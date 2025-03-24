https://sarabic.ae/20250324/العراق-يبلغ-أمريكا-معلومات-مفاجئة-هكذا-تمكنت-إيران-من-بيع-نفطها-1098895252.html

العراق يبلغ أمريكا معلومات مفاجئة: هكذا تمكنت إيران من بيع نفطها

العراق يبلغ أمريكا معلومات مفاجئة: هكذا تمكنت إيران من بيع نفطها

سبوتنيك عربي

كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن محادثات جرت بين بغداد وواشنطن بشأن مزاعم بيع نفط إيراني على أنه عراقي، لمساعدة طهران في تجاوز العقوبات. 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T07:56+0000

2025-03-24T07:56+0000

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وأوضح عبد الغني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي العراقي، أن القوات البحرية الأمريكية احتجزت ناقلات إيرانية تحمل نفطا بوثائق تشير إلى أنه عراقي، رغم أن النفط في الواقع إيراني المصدر، لكنه أكد أن الوثائق كانت مزورة، إذ قامت هذه الناقلات الإيرانية بتزييف أوراق رسمية عراقية لبيع النفط إلى الأسواق العالمية على أنه عراقي.وأشار الوزير إلى أن الحكومة العراقية أوضحت للجانب الأمريكي حقيقة الأمر، وأن العراق لا علاقة له بهذه العمليات، وهو ما تفهمته واشنطن، وفقا لقناة "السومرية" العراقية.وخلال الأشهر الماضية، انتشرت تقارير تتهم شركة "سومو" بتهريب النفط الإيراني، مع حديث عن عقوبات أمريكية محتملة عليها، إلا أن الشركة نفت هذه المزاعم.ومع مرور الوقت، بدأت الكثير من الروايات حول "النوايا الأمريكية" تجاه العراق تتكشف، إذ تبين أن معظمها ناتج عن سوء فهم، وتم التراجع عن العديد منها بعد توضيحات من القيادات العراقية.وكان مسؤول في الحكومة العراقية كشف، خلال الشهر الجاري، أن بلاده بدأت في استكشاف بدائل لواردات الغاز الإيراني، وذلك في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على جارتها التي تتعرض لعقوبات أمريكية.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، مع إعادة فرض سياسة "الضغط الأقصى" المتمثلة في فرض العقوبات.وأخيرا، أعلنت إدارة الرئيس ترامب عن قرارها بإنهاء الإعفاء من العقوبات الذي كان يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، على الرغم من أنها لم تمنع استيراد الغاز بعد.وتمثل إمدادات الغاز والكهرباء الإيرانية ثلث احتياجات العراق من الطاقة.وحتى قبل أن تنهي أمريكا إعفاءها من العقوبات، بدأت إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق تصبح متقطعة، مع تأخر بغداد في سداد المدفوعات، بينما ازداد الاستهلاك المحلي العراقي.

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https://sarabic.ae/20250209/ماذا-تبني-إيران-على-حدود-العراق؟-مسؤول-إيراني-يكشف-التفاصيل-1097607808.html

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