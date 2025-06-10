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وزير النفط العراقي يكشف عن مشروع يزيد من معدلات المنتجات النفطية البيضاء
وزير النفط العراقي يكشف عن مشروع يزيد من معدلات المنتجات النفطية البيضاء
سبوتنيك عربي
أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني السواد، اليوم الإثنين، أن مشروع FCC يزيد معدلات إنتاج المنتجات النفطية البيضاء ومنها "البنزين" ويسهم بخفض الاستيراد. 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T05:47+0000
2025-06-10T05:47+0000
العراق
سوق النفط
العالم العربي
الأخبار
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات السواد جاءت خلال زيارة ميدانية تفقدية لشركة مصافي الجنوب في محافظة البصرة.وأوضح الوزير العراقي أن أهمية مشروع FCC تتمثل في زيادة معدلات إنتاج المنتجات النفطية البيضاء وعلى رأسها البنزين التي ستساهم في خفض كميات الاستيراد من المادة إلى مستويات متدنية.ويأتي هذا فيما ترأس الوزير، حيان عبد الغني السواد، اجتماعا بحضور مدير عام الشركة حسام حسين ولي، والشركة المنفذة للمشروع وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل التنفيذ، والتأكيد على أهمية إنجاز المشروع في التوقيتات الزمنية المحددة.وقال السواد إن "المشروع يمثل انتقالة نوعية وكمية في إنتاج المشتقات النفطية وخصوصا البنزين، ويدعم الاقتصاد الوطني".ومن جانبه عبر مدير عام الشركة عن شكره للمتابعة المستمرة لوزير النفط العراقي، حيان عبد الغني السواد، للمشاريع التي تنفذها الشركة، وتذليله لأي عقبات أو تحديات تواجه بعض مراحل التنفيذ للمشروع .وكان العراق قد أعلن عن توقيع عقد لحفر أول بئر استكشافية، في الثاني من الشهر الجاري، وتتضمن خطتها حفر 15 بئرا، بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز.وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن العقد جرى توقيعه بين شركة الحفر العراقية وشركتي الاستكشافات النفطية ونفط الشمال، في إطار جهود الوزارة لتعزيز احتياطيات العراق من النفط والغاز ودعم موقعه بين الدول المنتجة.وأوضح أن "هذا التوقيع يمثل بداية تنفيذ البرنامج الحكومي لحفر 15 بئرا استكشافية باستخدام الجهد الوطني، بعد تخصيص التمويل اللازم"، مشيرا إلى أن "المشروع سيسهم في رفع المخزون الوطني من الموارد الهيدروكربونية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم خضير، أن هناك خطة لحفر آبار استكشافية في مختلف مناطق العراق، من الشمال إلى الجنوب، ضمن الرقع والحقول النفطية.
https://sarabic.ae/20250424/ارتفاع-مؤشرات-فرص-الإعلان-عن-اكتشاف-نفطي-في-العراق---1099847297.html
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العراق, سوق النفط, العالم العربي, الأخبار
العراق, سوق النفط, العالم العربي, الأخبار

وزير النفط العراقي يكشف عن مشروع يزيد من معدلات المنتجات النفطية البيضاء

05:47 GMT 10.06.2025
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Nabil al-Jourani
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أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني السواد، اليوم الإثنين، أن مشروع FCC يزيد معدلات إنتاج المنتجات النفطية البيضاء ومنها "البنزين" ويسهم بخفض الاستيراد.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات السواد جاءت خلال زيارة ميدانية تفقدية لشركة مصافي الجنوب في محافظة البصرة.
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وأوضح الوزير العراقي أن أهمية مشروع FCC تتمثل في زيادة معدلات إنتاج المنتجات النفطية البيضاء وعلى رأسها البنزين التي ستساهم في خفض كميات الاستيراد من المادة إلى مستويات متدنية.
ويأتي هذا فيما ترأس الوزير، حيان عبد الغني السواد، اجتماعا بحضور مدير عام الشركة حسام حسين ولي، والشركة المنفذة للمشروع وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل التنفيذ، والتأكيد على أهمية إنجاز المشروع في التوقيتات الزمنية المحددة.
وقال السواد إن "المشروع يمثل انتقالة نوعية وكمية في إنتاج المشتقات النفطية وخصوصا البنزين، ويدعم الاقتصاد الوطني".
ومن جانبه عبر مدير عام الشركة عن شكره للمتابعة المستمرة لوزير النفط العراقي، حيان عبد الغني السواد، للمشاريع التي تنفذها الشركة، وتذليله لأي عقبات أو تحديات تواجه بعض مراحل التنفيذ للمشروع .
وكان العراق قد أعلن عن توقيع عقد لحفر أول بئر استكشافية، في الثاني من الشهر الجاري، وتتضمن خطتها حفر 15 بئرا، بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن العقد جرى توقيعه بين شركة الحفر العراقية وشركتي الاستكشافات النفطية ونفط الشمال، في إطار جهود الوزارة لتعزيز احتياطيات العراق من النفط والغاز ودعم موقعه بين الدول المنتجة.
وأوضح أن "هذا التوقيع يمثل بداية تنفيذ البرنامج الحكومي لحفر 15 بئرا استكشافية باستخدام الجهد الوطني، بعد تخصيص التمويل اللازم"، مشيرا إلى أن "المشروع سيسهم في رفع المخزون الوطني من الموارد الهيدروكربونية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم خضير، أن هناك خطة لحفر آبار استكشافية في مختلف مناطق العراق، من الشمال إلى الجنوب، ضمن الرقع والحقول النفطية.
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