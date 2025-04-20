https://sarabic.ae/20250420/العراق-يعلن-موعد-اكتمال-مشاريع-الربط-الكهربائي-مع-دول-الجوار-1099724595.html

العراق يعلن موعد اكتمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار

العراق يعلن موعد اكتمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الأحد، أن بلاده ستكمل مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة بحلول نهاية العام المقبل، جاء ذلك خلال مؤتمر... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T13:32+0000

2025-04-20T13:32+0000

2025-04-20T13:32+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن فاضل قوله، إن وزارة الكهرباء حققت تقدماً كبيراً في هذا الملف خلال العامين الماضيين، حيث تم تشغيل خطوط الربط مع الأردن وتركيا بشكل كامل، لافتا إلى أن اجتماعاً عقد اليوم مع مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الخطوات المتبقية لإتمام الربط الكهربائي مع هذه الدول.وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، أوضح الوزير أن أعمال صيانة محطات إنتاج ونقل الكهرباء في العراق تقترب من مرحلة الاكتمال، مشيراً إلى منح صلاحيات استثنائية لتسريع وتيرة العمل، ورغم التحديات المتعلقة بتوفير الوقود، أكد أن جميع الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد.وكشف فاضل عن أن الوزارة أطلقت هذا العام أكبر حملة لتأهيل وحدات الإنتاج بطاقة إجمالية تزيد عن 13 ألف ميغاواط، معرباً عن ثقته بجاهزية جميع الوحدات قبل الأول من يونيو المقبل.وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني دعم بلاده الكامل لأمن لبنان واستقراره بجميع مكوناته، مع التزام العراق بالإسهام الفاعل في عملية إعماره، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السوداني مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أفاد بأن رئيس الوزراء أكد خلال المباحثات موافقة العراق على منح وزارة النفط استثناءً لتجهيز لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر قادمة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد اللبناني خلال هذه المرحلة الصعبة.

https://sarabic.ae/20250419/الجيش-العراقي-وزارتا-الدفاع-والداخلية-تعتمدان-على-الإنتاج-المحلي-وتوفران-سيولة-مالية-لخزينة-الدولة-1099707464.html

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