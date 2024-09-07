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مصر.. الأزهر يتخذ قرارا صارما ضد أستاذ جامعي أثار جدلا وأفتى بإباحة سرقة الكهرباء والغاز
مصر.. الأزهر يتخذ قرارا صارما ضد أستاذ جامعي أثار جدلا وأفتى بإباحة سرقة الكهرباء والغاز
سبوتنيك عربي
أثار أستاذا جامعيا بكلية التربية قسم الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر تخصص العقيدة والفلسفة، يدعى الدكتور إمام رمضان إمام، جدلا كبيرا في مصر حيث أفتى بإباحة... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T04:40+0000
2024-09-07T04:53+0000
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الأستاذ الجامعي استند في فتواه تلك إلى آيات قرآنية، وعلل قوله بأن ذلك يرجع إلى فساد الحكومة.كان الدكتور بجامعة الأزهر أفتى في مرات سابقة خلال الشهر الجاري بجواز سرقة الكهرباء والخدمات العامة كالغاز والمياه. معللا ذلك أيضا بأن الحكومة لا تنظر إلى المواطن، وتستخدم تلك الخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة.الأزهر يتخذ قرارا صارما بحق الدكتور رمضانونقل موقع "مصراوي" عن مسؤولين في مشيخة الأزهر المصرية قولهم، إن "جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية إلى التحقيق بعد أن أفتى بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز".وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأستاذ الجامعي إمام رمضان معروف بإثارة الجدل، حيث أجبر طالبين على خلع سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم، عام 2019 ما أثار جدلا كبيرا آنذاك.مصر ترفع أسعار الكهرباءنهاية أغسطس/آب المنصرم، أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي، بزيادة تصل إلى 50% من الأسعار الحالية، لافتة إلى أنها بدأت في تطبيق التسعيرة الجديدة منذ أيام.وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصدر بوزارة الكهرباء، أنه تم تطبيق الزيادة الجديدة، منذ بداية أغسطس/أب المنصرم، ويتم تحصيل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر الحالي.وجاء ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء نتيجة للزيادات الجديدة التي تعدت الـ30%، نتيجة لارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلفها مليارا و200 مليون دولار تقريبا. وفقا لتقارير محلية.
https://sarabic.ae/20240820/مصر-ترفع-أسعار-الكهرباء-الخاصة-بالمنازل-بنسب-تصل-إلى-50-1091916401.html
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الأزهر, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
الأزهر, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مصر.. الأزهر يتخذ قرارا صارما ضد أستاذ جامعي أثار جدلا وأفتى بإباحة سرقة الكهرباء والغاز

04:40 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 04:53 GMT 07.09.2024)
© Photo / Alazhar el sharif شيخ الأزهر الأمام أحمد الطيب
شيخ الأزهر الأمام أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© Photo / Alazhar el sharif
تابعنا عبر
أثار أستاذا جامعيا بكلية التربية قسم الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر تخصص العقيدة والفلسفة، يدعى الدكتور إمام رمضان إمام، جدلا كبيرا في مصر حيث أفتى بإباحة سرقة الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والغاز.
الأستاذ الجامعي استند في فتواه تلك إلى آيات قرآنية، وعلل قوله بأن ذلك يرجع إلى فساد الحكومة.

ونشر الدكتور رمضان على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قال فيه، " أنا أفتي على الملأ ومسؤول عنها أمام الله، من يستطيع سرقة الكهرباء والمياه والغاز، فليسرق، نحن نسرق من سرقونا". واستشهد في ذلك بآية من القرآن تقول " وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ"، وفقا لموقع "تلغراف مصر".

كان الدكتور بجامعة الأزهر أفتى في مرات سابقة خلال الشهر الجاري بجواز سرقة الكهرباء والخدمات العامة كالغاز والمياه. معللا ذلك أيضا بأن الحكومة لا تنظر إلى المواطن، وتستخدم تلك الخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة.
الأزهر يتخذ قرارا صارما بحق الدكتور رمضان
ونقل موقع "مصراوي" عن مسؤولين في مشيخة الأزهر المصرية قولهم، إن "جامعة الأزهر قررت إحالة الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية إلى التحقيق بعد أن أفتى بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز".
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأستاذ الجامعي إمام رمضان معروف بإثارة الجدل، حيث أجبر طالبين على خلع سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم، عام 2019 ما أثار جدلا كبيرا آنذاك.

مصر ترفع أسعار الكهرباء

نهاية أغسطس/آب المنصرم، أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي، بزيادة تصل إلى 50% من الأسعار الحالية، لافتة إلى أنها بدأت في تطبيق التسعيرة الجديدة منذ أيام.
القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
مصر ترفع أسعار الكهرباء الخاصة بالمنازل بنسب تصل إلى 50%
20 أغسطس, 09:28 GMT
وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصدر بوزارة الكهرباء، أنه تم تطبيق الزيادة الجديدة، منذ بداية أغسطس/أب المنصرم، ويتم تحصيل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر الحالي.
وجاء ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء نتيجة للزيادات الجديدة التي تعدت الـ30%، نتيجة لارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلفها مليارا و200 مليون دولار تقريبا. وفقا لتقارير محلية.
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