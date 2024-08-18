تعاون مصري إماراتي لإنتاج الكهرباء من طاقة الريح بخليج السويس

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هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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مرايا العلوم
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
12:19 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240818/تعاون-مصري-إماراتي-لإنتاج-الكهرباء-من-طاقة-الريح-بخليج-السويس-1091861619.html
تعاون مصري إماراتي لإنتاج الكهرباء من طاقة الريح بخليج السويس
تعاون مصري إماراتي لإنتاج الكهرباء من طاقة الريح بخليج السويس
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، أمس السبت، عن تفعيل التعاون المصري الإماراتي في مجال الطاقة لإنتاج الكهرباء بالاستفادة من طاقة الرياح في منطقة خليج السويس. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T10:48+0000
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وقال الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري إنه تم بالفعل التوقيع على اتفاقيتين مع تحالف شركة إنفينيتي المصرية للطاقة المتجددة وشركة مصدر الإماراتية لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة رياح بقدرة 200 ميغاوات في خليج السويس.وأضاف الموقع أنه "بموجب الاتفاقيتين، سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وهو ما سيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة".وأفاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.من جانبه، من جانبه، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن مساهمة المشروع في إتاحة العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال فترات الإنشاء والتشغيل.وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، انتهاء سياسة تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف.ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن المتحدث، أن إنهاء تخفيف الأحمال يأتي في إطار الجهود المصرية للتخلص من الأزمة التي أثرت سلبا على حياة المواطنين وأنشطتهم اليومية سواء كانت منزلية أو تجارية.وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن في بداية يوليو الماضي، "تشكيل مجموعة وزارية للطاقة، للتنسيق بصورة يومية من أجل حل أزمة الكهرباء بشكل عاجل".وأضاف أن "حل أزمة الكهرباء وضبط الأسعار على أجندة أولويات الحكومة الجديدة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة عملت على تدبير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء، خلال الفترة المقبلة".وأكد سعي الحكومة إلى تحسين حياة المواطن والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور، مشيرًا إلى أنها ستواصل استكمال المسيرة التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات.
https://sarabic.ae/20240817/كهرباء-لبنان-تعلن-انقطاع-التيار-عن-مرافق-أساسية-منها-المطار-والمرفأ--1091847371.html
https://sarabic.ae/20240717/الحكومة-المصرية-تعلن-وقف-تخفيف-أحمال-الكهرباء-ابتداء-من-يوم-الأحد-المقبل-1090886308.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار

تعاون مصري إماراتي لإنتاج الكهرباء من طاقة الريح بخليج السويس

10:48 GMT 18.08.2024
© Photo / unsplash/Marc-Antoine Dubéعنفة لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح
عنفة لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© Photo / unsplash/Marc-Antoine Dubé
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المصرية، أمس السبت، عن تفعيل التعاون المصري الإماراتي في مجال الطاقة لإنتاج الكهرباء بالاستفادة من طاقة الرياح في منطقة خليج السويس.
وقال الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري إنه تم بالفعل التوقيع على اتفاقيتين مع تحالف شركة إنفينيتي المصرية للطاقة المتجددة وشركة مصدر الإماراتية لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة رياح بقدرة 200 ميغاوات في خليج السويس.
وأضاف الموقع أنه "بموجب الاتفاقيتين، سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وهو ما سيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة".
أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
"كهرباء لبنان" تعلن انقطاع التيار عن مرافق أساسية منها المطار والمرفأ
أمس, 15:03 GMT
وأفاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
من جانبه، من جانبه، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن مساهمة المشروع في إتاحة العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال فترات الإنشاء والتشغيل.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، انتهاء سياسة تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
الحكومة المصرية تعلن وقف تخفيف أحمال الكهرباء ابتداء من الأحد المقبل
17 يوليو, 14:37 GMT
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن المتحدث، أن إنهاء تخفيف الأحمال يأتي في إطار الجهود المصرية للتخلص من الأزمة التي أثرت سلبا على حياة المواطنين وأنشطتهم اليومية سواء كانت منزلية أو تجارية.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن في بداية يوليو الماضي، "تشكيل مجموعة وزارية للطاقة، للتنسيق بصورة يومية من أجل حل أزمة الكهرباء بشكل عاجل".
وأضاف أن "حل أزمة الكهرباء وضبط الأسعار على أجندة أولويات الحكومة الجديدة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة عملت على تدبير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء، خلال الفترة المقبلة".
وأكد سعي الحكومة إلى تحسين حياة المواطن والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور، مشيرًا إلى أنها ستواصل استكمال المسيرة التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات.
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