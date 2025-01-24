https://sarabic.ae/20250124/حريق-ضخم-في-أكبر-حقل-نفط-جنوبي-العراق-فيديو-1097115221.html

حريق ضخم في أكبر حقل نفط جنوبي العراق... فيديو

حريق ضخم في أكبر حقل نفط جنوبي العراق... فيديو

سبوتنيك عربي

شهد أكبر حقل نفط في العراق حريقًا ضخما، اليوم الجمعة، بعد اشتعال النيران في منشأة لمعالجة الخام. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T13:24+0000

2025-01-24T13:24+0000

2025-01-24T13:24+0000

العالم العربي

العراق

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101831/52/1018315205_0:149:3001:1837_1920x0_80_0_0_f610367bae2eb9138a263061bac4d8a8.jpg

وتحاول فرق الإطفاء حاليًا، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، السيطرة على الحريق الذي نشب في المحطة الخامسة لمعالجة الخام في حقل الرميلة النفطي في العراق.وأظهرت مقاطع مصورة انتشار رقعة الحريق على مساحة كبيرة، وسط أنباء عن وقوع إصابات طفيفة، في حين لم تتأثر العمليات في الحقل بالحريق.ويقع حقل الرميلة جنوبي العراق، تحديدًا في محافظة البصرة بالقرب من الحدود مع الكويت، ويُعد من أكبر حقول النفط في العالم، إذ يُقدّر احتياطه النفطي بنحو 17 مليار برميل.

https://sarabic.ae/20250124/ضجة-في-دولة-عربية-بعد-تصريحات-مسؤولين-عن-تعريب-دراسة-الطب-1097113596.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق