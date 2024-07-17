الحكومة المصرية تعلن وقف تخفيف أحمال الكهرباء ابتداء من الأحد المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240717/الحكومة-المصرية-تعلن-وقف-تخفيف-أحمال-الكهرباء-ابتداء-من-يوم-الأحد-المقبل-1090886308.html
الحكومة المصرية تعلن وقف تخفيف أحمال الكهرباء ابتداء من الأحد المقبل
الحكومة المصرية تعلن وقف تخفيف أحمال الكهرباء ابتداء من الأحد المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، وقف تخفيف الأحمال على الكهرباء في البلاد، ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو/ تموز... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T14:37+0000
2024-07-17T14:38+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062922219_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_137a10ef8cab83773f58809dce36af01.jpg
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "وزارتي الكهرباء والبترول، وعدتا بوقف خطة تخفيف الأحمال، اعتبارًا من الأسبوع الثالث لشهر يوليو (الجاري)".وأضاف: "نريد تخفيف وطأة الأزمة ومعاناة المواطن خلال فترة الصيف، ولذلك وعدنا بالتدخل ونستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود تمكننا من تجاوز الأزمة".وأشار إلى أنه على مدار الأسبوع كان يتابع يوميًا الموقف على الأرض، مؤكدًا أن "الشحنات تصل في توقيتاتها".كما وجه مدبولي الشكر للشعب المصري على تحمل خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية.وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن في بداية الشهر الجاري، "تشكيل مجموعة وزارية للطاقة، للتنسيق بصورة يومية من أجل حل أزمة الكهرباء بشكل عاجل".وأضاف أن "حل أزمة الكهرباء وضبط الأسعار على أجندة أولويات الحكومة الجديدة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة عملت على تدبير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء، خلال الفترة المقبلة".وأكد سعي الحكومة إلى تحسين حياة المواطن والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور، مشيرًا إلى أنها ستواصل استكمال المسيرة التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات.
https://sarabic.ae/20240625/رئيس-الحكومة-المصرية-يعتذر-للشعب-ويؤكد-إيقاف-قطع-الكهرباء-تماما-خلال-أسابيع-1090163650.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062922219_104:0:1559:1091_1920x0_80_0_0_724bab4cc7245d164cf0b885208db20d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

الحكومة المصرية تعلن وقف تخفيف أحمال الكهرباء ابتداء من الأحد المقبل

14:37 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 14:38 GMT 17.07.2024)
© AFP 2023 / FETHI BELAIDرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، وقف تخفيف الأحمال على الكهرباء في البلاد، ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو/ تموز الجاري ولغاية منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "وزارتي الكهرباء والبترول، وعدتا بوقف خطة تخفيف الأحمال، اعتبارًا من الأسبوع الثالث لشهر يوليو (الجاري)".
وأضاف: "نريد تخفيف وطأة الأزمة ومعاناة المواطن خلال فترة الصيف، ولذلك وعدنا بالتدخل ونستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود تمكننا من تجاوز الأزمة".
وأشار إلى أنه على مدار الأسبوع كان يتابع يوميًا الموقف على الأرض، مؤكدًا أن "الشحنات تصل في توقيتاتها".
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
رئيس الحكومة المصرية يعتذر للشعب ويؤكد إيقاف "قطع الكهرباء" تماما خلال أسابيع
25 يونيو, 11:55 GMT

وتابع مدبولي: "وقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية كلها سيستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وأنه على نهاية العام سننهي الأزمة بالكامل".

كما وجه مدبولي الشكر للشعب المصري على تحمل خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن في بداية الشهر الجاري، "تشكيل مجموعة وزارية للطاقة، للتنسيق بصورة يومية من أجل حل أزمة الكهرباء بشكل عاجل".
وأضاف أن "حل أزمة الكهرباء وضبط الأسعار على أجندة أولويات الحكومة الجديدة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة عملت على تدبير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء، خلال الفترة المقبلة".
وأكد سعي الحكومة إلى تحسين حياة المواطن والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور، مشيرًا إلى أنها ستواصل استكمال المسيرة التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "نصر الله": المقاومة في غزة حق مشروع وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرة13:19 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала