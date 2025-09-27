https://sarabic.ae/20250927/العراق-يستأنف-تصدير-النفط-إلى-تركيا-بعد-عامين-من-التوقف-1105316051.html

العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا بعد عامين من التوقف

أعلن العراق أنه سيستأنف، اليوم السبت، تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب كركوك–جيهان بعد توقف دام نحو عامين، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية...

ونقل تلفزيون روداو عن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم أن التصدير سيبدأ عند الساعة 06:00 بتوقيت موسكو في 27 سبتمبر، حيث جرى تفعيل عداد التصدير على الخط رقم 46 غربي مدينة زاخو، بحضور خبراء مختصين لمتابعة الكميات المصدّرة.وأوضح مصدر في شركة نفط الشمال العراقية أن تدفق الخام إلى ميناء جيهان سيكون سريعاً في حال امتلاء خط الأنابيب، أما إذا كان بحاجة للتعبئة فسيستغرق الأمر يوماً أو يومين.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، الخميس، أن بغداد وأربيل توصلا إلى تفاهم بشأن تصدير النفط من حقول الإقليم عبر الخط الدولي، فيما قدّر وزير النفط حيان عبد الغني حجم الصادرات اليومية بنحو 180–190 ألف برميل.يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد اتفقت في 17 يوليو مع سلطات الإقليم على تصدير كامل إنتاجه النفطي، والمقدر بـ230 ألف برميل يومياً، عبر شركة سومو مقابل مبالغ مالية ثابتة، غير أن الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة على حقول الإقليم منذ منتصف يوليو أدت إلى تراجع الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يومياً.جدير بالذكر أن خط كركوك–جيهان، الذي دخل الخدمة عام 1976، كان يزود الأسواق العالمية بحوالي 0.5% من إمدادات النفط، قبل أن تتوقف عملياته عام 2023 عقب قرار المحكمة الدولية للتحكيم الذي اعتبر أن تركيا خالفت اتفاقها مع بغداد عبر السماح للإقليم بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية.

