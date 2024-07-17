https://sarabic.ae/20240717/الحكومة-المصرية-تعلن-وقف-تخفيف-أحمال-الكهرباء-ابتداء-من-يوم-الأحد-المقبل-1090886308.html
الحكومة المصرية تعلن وقف تخفيف أحمال الكهرباء ابتداء من الأحد المقبل
الحكومة المصرية تعلن وقف تخفيف أحمال الكهرباء ابتداء من الأحد المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، وقف تخفيف الأحمال على الكهرباء في البلاد، ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو/ تموز... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "وزارتي الكهرباء والبترول، وعدتا بوقف خطة تخفيف الأحمال، اعتبارًا من الأسبوع الثالث لشهر يوليو (الجاري)".وأضاف: "نريد تخفيف وطأة الأزمة ومعاناة المواطن خلال فترة الصيف، ولذلك وعدنا بالتدخل ونستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود تمكننا من تجاوز الأزمة".وأشار إلى أنه على مدار الأسبوع كان يتابع يوميًا الموقف على الأرض، مؤكدًا أن "الشحنات تصل في توقيتاتها".كما وجه مدبولي الشكر للشعب المصري على تحمل خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية.وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن في بداية الشهر الجاري، "تشكيل مجموعة وزارية للطاقة، للتنسيق بصورة يومية من أجل حل أزمة الكهرباء بشكل عاجل".وأضاف أن "حل أزمة الكهرباء وضبط الأسعار على أجندة أولويات الحكومة الجديدة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة عملت على تدبير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء، خلال الفترة المقبلة".وأكد سعي الحكومة إلى تحسين حياة المواطن والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور، مشيرًا إلى أنها ستواصل استكمال المسيرة التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات.
https://sarabic.ae/20240625/رئيس-الحكومة-المصرية-يعتذر-للشعب-ويؤكد-إيقاف-قطع-الكهرباء-تماما-خلال-أسابيع-1090163650.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
الحكومة المصرية تعلن وقف تخفيف أحمال الكهرباء ابتداء من الأحد المقبل
14:37 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 14:38 GMT 17.07.2024)
أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، وقف تخفيف الأحمال على الكهرباء في البلاد، ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو/ تموز الجاري ولغاية منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال
مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "وزارتي الكهرباء والبترول، وعدتا بوقف خطة تخفيف الأحمال، اعتبارًا من الأسبوع الثالث لشهر يوليو (الجاري)".
وأضاف: "نريد تخفيف وطأة الأزمة ومعاناة المواطن خلال فترة الصيف، ولذلك وعدنا بالتدخل ونستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود تمكننا من تجاوز الأزمة".
وأشار إلى أنه على مدار الأسبوع كان يتابع يوميًا الموقف على الأرض، مؤكدًا أن "الشحنات تصل في توقيتاتها".
وتابع مدبولي: "وقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية كلها سيستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وأنه على نهاية العام سننهي الأزمة بالكامل".
كما وجه مدبولي الشكر للشعب المصري على تحمل خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن في بداية الشهر الجاري، "تشكيل مجموعة وزارية للطاقة
، للتنسيق بصورة يومية من أجل حل أزمة الكهرباء بشكل عاجل".
وأضاف أن "حل أزمة الكهرباء وضبط الأسعار على أجندة أولويات الحكومة الجديدة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة عملت على تدبير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء، خلال الفترة المقبلة".
وأكد سعي الحكومة إلى تحسين حياة المواطن والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور، مشيرًا إلى أنها ستواصل استكمال المسيرة التي بدأتها الدولة منذ 10 سنوات.