https://sarabic.ae/20250414/وزيرا-النفط-العراقي-والإيراني-يوقعان-مذكرات-تفاهم-لتعزيز-التعاون-المشترك-1099528571.html
وزيرا النفط العراقي والإيراني يوقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
وزيرا النفط العراقي والإيراني يوقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
سبوتنيك عربي
وقع وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، مع نظيره العراقي، المهندس حيان عبد الغني السواد، اليوم الإثنين، في بغداد، على مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال تبادل... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T11:39+0000
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وأشار وزير النفط العراقي، أن بلاده يمتلك مشاريع واعدة في استثمار الغاز، ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.ونقلت وزارة النفط العراقية عن وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، تعبيره عن شكره لحسن الاستقبال وزيارة العراق، فضلا عن عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع). ولفت باك نجاد إلى أهمية استمرار العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.وكان وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، وصل إلى مطار بغداد، اليوم الإثنين، بغرض عقد لقاء مع المسؤولين العراقيين، ومناقشة تطوير التعاون في مجال الطاقة بين إيران والعراق.وأدى باك نجاد الذي وصل إلى بغداد بدعوة من وزير النفط العراقي، المهندس حيان عبد الغني السواد، تحية الاحترام أمام النصب التذكاري للشهيدين قاسم سليماني والمهندس أبو مهدي في مطار بغداد، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وكان وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، التقى بوزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في فبرایر/ شباط 2024، وأكدا على تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250325/إيران-تعلق-رسميا-على-اتهامات-عراقية-بتصدير-النفط-بوثائق-مزورة-1098922985.html
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزيرا النفط العراقي والإيراني يوقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
وقع وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، مع نظيره العراقي، المهندس حيان عبد الغني السواد، اليوم الإثنين، في بغداد، على مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال تبادل الخبرات والتعاون المشترك، وبما يخدم مصلحة البلدين.
وأشار وزير النفط العراقي، أن بلاده يمتلك مشاريع واعدة في استثمار الغاز، ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.
ونقلت وزارة النفط العراقية عن وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، تعبيره عن شكره لحسن الاستقبال وزيارة العراق، فضلا عن عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
ولفت باك نجاد إلى أهمية استمرار العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
وكان وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، وصل إلى مطار بغداد، اليوم الإثنين، بغرض عقد لقاء مع المسؤولين العراقيين، ومناقشة تطوير التعاون في مجال الطاقة بين إيران والعراق.
وأدى باك نجاد الذي وصل إلى بغداد بدعوة من وزير النفط العراقي، المهندس حيان عبد الغني السواد، تحية الاحترام أمام النصب التذكاري للشهيدين قاسم سليماني والمهندس أبو مهدي في مطار بغداد، وفقا لوكالة
أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وكان وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، التقى بوزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في فبرایر/ شباط 2024، وأكدا على تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء بين البلدين.