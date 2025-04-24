https://sarabic.ae/20250424/ارتفاع-مؤشرات-فرص-الإعلان-عن-اكتشاف-نفطي-في-العراق---1099847297.html
ارتفاع مؤشرات فرص الإعلان عن اكتشاف نفطي في العراق
ارتفاع مؤشرات فرص الإعلان عن اكتشاف نفطي في العراق
سبوتنيك عربي
تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعزز فرص الإعلان عن اكتشاف نفطي جديد جنوبي العراق، في واحدة من أغنى المناطق المحتملة بالاحتياطيات الهيدروكربونية، بما يسهم في... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T09:16+0000
2025-04-24T09:16+0000
2025-04-24T09:16+0000
العراق
سوق النفط
اقتصاد
أوبك
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وذكرت منصة "الطاقة المتخصصة" أن "لجنة الإدارة المشتركة للرقعة السابعة الاستكشافية عقدت اجتماعها الأول، برئاسة مدير هيئة نفط واسط المهندس أحمد مهدي صبري، وحضور مسؤولي شركة "سينوك" الصينية، التي أحيلت إليها الرقعة ضمن جولات التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة".وبحسب "الطاقة"، يعد هذا الاجتماع خطوة أولى نحو مشروع قد يفضي إلى اكتشاف نفطي مؤكد في واحدة من أغنى المناطق المحتملة بالاحتياطيات الهيدروكربونية.ويشمل النطاق الجغرافي للرقعة محافظات الديوانية، والحلة، والمثنى، وواسط، والنجف، ما يمنح المشروع بعدا إستراتيجيا، ولا سيما أن شركة "سينوك" تعتزم اعتماد تقنيات متقدمة تسهم في تعزيز فرص اكتشاف نفطي ذي جدوى اقتصادية كبيرة.ولا تزال الحكومة العراقية مطالبة بالتوفيق بين توسعها الاستثماري والالتزامات الدولية في إطار "تحالف أوبك+"، ففي أبريل/نيسان الجاري، أعلنت بغداد التزامها بخفض إنتاج النفط بمقدار 120 ألف برميل يوميا، على أن يرفع الخفض إلى 140 ألف برميل في مايو/أيار ويونيو/حزيران، لتعويض تجاوزات الإنتاج خلال العام الماضي.وكان وزير النفط صرح خلال ملتقى السليمانية، 16 أبريل 2025، بأن العراق يسعى لإقناع "أوبك" بزيادة حصته الإنتاجية، في وقت تشهد فيه السوق ضغوطا متزايدة لضبط الإمدادات.
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العراق, سوق النفط, اقتصاد, أوبك
العراق, سوق النفط, اقتصاد, أوبك
ارتفاع مؤشرات فرص الإعلان عن اكتشاف نفطي في العراق
تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعزز فرص الإعلان عن اكتشاف نفطي جديد جنوبي العراق، في واحدة من أغنى المناطق المحتملة بالاحتياطيات الهيدروكربونية، بما يسهم في رفع قدرات البلاد الإنتاجية على المدى القريب والمتوسط.
وذكرت منصة "الطاقة المتخصصة" أن "لجنة الإدارة المشتركة للرقعة السابعة الاستكشافية عقدت اجتماعها الأول، برئاسة مدير هيئة نفط
واسط المهندس أحمد مهدي صبري، وحضور مسؤولي شركة "سينوك" الصينية، التي أحيلت إليها الرقعة ضمن جولات التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة".
وبينت أنه "تمت المصادقة، خلال الاجتماع، على برنامج العمل والموازنة التشغيلية لعام 2025، بالإضافة إلى تأكيد الالتزام المشترك بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التنقيب والتطوير".
وبحسب "الطاقة"، يعد هذا الاجتماع خطوة أولى نحو مشروع قد يفضي إلى اكتشاف نفطي مؤكد في واحدة من أغنى المناطق المحتملة بالاحتياطيات الهيدروكربونية
.
وتظهر التقييمات الفنية التي أجرتها الشركة المشغلة، الرقعة السابعة مؤشرات أولية قوية لوجود احتياطيات نفطية واعدة.
ويشمل النطاق الجغرافي للرقعة محافظات الديوانية، والحلة، والمثنى، وواسط، والنجف، ما يمنح المشروع بعدا إستراتيجيا، ولا سيما أن شركة "سينوك" تعتزم اعتماد تقنيات متقدمة تسهم في تعزيز فرص اكتشاف نفطي ذي جدوى اقتصادية كبيرة
.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود وزارة النفط العراقية لتنشيط عقود التراخيص الموقعة أخيرا، بما يواكب أهداف البرنامج الحكومي ورؤية الدولة لتعزيز التنمية الشاملة.
ولا تزال الحكومة العراقية
مطالبة بالتوفيق بين توسعها الاستثماري والالتزامات الدولية في إطار "تحالف أوبك+"، ففي أبريل/نيسان الجاري، أعلنت بغداد التزامها بخفض إنتاج النفط بمقدار 120 ألف برميل يوميا، على أن يرفع الخفض إلى 140 ألف برميل في مايو/أيار ويونيو/حزيران، لتعويض تجاوزات الإنتاج خلال العام الماضي.
وكان وزير النفط صرح خلال ملتقى السليمانية، 16 أبريل 2025، بأن العراق يسعى لإقناع "أوبك" بزيادة حصته الإنتاجية، في وقت تشهد فيه السوق ضغوطا متزايدة لضبط الإمدادات.