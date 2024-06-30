https://sarabic.ae/20240630/السيسي-للمصريين-تخفيف-معاناتكم-من-ارتفاع-الأسعار-هي-الأولوية-القصوى-للحكومة-الجديدة-1090330597.html

السيسي للمصريين: تخفيف معاناتكم من ارتفاع الأسعار هي الأولوية القصوى للحكومة الجديدة

السيسي للمصريين: تخفيف معاناتكم من ارتفاع الأسعار هي الأولوية القصوى للحكومة الجديدة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حرصه الشديد خلال المرحلة الراهنة، على التخفيف من معاناة المصريين من ارتفاع الأسعار. 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T10:13+0000

2024-06-30T10:13+0000

2024-06-30T10:13+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1e/1090330440_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9fc1ebb36264fb73d0959d2ad72506ea.jpg

وقال السيسي، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، نشرها موقع الرئاسة المصرية: "أتوجه بالحديث إلى كل المصريين، إلى كل رجل مصري وسيدة مصرية يتحمّلون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم، أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن أقول لهم إنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة وأؤكد لكم أن شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام".وكانت وسائل إعلام مصرية محلية قد كشفت، أمس السبت، نقلا عن مصدر حكومي مطّلع، أنه "تم الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين، وأن مراسم حلف اليمين ستكونن خلال أيام".وأضاف المصدر بأنه "تم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات المحلية في التشكيل الجديد، وأن رئيس الوزراء المكلف، الدكتور مصطف مدبولي، أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعات على مدار 25 يوما".وشدد على أن " ثورة 30 يونيو نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية، اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم، فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنهـوا فترة عصيبة مــن الفوضى والدمار وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات".وأضاف السيسي أنه "خلال تلك السنوات، قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات، وبنينا أساسا تنمويا بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء، لم نترك قطاعا إلا واقتحمنا مشكلاته المعقدة وأزماته المتراكمة، لم نهب المسؤولية ولم نتجنبها مدركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم".وفي حديثه عن القضية الفلسطينية والحرب الدائرة في قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته أن "موقف مصر كان نبيلا وشريفا ووطنيا، ولم تصمت مصر، بالفعل قبل القول، عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم وكذلك، وصمدت بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير وأسمعت صوتها واضحا جليا حماية لأمنها القومي، ومنعا لتصفية الحق الفلسطيني"، بحسب قوله.

https://sarabic.ae/20240603/رئيس-الوزراء-المصري-يقدم-استقالته-والسيسي-يكلفه-بتشكيل-حكومة-جديدة-1089456679.html

https://sarabic.ae/20230819/السيسي-يوضح-أسباب-زيادة-أسعار-السلع-في-السوق-المصرية-1080228019.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن