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https://sarabic.ae/20240703/مصر-السيسي-يقرر-تعيين-عبد-المجيد-صقر-وزيرا-للدفاع-وترقيته-إلى-رتبة-فريق-أول-1090410422.html
مصر... السيسي يقرر تعيين عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع وترقيته إلى رتبة فريق أول
مصر... السيسي يقرر تعيين عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع وترقيته إلى رتبة فريق أول
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا، اليوم الأربعاء، بترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T09:13+0000
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وقرر الرئيس انمصري، "تعيين عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع، بدلا من وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد أحمد زكي"، وذلك تزامنا مع بدء إجراءات حلف اليمين أمام الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.وكان مصدر حكومي مصري مطلع أكد أمس الثلاثاء، أن "التغيير الوزاري الجديد شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة".وقال المصدر المطلع إن "الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار".وفي وقت سابق، تقدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، باستقالته، لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.كما وجه السيسي بأن "تضع الحكومة الجديدة ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".وشدد الرئيس المصري على أن تواصل الحكومة الجديدة "مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات".في السياق ذاته، كلف الرئيس السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
https://sarabic.ae/20240630/السيسي-للمصريين-تخفيف-معاناتكم-من-ارتفاع-الأسعار-هي-الأولوية-القصوى-للحكومة-الجديدة-1090330597.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر... السيسي يقرر تعيين عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع وترقيته إلى رتبة فريق أول

09:13 GMT 03.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا، اليوم الأربعاء، بترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول.
وقرر الرئيس انمصري، "تعيين عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع، بدلا من وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد أحمد زكي"، وذلك تزامنا مع بدء إجراءات حلف اليمين أمام الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.
وكان مصدر حكومي مصري مطلع أكد أمس الثلاثاء، أن "التغيير الوزاري الجديد شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة".
وقال المصدر المطلع إن "الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار".
وفي وقت سابق، تقدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، باستقالته، لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
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السيسي للمصريين: تخفيف معاناتكم من ارتفاع الأسعار هي الأولوية القصوى للحكومة الجديدة
30 يونيو, 10:13 GMT
كما وجه السيسي بأن "تضع الحكومة الجديدة ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".
وشدد الرئيس المصري على أن تواصل الحكومة الجديدة "مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات".
في السياق ذاته، كلف الرئيس السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
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