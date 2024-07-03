https://sarabic.ae/20240703/الحكومة-المصرية-الجديدة-تؤدي-القسم-أمام-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-1090412419.html
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي... فيديو
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي... فيديو
سبوتنيك عربي
أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T10:41+0000
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وشهدت الحكومة الجديدة، عدة تغيرات من بينها تعيين بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية بدلا من سامح شكري، بالإضافة إلى تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع، وكامل الوزير اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزيرا للنقل والصناعة، وأحمد كوجالك وزيرا للمالية.في هذه الأثناء، نقلت قناة "إكسترا نيوز"، عن مصدر برلماني، قوله إن "مجلس النواب حدد الإثنين المقبل لانعقاد جلسة إلقاء بيان الحكومة الجديدة وفقاً للدستور والقانون".وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا في وقت سابق اليوم، بترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه وزيرا للدفاع، بدلا من وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد أحمد زكي.وكان مصدر حكومي مصري مطلع أكد أمس الثلاثاء، أن "التغيير الوزاري الجديد شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة".وقال المصدر المطلع إن "الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار".وفي وقت سابق، تقدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، باستقالته، لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
https://sarabic.ae/20240703/مصر-السيسي-يقرر-تعيين-عبد-المجيد-صقر-وزيرا-للدفاع-وترقيته-إلى-رتبة-فريق-أول-1090410422.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي... فيديو
10:41 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 11:39 GMT 03.07.2024)
أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشهدت الحكومة الجديدة، عدة تغيرات من بينها تعيين بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية بدلا من سامح شكري، بالإضافة إلى تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع، وكامل الوزير اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزيرا للنقل والصناعة، وأحمد كوجالك وزيرا للمالية.
في هذه الأثناء، نقلت قناة "إكسترا نيوز"، عن مصدر برلماني، قوله إن "مجلس النواب حدد الإثنين المقبل لانعقاد جلسة إلقاء بيان الحكومة الجديدة وفقاً للدستور والقانون".
وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا في وقت سابق اليوم، بترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه وزيرا للدفاع
، بدلا من وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد أحمد زكي.
وكان مصدر حكومي مصري مطلع أكد أمس الثلاثاء، أن "التغيير الوزاري الجديد شهد دمج وزارات واستحداث أخرى
في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة".
وقال المصدر المطلع إن "الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار".
وفي وقت سابق، تقدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، باستقالته، لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية إن السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.