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الجيش الروسي يحرر بلدة نوفغورودسكويي في جمهورية دونيتسك
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مصر ترفع أسعار الكهرباء الخاصة بالمنازل بنسب تصل إلى 50%
مصر ترفع أسعار الكهرباء الخاصة بالمنازل بنسب تصل إلى 50%
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي، بزيادة تصل إلى 50% من الأسعار الحالية، لافتة إلى أنها بدأت في تطبيق التسعيرة الجديدة منذ أيام. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T09:28+0000
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وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصدر بوزارة الكهرباء، أنه تم تطبيق الزيادة الجديدة، منذ بداية أغسطس/أب الحالي، ويتم تحصيل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر المقبل.أسعار الشرائح الجديدةالأولى الثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةالسابعةوجاء ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء نتيجة للزيادات الجديدة التي تعدت الـ30%، نتيجة لارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلفها مليارا و200 مليون دولار تقريبا. وفقا لتقارير محلية.
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

مصر ترفع أسعار الكهرباء الخاصة بالمنازل بنسب تصل إلى 50%

09:28 GMT 20.08.2024
© Sputnik . Mohamed El-Shahedالقاهرة
القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Mohamed El-Shahed
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي، بزيادة تصل إلى 50% من الأسعار الحالية، لافتة إلى أنها بدأت في تطبيق التسعيرة الجديدة منذ أيام.
وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصدر بوزارة الكهرباء، أنه تم تطبيق الزيادة الجديدة، منذ بداية أغسطس/أب الحالي، ويتم تحصيل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر المقبل.

أسعار الشرائح الجديدة

الأولى

من صفر إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا بزيادة نسبتها 17%.

الثانية

من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا بزيادة نسبتها 15%.

الثالثة

من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا بزيادة نسبتها 14%.

الرابعة

من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا بزيادة نسبتها 24%.
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الخامسة

من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا بزيادة نسبتها 39%.

السادسة

من أكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.10 جنيه بدلا من 140 قرشا بزيادة نسبتها 50%، مع ملاحظة أنه مع تخطي الاستهلاك لـ650 كيلو وات يتم خصم 378 جنيها فرق شرائح.

السابعة

أكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.23 جنيه بدلا من 165 قرشا بزيادة نسبتها 35%.
وجاء ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء نتيجة للزيادات الجديدة التي تعدت الـ30%، نتيجة لارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلفها مليارا و200 مليون دولار تقريبا. وفقا لتقارير محلية.
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