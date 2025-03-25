https://sarabic.ae/20250325/إيران-تعلق-رسميا-على-اتهامات-عراقية-بتصدير-النفط-بوثائق-مزورة-1098922985.html
إيران تعلق رسميا على اتهامات عراقية بتصدير النفط بوثائق مزورة
إيران تعلق رسميا على اتهامات عراقية بتصدير النفط بوثائق مزورة
سبوتنيك عربي
صرح علي محمد موسوي، نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية، بأن إيران تلتزم بالمعايير الدولية المتعارف عليها في جميع تعاملاتها المرتبطة بتجارة النفط مع... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
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ونفى موسوي، اتهامات عراقية، تقول إن "طهران تستخدم وثائق مزورة باسم العراق لبيع نفطها للعالم"، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابع: "تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، لم يتم نشرها كاملة"، مشيرًا إلى أن عبد الغني، "طرح ذلك نقلا عن السلطات الأمريكية".وأردف نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية: "هذه المزاعم الأمريكية تمثل جزءا من ممارسات غير قانونية للضغط على الشعب الإيراني"، مشيرًا إلى أنها "لن تؤثر على إرادة طهران في القيام بواجباتها القانونية في تصدير النفط".يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران طالت العديد من الشركات وناقلات النفط، إضافة إلى وزير النفط الإيراني نفسه.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت حظرا كاملا على صادرات النفط الإيرانية في عام 2019، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، ومع عودة ترامب للبيت الأبيض، عاد لاستخدام سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي.
https://sarabic.ae/20250203/العراق-يرد-على-أنباء-بشأن-شراء-أو-إعادة-تصدير-نفط-إيراني-خام-1097426873.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, العراق, سوق النفط
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, العراق, سوق النفط
إيران تعلق رسميا على اتهامات عراقية بتصدير النفط بوثائق مزورة
صرح علي محمد موسوي، نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية، بأن إيران تلتزم بالمعايير الدولية المتعارف عليها في جميع تعاملاتها المرتبطة بتجارة النفط مع العالم.
ونفى موسوي، اتهامات عراقية،
تقول إن "طهران تستخدم وثائق مزورة باسم العراق لبيع نفطها للعالم"، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وتابع: "تصريحات وزير النفط
العراقي حيان عبد الغني، لم يتم نشرها كاملة"، مشيرًا إلى أن عبد الغني، "طرح ذلك نقلا عن السلطات الأمريكية".
وأردف نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية: "هذه المزاعم الأمريكية تمثل جزءا من ممارسات غير قانونية للضغط على الشعب الإيراني"، مشيرًا إلى أنها "لن تؤثر على إرادة طهران في القيام بواجباتها القانونية في تصدير النفط".
وفي تصريحات أدلى بها وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أول أمس الأحد، قال إن "قوات أمريكية احتجزت ناقلات نفط إيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة".
يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران طالت العديد من الشركات وناقلات النفط، إضافة إلى وزير النفط الإيراني نفسه.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية
، قد فرضت حظرا كاملا على صادرات النفط الإيرانية في عام 2019، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، ومع عودة ترامب للبيت الأبيض، عاد لاستخدام سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي.