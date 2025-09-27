https://sarabic.ae/20250927/وزير-النفط-العراقي-يكشف-عن-مشروع-البصرة-الحديثة-لتعزيز-صادرات-بلاده-النفطية--1105347292.html

وزير النفط العراقي يكشف عن مشروع "البصرة الحديثة" لتعزيز صادرات بلاده النفطية

وزير النفط العراقي يكشف عن مشروع "البصرة الحديثة" لتعزيز صادرات بلاده النفطية

27.09.2025

وأشار وزير النفط العراقي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن "المرحلة الأولى هي الأنبوب الواصل بين البصرة وحديدة ومنه إلى تركيا وسوريا، مع دراسة ضخ النفط من خلال الاردن أيضًا، لكن التركيز سيكون على أنبوب النفط العراقي السوري، لإعادة تأهلية أو بناء أنبوب جديد، باتجاه مدينة بانياس الساحلية"، منوّها إلى "وجود نية إلى امتداد الانبوب إلى طرابلس في لبنان".ونوّه عبد الغني إلى أنه "بعد توقف ضخ النفط عبر الخط العراقي التركي، تراجع الإنتاج إلى الكمية الأولية، التي تم الاتفاق عليها (نحو 180-190) ألف برميل يوميا، وهذه الكميات قابلة للزيادة، مع إعادة تأهيل الآبار".وبالنسبة لـ50 ألف برميل التي تسلم لحكومة إقليم كردستان العراق، صرح الوزير بأنه يعتقد أنها "كافية"، وأنهم ملتزمون "بتعويض النقص، إن لم تكن كافية".وبيّن عبد الغني أنه "وفي محافظة نينوى، فإن شركة المنتجات النفطية، نظمت نفسها منذ عدة سنوات لتوزيع المنتجات، في معظم المناطق، مع اسثناءات في بعض المناطق يتم معالجتها".فيما قال وزير النفط العراقي، في تصريحات صحفية، إن "الاتفاق مع إقليم كردستان جاء من أجل السيطرة على كل الواردات النفطية"، وأوضح أن "عمليات الضخ تسير بشكل منتظم وستشهد تصاعدا في الأيام المقبلة".وأفادت وزارة النفط العراقية، في بيان، بأنه "تم استئناف عمليات تصدير النفط الخام من الإقليم عبر الخط العراقي التركي. وقد انطلقت عمليات التشغيل عند الساعة السادسة صباحاً بوتيرة عالية وانسيابية تامة من دون تسجيل أي مشاكل فنية تذكر".وكان مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار الشطري، أكد أن "عائدات تصدير النفط ستؤول إلى الموازنة الاتحادية"، حسب وكالة الأنباء العراقية، موضحًا أن "الاتفاق نصّ على أن بعض الكميات، بحدود خمسين ألف برميل يوميا، ستخصص للاستهلاك المحلي وتديرها وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان".ويوم الخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي.وأوضح بيان لوزارة النفط العراقية أن "الاتفاق يشمل وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة تضمن انسيابية التصدير والتزام الشفافية في إيرادات النفط، بما يسهم في تدعيم المالية العامة للدولة، وزيادة مدخولات الموازنة الاتحادية، مما ينعكس إيجابًا على قدرة الحكومة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، وتوفير مرتكزات الاستقرار الاقتصادي للعراق وشعبه من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".

