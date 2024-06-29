https://sarabic.ae/20240629/مصدر-حكومي-مصري-الانتهاء-من-التشكيل-الوزاري-والمحافظين-ومراسم-حلف-اليمين-خلال-أيام-1090307104.html

مصدر حكومي مصري: الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام

مصدر حكومي مصري: الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر حكومي مصري مطلع، اليوم السبت، بالانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام. 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T13:28+0000

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وأضاف المصدر الحكومي، لقناة "إكسترا نيوز" المصرية، أنه "تم الاستعانة بكفاءات وطنية وخبرات دولية، للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية".وذكر أنه "جار إعداد برنامج حكومي شامل للتعامل الفوري مع التحديات الحالية، والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتحسين الخدمات للمواطن".وتابع المصدر: "⁠رئيس الوزراء المُكلف مصطفى مدبولي أجرى أكثر من 65 لقاء و اجتماع على مدار 25 يوم للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية"، مشيرا إلى أن ⁠معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار".وفي وقت سابق، تقدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، باستقالته، لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.كما وجه السيسي بأن "تضع الحكومة الجديدة ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".وشدد الرئيس المصري على أن تواصل الحكومة الجديدة "مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات".في السياق ذاته، كلف الرئيس السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

https://sarabic.ae/20240529/تجنبته-حكومات-كثيرة-مصر-تتخذ-قرارا-لم-يحدث-أكثر-من-منذ-30-عاما-1089313863.html

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