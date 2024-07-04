https://sarabic.ae/20240704/رئيس-وزراء-مصر-تعاقدنا-على-جميع-الشحنات-الكافية-لإنهاء-انقطاع-الكهرباء-في-الصيف-1090447031.html

رئيس وزراء مصر: تعاقدنا على جميع الشحنات الكافية لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف

رئيس وزراء مصر: تعاقدنا على جميع الشحنات الكافية لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، "تشكيل مجموعة وزارية للطاقة، للتنسيق بصورة يومية من أجل حل أزمة الكهرباء بشكل عاجل". 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T11:16+0000

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وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "مصر تعاقدت على جميع الشحنات الكافية لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف"، مؤكدًا أن "الحكومة الجديدة تستهدف مواصلة الإصلاح الهيكلي وتنفيذ التوجيهات الرئاسية".وأضاف أن "حل أزمة الكهرباء وضبط الأسعار على أجندة أولويات الحكومة الجديدة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة عملت على تدبير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء، خلال الفترة المقبلة".وأكد رئيس الوزراء المصري أن "إيرادات قناة السويس انخفضت بشكل حاد بسبب أزمة البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أن "الرئيس السيسي، أكد ضرورة إنهاء أزمة العملة الصعبة وأن تفوق موارد الدولة من العملة احتياجاتها".وأدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.وشهدت الحكومة الجديدة، تغييرات عدة من بينها تعيين بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية، بدلا من سامح شكري، بالإضافة إلى تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرا للدفاع، وتعيين كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزيرا للنقل والصناعة، وأحمد كوجالك وزيرا للمالية.وفي وقت سابق، تقدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، باستقالته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية، إن "السيسي، كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".وكان مدبولي، قد قدم اعتذاره للمصريين، في الآونة الأخيرة، عن انقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن "الحكومة تعي بالأزمة تماما"، وقال إن "مصر ستتمكن من الوقف الكامل لتخفيف الأحمال بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو/ تموز المقبل"، مؤكدًا الاستمرار في تخفيف الأحمال لـ3 ساعات خلال الأسبوع الجاري على أن يتم تخفيضها إلى ساعتين بداية من الأسبوع المقبل.وأضاف مدبولي: "تجاوزنا الأزمة المالية الخانقة ويتبقى لنا حل أزمة الكهرباء ولدينا خطة لعلاجها"، متابعًا: "شغلنا الشاغل أن نصل إلى حل حاسم لأزمة انقطاع الكهرباء وخصوصا بعد انقطاعات الأمس".وأكد رئيس الحكومة المكلف أن "مشكلة أزمة انقطاع الكهرباء في مصر ستحل في نهاية عام 2024"، مشيرًا إلى أن شهر يونيو/ حزيران الحالي شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة مما تسبب في زيادة مدة تخفيف الأحمال.وكان مصدر مصري رفيع المستوى قال، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته للحكومة بالتركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن".ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر الرفيع المستوى، إن "الرئيس السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال"، مشيرًا إلى أن "الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها".

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