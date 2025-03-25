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إيران تعلق رسميا على اتهامات عراقية بتصدير النفط بوثائق مزورة
إيران تعلق رسميا على اتهامات عراقية بتصدير النفط بوثائق مزورة
سبوتنيك عربي
صرح علي محمد موسوي، نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية، بأن إيران تلتزم بالمعايير الدولية المتعارف عليها في جميع تعاملاتها المرتبطة بتجارة النفط مع... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
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ونفى موسوي، اتهامات عراقية، تقول إن "طهران تستخدم وثائق مزورة باسم العراق لبيع نفطها للعالم"، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابع: "تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، لم يتم نشرها كاملة"، مشيرًا إلى أن عبد الغني، "طرح ذلك نقلا عن السلطات الأمريكية".وأردف نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية: "هذه المزاعم الأمريكية تمثل جزءا من ممارسات غير قانونية للضغط على الشعب الإيراني"، مشيرًا إلى أنها "لن تؤثر على إرادة طهران في القيام بواجباتها القانونية في تصدير النفط".يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران طالت العديد من الشركات وناقلات النفط، إضافة إلى وزير النفط الإيراني نفسه.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت حظرا كاملا على صادرات النفط الإيرانية في عام 2019، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، ومع عودة ترامب للبيت الأبيض، عاد لاستخدام سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي.
https://sarabic.ae/20250203/العراق-يرد-على-أنباء-بشأن-شراء-أو-إعادة-تصدير-نفط-إيراني-خام-1097426873.html
https://sarabic.ae/20250324/العراق-يبلغ-أمريكا-معلومات-مفاجئة-هكذا-تمكنت-إيران-من-بيع-نفطها-1098895252.html
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إيران تعلق رسميا على اتهامات عراقية بتصدير النفط بوثائق مزورة

07:47 GMT 25.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorناقلة نفط إيرانية
ناقلة نفط إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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صرح علي محمد موسوي، نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية، بأن إيران تلتزم بالمعايير الدولية المتعارف عليها في جميع تعاملاتها المرتبطة بتجارة النفط مع العالم.
ونفى موسوي، اتهامات عراقية، تقول إن "طهران تستخدم وثائق مزورة باسم العراق لبيع نفطها للعالم"، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وتابع: "تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، لم يتم نشرها كاملة"، مشيرًا إلى أن عبد الغني، "طرح ذلك نقلا عن السلطات الأمريكية".
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3 فبراير, 12:18 GMT
وأردف نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية: "هذه المزاعم الأمريكية تمثل جزءا من ممارسات غير قانونية للضغط على الشعب الإيراني"، مشيرًا إلى أنها "لن تؤثر على إرادة طهران في القيام بواجباتها القانونية في تصدير النفط".

وفي تصريحات أدلى بها وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أول أمس الأحد، قال إن "قوات أمريكية احتجزت ناقلات نفط إيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة".

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أمس, 07:56 GMT
يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران طالت العديد من الشركات وناقلات النفط، إضافة إلى وزير النفط الإيراني نفسه.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت حظرا كاملا على صادرات النفط الإيرانية في عام 2019، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، ومع عودة ترامب للبيت الأبيض، عاد لاستخدام سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي.
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