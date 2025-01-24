https://sarabic.ae/20250124/حريق-ضخم-في-أكبر-حقل-نفط-جنوبي-العراق-فيديو-1097115221.html
حريق ضخم في أكبر حقل نفط جنوبي العراق... فيديو
حريق ضخم في أكبر حقل نفط جنوبي العراق... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد أكبر حقل نفط في العراق حريقًا ضخما، اليوم الجمعة، بعد اشتعال النيران في منشأة لمعالجة الخام. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T13:24+0000
2025-01-24T13:24+0000
2025-01-24T13:24+0000
العالم العربي
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وتحاول فرق الإطفاء حاليًا، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، السيطرة على الحريق الذي نشب في المحطة الخامسة لمعالجة الخام في حقل الرميلة النفطي في العراق.وأظهرت مقاطع مصورة انتشار رقعة الحريق على مساحة كبيرة، وسط أنباء عن وقوع إصابات طفيفة، في حين لم تتأثر العمليات في الحقل بالحريق.ويقع حقل الرميلة جنوبي العراق، تحديدًا في محافظة البصرة بالقرب من الحدود مع الكويت، ويُعد من أكبر حقول النفط في العالم، إذ يُقدّر احتياطه النفطي بنحو 17 مليار برميل.
https://sarabic.ae/20250124/ضجة-في-دولة-عربية-بعد-تصريحات-مسؤولين-عن-تعريب-دراسة-الطب-1097113596.html
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العالم العربي, العراق
حريق ضخم في أكبر حقل نفط جنوبي العراق... فيديو
شهد أكبر حقل نفط في العراق حريقًا ضخما، اليوم الجمعة، بعد اشتعال النيران في منشأة لمعالجة الخام.
وتحاول فرق الإطفاء حاليًا، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، السيطرة على الحريق الذي نشب في المحطة الخامسة لمعالجة الخام في حقل الرميلة النفطي في العراق.
وأظهرت مقاطع مصورة انتشار رقعة الحريق على مساحة كبيرة، وسط أنباء عن وقوع إصابات طفيفة، في حين لم تتأثر العمليات في الحقل بالحريق.
وقالت وزارة النفط العراقية إن حادث الحريق وقع في خزان في المحطة الخامسة في الرميلة الشمالية، وتحاول فرق الإطفاء السيطرة عليه، مشيرة إلى أنها ستعلن تفاصيل أخرى لاحقًا.
وقع الانفجار داخل الخزان الثالث الممتلئ بملايين البراميل من النفط الخام في المحطة الخامسة لحقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة، وفق وسائل إعلام عراقية.
ويقع حقل الرميلة جنوبي العراق، تحديدًا في محافظة البصرة بالقرب من الحدود مع الكويت، ويُعد من أكبر حقول النفط في العالم، إذ يُقدّر احتياطه النفطي بنحو 17 مليار برميل.