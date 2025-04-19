https://sarabic.ae/20250419/الجيش-العراقي-وزارتا-الدفاع-والداخلية-تعتمدان-على-الإنتاج-المحلي-وتوفران-سيولة-مالية-لخزينة-الدولة-1099707464.html
الجيش العراقي: وزارتا الدفاع والداخلية تعتمدان على الإنتاج المحلي وتوفران سيولة مالية لخزينة الدولة
الجيش العراقي: وزارتا الدفاع والداخلية تعتمدان على الإنتاج المحلي وتوفران سيولة مالية لخزينة الدولة
سبوتنيك عربي
أكد صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي، اليوم السبت، مشاركة 65 شركة محلية في الدورة 13 لمعرض الأمن والدفاع. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T17:55+0000
2025-04-19T17:55+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن النعمان، أن الأجهزة الأمنية تعتمد على إنتاج التصنيع الحربي، ما أسهم بتوفير سيولة مالية كبيرة جدا لخزينة الدولة العراقية.وقال صباح النعمان على هامش افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني: "يشهد المعرض حضورا متميزا من الشركات الأجنبية ومن الدول المشاركة والبعثات الدبلوماسية".وأشار المسؤول العراقي إلى أن هناك حضورا متميزا وقويا لهيئة التصنيع الحربي بالعراقي بمشاركة ما يقارب 65 شركة محلية، منوها إلى أن "نهج القائد العام للقوات المسلحة والحكومة العراقية هو التكامل في موضوعة التصنيع الحربي وإمداد القوات الأمنية والأجهزة الأمنية بالمنتجات العسكرية المحلية من الأعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة".وأكد النعمان أن "إنتاج التصنيع الحربي أسهم في توفير سيولة مالية كبيرة لخزينة الدولة، بعدما كانت هذه الأسلحة والأعتدة بمختلف معاييرها وبمختلف أنواعها تستورد من الخارج"، منوها إلى أنه "اليوم بكل ثقة وبتكامل الصناعات المحلية من الأجهزة الزراعية والأجهزة الصناعية، نفخر أن التصنيع الحربي له دور كبير جدا في دعم المؤسسة الأمنية لكل ما تحتاجه من معدات حسب مهام وطبيعة الأجهزة الأمنية المختلفة".ويشار إلى أن فعاليات معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد في نسخته الـ 13 بمشاركة 112 شركة.
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العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم
الجيش العراقي: وزارتا الدفاع والداخلية تعتمدان على الإنتاج المحلي وتوفران سيولة مالية لخزينة الدولة
أكد صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي، اليوم السبت، مشاركة 65 شركة محلية في الدورة 13 لمعرض الأمن والدفاع.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن النعمان، أن الأجهزة الأمنية تعتمد على إنتاج التصنيع الحربي، ما أسهم بتوفير سيولة مالية كبيرة جدا لخزينة الدولة العراقية.
وقال صباح النعمان على هامش افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني: "يشهد المعرض حضورا متميزا من الشركات الأجنبية ومن الدول المشاركة والبعثات الدبلوماسية".
وأشار المسؤول العراقي إلى أن هناك حضورا متميزا وقويا لهيئة التصنيع الحربي بالعراقي بمشاركة ما يقارب 65 شركة محلية، منوها إلى أن "نهج القائد العام للقوات المسلحة والحكومة العراقية
هو التكامل في موضوعة التصنيع الحربي وإمداد القوات الأمنية والأجهزة الأمنية بالمنتجات العسكرية المحلية من الأعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
وأشار المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي إلى أن "التصنيع الحربي قطع شوطا كبيرا جدا خلال عمر هذه الحكومة، واليوم الأجهزة الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية تعتمد اعتمادا كبيرا على ما تنتجه هيئة التصنيع الحربي".
وأكد النعمان أن "إنتاج التصنيع الحربي أسهم في توفير سيولة مالية كبيرة لخزينة الدولة، بعدما كانت هذه الأسلحة والأعتدة بمختلف معاييرها وبمختلف أنواعها تستورد من الخارج"، منوها إلى أنه "اليوم بكل ثقة وبتكامل الصناعات المحلية من الأجهزة الزراعية والأجهزة الصناعية، نفخر أن التصنيع الحربي
له دور كبير جدا في دعم المؤسسة الأمنية لكل ما تحتاجه من معدات حسب مهام وطبيعة الأجهزة الأمنية المختلفة".
ويشار إلى أن فعاليات معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد في نسخته الـ 13 بمشاركة 112 شركة.