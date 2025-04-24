https://sarabic.ae/20250424/ارتفاع-مؤشرات-فرص-الإعلان-عن-اكتشاف-نفطي-في-العراق---1099847297.html

ارتفاع مؤشرات فرص الإعلان عن اكتشاف نفطي في العراق

ارتفاع مؤشرات فرص الإعلان عن اكتشاف نفطي في العراق

سبوتنيك عربي

تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعزز فرص الإعلان عن اكتشاف نفطي جديد جنوبي العراق، في واحدة من أغنى المناطق المحتملة بالاحتياطيات الهيدروكربونية، بما يسهم في... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T09:16+0000

2025-04-24T09:16+0000

2025-04-24T09:16+0000

العراق

سوق النفط

اقتصاد

أوبك

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وذكرت منصة "الطاقة المتخصصة" أن "لجنة الإدارة المشتركة للرقعة السابعة الاستكشافية عقدت اجتماعها الأول، برئاسة مدير هيئة نفط واسط المهندس أحمد مهدي صبري، وحضور مسؤولي شركة "سينوك" الصينية، التي أحيلت إليها الرقعة ضمن جولات التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة".وبحسب "الطاقة"، يعد هذا الاجتماع خطوة أولى نحو مشروع قد يفضي إلى اكتشاف نفطي مؤكد في واحدة من أغنى المناطق المحتملة بالاحتياطيات الهيدروكربونية.ويشمل النطاق الجغرافي للرقعة محافظات الديوانية، والحلة، والمثنى، وواسط، والنجف، ما يمنح المشروع بعدا إستراتيجيا، ولا سيما أن شركة "سينوك" تعتزم اعتماد تقنيات متقدمة تسهم في تعزيز فرص اكتشاف نفطي ذي جدوى اقتصادية كبيرة.ولا تزال الحكومة العراقية مطالبة بالتوفيق بين توسعها الاستثماري والالتزامات الدولية في إطار "تحالف أوبك+"، ففي أبريل/نيسان الجاري، أعلنت بغداد التزامها بخفض إنتاج النفط بمقدار 120 ألف برميل يوميا، على أن يرفع الخفض إلى 140 ألف برميل في مايو/أيار ويونيو/حزيران، لتعويض تجاوزات الإنتاج خلال العام الماضي.وكان وزير النفط صرح خلال ملتقى السليمانية، 16 أبريل 2025، بأن العراق يسعى لإقناع "أوبك" بزيادة حصته الإنتاجية، في وقت تشهد فيه السوق ضغوطا متزايدة لضبط الإمدادات.

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العراق, سوق النفط, اقتصاد, أوبك