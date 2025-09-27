عربي
https://sarabic.ae/20250927/العراق-يستأنف-تصدير-النفط-إلى-تركيا-بعد-عامين-من-التوقف-1105316051.html
العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا بعد عامين من التوقف
العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا بعد عامين من التوقف
سبوتنيك عربي
أعلن العراق أنه سيستأنف، اليوم السبت، تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب كركوك–جيهان بعد توقف دام نحو عامين، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T02:50+0000
2025-09-27T02:50+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
أربيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/02/1079717834_0:422:960:962_1920x0_80_0_0_ecb2aa58db1230aa5ac41a8dad2927e3.jpg
ونقل تلفزيون روداو عن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم أن التصدير سيبدأ عند الساعة 06:00 بتوقيت موسكو في 27 سبتمبر، حيث جرى تفعيل عداد التصدير على الخط رقم 46 غربي مدينة زاخو، بحضور خبراء مختصين لمتابعة الكميات المصدّرة.وأوضح مصدر في شركة نفط الشمال العراقية أن تدفق الخام إلى ميناء جيهان سيكون سريعاً في حال امتلاء خط الأنابيب، أما إذا كان بحاجة للتعبئة فسيستغرق الأمر يوماً أو يومين.وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، الخميس، أن بغداد وأربيل توصلا إلى تفاهم بشأن تصدير النفط من حقول الإقليم عبر الخط الدولي، فيما قدّر وزير النفط حيان عبد الغني حجم الصادرات اليومية بنحو 180–190 ألف برميل.يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد اتفقت في 17 يوليو مع سلطات الإقليم على تصدير كامل إنتاجه النفطي، والمقدر بـ230 ألف برميل يومياً، عبر شركة سومو مقابل مبالغ مالية ثابتة، غير أن الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة على حقول الإقليم منذ منتصف يوليو أدت إلى تراجع الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يومياً.جدير بالذكر أن خط كركوك–جيهان، الذي دخل الخدمة عام 1976، كان يزود الأسواق العالمية بحوالي 0.5% من إمدادات النفط، قبل أن تتوقف عملياته عام 2023 عقب قرار المحكمة الدولية للتحكيم الذي اعتبر أن تركيا خالفت اتفاقها مع بغداد عبر السماح للإقليم بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية.
https://sarabic.ae/20250925/رئيس-الوزراء-العراقي-توصلنا-لاتفاق-تاريخي-تتسلم-بموجبه-بغداد-نفط-إقليم-كردستان-1105257667.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/02/1079717834_0:332:960:1052_1920x0_80_0_0_8f74c74c89bcd073bc292d40d19b105a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أربيل
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أربيل

العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا بعد عامين من التوقف

02:50 GMT 27.09.2025
© Sputnik . Atia Al atiaالقبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق
القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Sputnik . Atia Al atia
تابعنا عبر
أعلن العراق أنه سيستأنف، اليوم السبت، تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب كركوك–جيهان بعد توقف دام نحو عامين، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كردستان بشأن شروط إعادة التصدير.
ونقل تلفزيون روداو عن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم أن التصدير سيبدأ عند الساعة 06:00 بتوقيت موسكو في 27 سبتمبر، حيث جرى تفعيل عداد التصدير على الخط رقم 46 غربي مدينة زاخو، بحضور خبراء مختصين لمتابعة الكميات المصدّرة.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
رئيس الوزراء العراقي: توصلنا لاتفاق تاريخي تتسلم بموجبه بغداد نفط إقليم كردستان
25 سبتمبر, 15:56 GMT
وأوضح مصدر في شركة نفط الشمال العراقية أن تدفق الخام إلى ميناء جيهان سيكون سريعاً في حال امتلاء خط الأنابيب، أما إذا كان بحاجة للتعبئة فسيستغرق الأمر يوماً أو يومين.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، الخميس، أن بغداد وأربيل توصلا إلى تفاهم بشأن تصدير النفط من حقول الإقليم عبر الخط الدولي، فيما قدّر وزير النفط حيان عبد الغني حجم الصادرات اليومية بنحو 180–190 ألف برميل.
يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد اتفقت في 17 يوليو مع سلطات الإقليم على تصدير كامل إنتاجه النفطي، والمقدر بـ230 ألف برميل يومياً، عبر شركة سومو مقابل مبالغ مالية ثابتة، غير أن الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة على حقول الإقليم منذ منتصف يوليو أدت إلى تراجع الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يومياً.
جدير بالذكر أن خط كركوك–جيهان، الذي دخل الخدمة عام 1976، كان يزود الأسواق العالمية بحوالي 0.5% من إمدادات النفط، قبل أن تتوقف عملياته عام 2023 عقب قرار المحكمة الدولية للتحكيم الذي اعتبر أن تركيا خالفت اتفاقها مع بغداد عبر السماح للإقليم بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية.
