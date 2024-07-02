https://sarabic.ae/20240702/مصدر-مصري-الحكومة-الجديدة-ستؤدي-اليمين-الدستورية-غدا-أمام-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-1090381974.html
مصدر مصري: الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي
مصدر مصري: الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي
سبوتنيك عربي
أكد مصدر حكومي مصري مطلع، اليوم الثلاثاء، أن "التغيير الوزاري الجديد شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T09:56+0000
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وقال المصدر الحكومي، إن "مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة سيكون غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "، مؤكدا أن "التغيير شمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين".وأضاف المصدر المطلع أن "الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار".وفي وقت سابق، تقدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، باستقالته، لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.كما وجه السيسي بأن "تضع الحكومة الجديدة ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".وشدد الرئيس المصري على أن تواصل الحكومة الجديدة "مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات".في السياق ذاته، كلف الرئيس السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
https://sarabic.ae/20240629/مصدر-حكومي-مصري-الانتهاء-من-التشكيل-الوزاري-والمحافظين-ومراسم-حلف-اليمين-خلال-أيام-1090307104.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصدر مصري: الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد مصدر حكومي مصري مطلع، اليوم الثلاثاء، أن "التغيير الوزاري الجديد شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة".
وقال المصدر الحكومي، إن "مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة سيكون غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "، مؤكدا أن "التغيير شمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين".
وأضاف المصدر المطلع أن "الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار".
وفي وقت سابق، تقدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، باستقالته، لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية إن السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
كما وجه السيسي بأن "تضع الحكومة الجديدة ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".
وشدد الرئيس المصري على أن تواصل الحكومة الجديدة "مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات".
في السياق ذاته، كلف الرئيس السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.