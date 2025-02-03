https://sarabic.ae/20250203/العراق-يرد-على-أنباء-بشأن-شراء-أو-إعادة-تصدير-نفط-إيراني-خام-1097426873.html
العراق يرد على أنباء بشأن شراء أو إعادة تصدير نفط إيراني خام
العراق يرد على أنباء بشأن شراء أو إعادة تصدير نفط إيراني خام
سبوتنيك عربي
أصدر العراق، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن مزاعم متداولة حول شراء أو إعادة تصدير النفط الإيراني. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T12:18+0000
2025-02-03T12:18+0000
2025-02-03T12:18+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097154516_0:88:1000:651_1920x0_80_0_0_84619f5bb872ad40a39f1470610ea39d.jpg
وأكدت وزارة النفط العراقية في بيان لها، أن "جميع صادرات النفط الخام العراقي تتم وفق معايير عالمية لضمان الشفافية، ويتم بيع النفط لشركات معروفة عبر موانئ التصدير العراقية".ونفت الوزارة "بشكل قاطع مزاعم استلام العراق نفطا إيرانيا أو إعادة تصديره، مشددة على أن عمليات التصدير تخضع لرقابة صارمة"، وفقا لقناة "الرابعة" العراقية.وأوضحت أن "بيع المنتجات النفطية يتم بشفافية تامة عبر استقبال عروض من شركات موثوقة، مع التزام بعدم التعامل مع شركات أو ناقلات تخضع لعقوبات دولية".وأكدت وزارة النفط العراقية أنها "تتعاون مع منصات تتبع عالمية مثل وكالة كبلر للتحقق من سلامة إجراءات النقل، وأن أي تلاعب سيتم التعامل معه بحزم".
https://sarabic.ae/20250124/حريق-ضخم-في-أكبر-حقل-نفط-جنوبي-العراق-فيديو-1097115221.html
العراق
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097154516_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_1f89bc17b86de4cc56bbdf5de454531f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق يرد على أنباء بشأن شراء أو إعادة تصدير نفط إيراني خام
أصدر العراق، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن مزاعم متداولة حول شراء أو إعادة تصدير النفط الإيراني.
وأكدت وزارة النفط العراقية في بيان لها، أن "جميع صادرات النفط الخام العراقي تتم وفق معايير عالمية لضمان الشفافية، ويتم بيع النفط لشركات معروفة عبر موانئ التصدير العراقية".
ونفت الوزارة "بشكل قاطع مزاعم استلام العراق نفطا إيرانيا أو إعادة تصديره، مشددة على أن عمليات التصدير تخضع لرقابة صارمة"، وفقا لقناة
"الرابعة" العراقية.
وأوضحت أن "بيع المنتجات النفطية يتم بشفافية تامة عبر استقبال عروض من شركات موثوقة، مع التزام بعدم التعامل مع شركات أو ناقلات تخضع لعقوبات دولية".
وأكدت وزارة النفط العراقية أنها "تتعاون مع منصات تتبع عالمية مثل وكالة كبلر للتحقق من سلامة إجراءات النقل، وأن أي تلاعب سيتم التعامل معه بحزم".