراعي إنتاج بنزين عالي الأوكتان من خلال إضافة وحدات كبيرة أو وحدات التحسين".
وختم الوزير: "هذه المشاريع من شأنها تقليل الاستيراد وتوفير منتجات ذات نوعية جيدة للمواطنين".
وزير النفط العراقي يكشف عن مشروع "البصرة الحديثة" لتعزيز صادرات بلاده النفطية
