العراق يعلن موعد اكتمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية ين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:29 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250420/العراق-يعلن-موعد-اكتمال-مشاريع-الربط-الكهربائي-مع-دول-الجوار-1099724595.html
العراق يعلن موعد اكتمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار
العراق يعلن موعد اكتمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الأحد، أن بلاده ستكمل مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة بحلول نهاية العام المقبل، جاء ذلك خلال مؤتمر... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T13:32+0000
2025-04-20T13:32+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096076697_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a46fd4d00db8ee7b9cd24d8680cd85a2.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن فاضل قوله، إن وزارة الكهرباء حققت تقدماً كبيراً في هذا الملف خلال العامين الماضيين، حيث تم تشغيل خطوط الربط مع الأردن وتركيا بشكل كامل، لافتا إلى أن اجتماعاً عقد اليوم مع مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الخطوات المتبقية لإتمام الربط الكهربائي مع هذه الدول.وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، أوضح الوزير أن أعمال صيانة محطات إنتاج ونقل الكهرباء في العراق تقترب من مرحلة الاكتمال، مشيراً إلى منح صلاحيات استثنائية لتسريع وتيرة العمل، ورغم التحديات المتعلقة بتوفير الوقود، أكد أن جميع الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد.وكشف فاضل عن أن الوزارة أطلقت هذا العام أكبر حملة لتأهيل وحدات الإنتاج بطاقة إجمالية تزيد عن 13 ألف ميغاواط، معرباً عن ثقته بجاهزية جميع الوحدات قبل الأول من يونيو المقبل.وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني دعم بلاده الكامل لأمن لبنان واستقراره بجميع مكوناته، مع التزام العراق بالإسهام الفاعل في عملية إعماره، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السوداني مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أفاد بأن رئيس الوزراء أكد خلال المباحثات موافقة العراق على منح وزارة النفط استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر قادمة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني خلال هذه المرحلة الصعبة.
https://sarabic.ae/20250419/الجيش-العراقي-وزارتا-الدفاع-والداخلية-تعتمدان-على-الإنتاج-المحلي-وتوفران-سيولة-مالية-لخزينة-الدولة-1099707464.html
لبنان
أخبار لبنان
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096076697_10:0:898:666_1920x0_80_0_0_c9fad9f8fb93ac385381908ad996de60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

العراق يعلن موعد اكتمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار

13:32 GMT 20.04.2025
© Photo / Unsplash/ Leohoho برج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Photo / Unsplash/ Leohoho
تابعنا عبر
أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الأحد، أن بلاده ستكمل مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة بحلول نهاية العام المقبل، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير في بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن فاضل قوله، إن وزارة الكهرباء حققت تقدماً كبيراً في هذا الملف خلال العامين الماضيين، حيث تم تشغيل خطوط الربط مع الأردن وتركيا بشكل كامل، لافتا إلى أن اجتماعاً عقد اليوم مع مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الخطوات المتبقية لإتمام الربط الكهربائي مع هذه الدول.
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، أوضح الوزير أن أعمال صيانة محطات إنتاج ونقل الكهرباء في العراق تقترب من مرحلة الاكتمال، مشيراً إلى منح صلاحيات استثنائية لتسريع وتيرة العمل، ورغم التحديات المتعلقة بتوفير الوقود، أكد أن جميع الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد.
فرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
الجيش العراقي: وزارتا الدفاع والداخلية تعتمدان على الإنتاج المحلي وتوفران سيولة مالية لخزينة الدولة
أمس, 17:55 GMT
وكشف فاضل عن أن الوزارة أطلقت هذا العام أكبر حملة لتأهيل وحدات الإنتاج بطاقة إجمالية تزيد عن 13 ألف ميغاواط، معرباً عن ثقته بجاهزية جميع الوحدات قبل الأول من يونيو المقبل.
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني دعم بلاده الكامل لأمن لبنان واستقراره بجميع مكوناته، مع التزام العراق بالإسهام الفاعل في عملية إعماره، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السوداني مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أفاد بأن رئيس الوزراء أكد خلال المباحثات موافقة العراق على منح وزارة النفط استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر قادمة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني خلال هذه المرحلة الصعبة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала