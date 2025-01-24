https://sarabic.ae/20250124/ضجة-في-دولة-عربية-بعد-تصريحات-مسؤولين-عن-تعريب-دراسة-الطب-1097113596.html
ضجة في دولة عربية بعد تصريحات مسؤولين عن تعريب دراسة الطب
ضجة في دولة عربية بعد تصريحات مسؤولين عن تعريب دراسة الطب
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جامعة الأزهر في مصر، الدكتور سلامة داوود، أن مجلس الجامعة اتخذ خطوة لبحث إمكانية تعريب علوم الطب والصيدلة. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
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ودعا الدكتور سلامة داوود، إلى ضرورة "تعزيز مكانة اللغة العربية وتقويمها منذ الصغر، لمواجهة موجات التغريب التي تؤثر على اللغة والثقافة العربية".جدل واسعأثار هذا الإعلان حالة من الجدل داخل الأوساط الأكاديمية والمجتمعية، حيث يرى المؤيدون أن "هذه الخطوة تعيد للأمة العربية دورها التاريخي في العلوم الطبية، وتسهم في تقوية الهوية الثقافية واللغوية".في المقابل، يعتبر المعارضون أن العلوم الطبية العالمية تُدرّس بالإنجليزية ولغات أخرى، ما يجعل تعريبها تحديا كبيرا قد يعرقل انخراط الخريجين في المجتمع العلمي العالمي.في حين، قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، لموقع "اليوم السابع"، إن "تعريب علوم الصيدلة سيشكل عبئا إضافيا على الطلاب، الذين سيضطرون لإتقان الإنجليزية لاحقا، من أجل إجراء الأبحاث أو الدراسات العليا"، مشيرًا إلى أن أغلب المصطلحات الطبية ذات أصول لاتينية أو يونانية.موقف جامعة الأزهرمن جانبه، أصدر المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أمس الخميس، بيانا أكد فيه أن "تعريب العلوم الطبية هو فكرة قيد الدراسة المتأنية، وسيتم مراعاة الأبعاد التقنية والأكاديمية لضمان تحقيق أفضل المعايير العلمية".وكان رئيس جامعة الأزهر، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من قسم الطب النفسي بكلية الطب، برئاسة الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، لتعريب هذا التخصص كبداية لتوسيع نطاق التعريب إلى باقي الأقسام الطبية.
https://sarabic.ae/20240907/مصر-الأزهر-يتخذ-قرارا-صارما-ضد-أستاذ-جامعي-أثار-جدلا-وأفتى-بإباحة-سرقة-الكهرباء-والغاز-1092470440.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
ضجة في دولة عربية بعد تصريحات مسؤولين عن تعريب دراسة الطب
أعلن رئيس جامعة الأزهر في مصر، الدكتور سلامة داوود، أن مجلس الجامعة اتخذ خطوة لبحث إمكانية تعريب علوم الطب والصيدلة.
ودعا الدكتور سلامة داوود، إلى ضرورة "تعزيز مكانة اللغة العربية وتقويمها منذ الصغر، لمواجهة موجات التغريب التي تؤثر على اللغة والثقافة العربية".
أثار هذا الإعلان حالة من الجدل داخل الأوساط الأكاديمية والمجتمعية، حيث يرى المؤيدون أن "هذه الخطوة تعيد للأمة العربية دورها التاريخي في العلوم الطبية، وتسهم في تقوية الهوية الثقافية واللغوية".
في المقابل، يعتبر المعارضون أن العلوم الطبية العالمية تُدرّس بالإنجليزية ولغات أخرى، ما يجعل تعريبها تحديا كبيرا قد يعرقل انخراط الخريجين في المجتمع العلمي العالمي.
من جانبه، أوضح الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة العامة للأطباء وأستاذ جراحة الأورام، لوسائل إعلام مصرية، بأن "تعريب الطب قد لا يخدم العملية التعليمية، نظرًا لصعوبة المصطلحات الطبية في اللغة العربية، واعتماد العلوم الطبية على مناهج وأبحاث تُنشر بالإنجليزية".
في حين، قال
الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، لموقع "اليوم السابع"، إن "تعريب علوم الصيدلة سيشكل عبئا إضافيا على الطلاب، الذين سيضطرون لإتقان الإنجليزية لاحقا، من أجل إجراء الأبحاث أو الدراسات العليا"، مشيرًا إلى أن أغلب المصطلحات الطبية ذات أصول لاتينية أو يونانية.
من جانبه، أصدر المركز الإعلامي لجامعة الأزهر
، أمس الخميس، بيانا أكد فيه أن "تعريب العلوم الطبية هو فكرة قيد الدراسة المتأنية، وسيتم مراعاة الأبعاد التقنية والأكاديمية لضمان تحقيق أفضل المعايير العلمية".
وشددت الجامعة على التزامها بتطوير العملية التعليمية لمواكبة التقدم العلمي، مع التأكيد على أن أي قرارات سيتم اتخاذها لاحقا، ستكون بعد اكتمال الدراسات اللازمة.
وكان رئيس جامعة الأزهر، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من قسم الطب النفسي بكلية الطب، برئاسة الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، لتعريب هذا التخصص كبداية لتوسيع نطاق التعريب إلى باقي الأقسام الطبية.