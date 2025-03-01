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https://sarabic.ae/20250301/الجيش-العراقي-حدودنا-مؤمنة-بالكامل-بتقنيات-حديثة-1098296543.html
الجيش العراقي: حدودنا مؤمنة بالكامل بتقنيات حديثة
الجيش العراقي: حدودنا مؤمنة بالكامل بتقنيات حديثة
سبوتنيك عربي
شدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم السبت، على أن الحدود العراقية يتم تأمينها باستخدام تقنيات حديثة وجهود استخباراتية... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T16:57+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن صباح النعمان، أن "الحدود العراقية مؤمنة بشكل كامل وبقطعات كافية من الأفراد والتقنيات الحديثة الفنية واللوجستية".وأكد النعمان أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يتابع من خلال التقارير الدائمة وتوجيه القادة الأمنيين بالمتابعة الميدانية بأعلى مستوياتها تأمين الحدود العراقية.وأشار المسؤول العراقي إلى أن هناك "جهدا استخباراتيا كبيرا، بالإضافة إلى جهود الاستطلاع الجوي وأجهزة الاستشعار"، منوها إلى أن "الحدود العراقية مؤمنة بتقنيات حديثة وفنية، فضلا عن الجهد البشري".وأفاد صباح النعمان بأن "قوات الحدود تقوم بعمل كبير جدا ضمن اختصاصها، وقد تم دعمها من قبل القائد العام للقوات المسلحة بقطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي".وشدد المسؤول العراقي على أن "الأجهزة الأمنية، من خلال التخطيط في العمليات المشتركة، مستمرة في العمليات الاستباقية لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية، ولا يكاد يمر يوم دون أن تكون هناك عملية أو استهداف لمضافات داعش الإرهابي".وكان رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، قد شدد الأحد الماضي، على أن "بلاده لم تكن حريصة على دعم نظام بشار الأسد في سوريا بقدر ما كانت مهتمة بمعرفة البدائل في حال تغير الوضع هناك، والعراق أرسل رسائل باحترام إرادة الشعب السوري".وأشار الشطري إلى أن "العراق يولي أهمية خاصة لموضوع محاربة عصابات داعش الإرهابية، حيث لا تزال هناك خلايا تابعة لتلك العصابات في مناطق مثل بادية حمص والشام".ولفت إلى "وجود 30 ألف نازح في المخيمات السورية من 60 جنسية، بالإضافة إلى 9 آلاف داعشي محتجز في سجون الحسكة، من بينهم 2000 عراقي، ونحن نريد أن نعرف كيف ستتعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا الملف".وأعرب الشطري عن قلق بلاده بشأن الأسلحة التي سيطرت عليها بعض الجهات المسلحة، بما في ذلك "داعش"(تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا) بعد سقوط حكومة النظام السابق في سوريا، مضيفا أن العراق مستمر في إرسال الرسائل والتواصل مع القيادة السورية من أجل تحقيق نتائج إيجابية.
https://sarabic.ae/20241218/الجيش-العراقى-يعلن-موقفه-من-الجنود-السوريين-في-بلاده-1095934598.html
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أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش العراقي: حدودنا مؤمنة بالكامل بتقنيات حديثة

16:57 GMT 01.03.2025
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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شدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم السبت، على أن الحدود العراقية يتم تأمينها باستخدام تقنيات حديثة وجهود استخباراتية متكاملة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن صباح النعمان، أن "الحدود العراقية مؤمنة بشكل كامل وبقطعات كافية من الأفراد والتقنيات الحديثة الفنية واللوجستية".
وأكد النعمان أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يتابع من خلال التقارير الدائمة وتوجيه القادة الأمنيين بالمتابعة الميدانية بأعلى مستوياتها تأمين الحدود العراقية.
وأشار المسؤول العراقي إلى أن هناك "جهدا استخباراتيا كبيرا، بالإضافة إلى جهود الاستطلاع الجوي وأجهزة الاستشعار"، منوها إلى أن "الحدود العراقية مؤمنة بتقنيات حديثة وفنية، فضلا عن الجهد البشري".
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18 ديسمبر 2024, 19:33 GMT
وأفاد صباح النعمان بأن "قوات الحدود تقوم بعمل كبير جدا ضمن اختصاصها، وقد تم دعمها من قبل القائد العام للقوات المسلحة بقطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي".
وشدد المسؤول العراقي على أن "الأجهزة الأمنية، من خلال التخطيط في العمليات المشتركة، مستمرة في العمليات الاستباقية لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية، ولا يكاد يمر يوم دون أن تكون هناك عملية أو استهداف لمضافات داعش الإرهابي".
وكان رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، قد شدد الأحد الماضي، على أن "بلاده لم تكن حريصة على دعم نظام بشار الأسد في سوريا بقدر ما كانت مهتمة بمعرفة البدائل في حال تغير الوضع هناك، والعراق أرسل رسائل باحترام إرادة الشعب السوري".
وأشار الشطري إلى أن "العراق يولي أهمية خاصة لموضوع محاربة عصابات داعش الإرهابية، حيث لا تزال هناك خلايا تابعة لتلك العصابات في مناطق مثل بادية حمص والشام".
ولفت إلى "وجود 30 ألف نازح في المخيمات السورية من 60 جنسية، بالإضافة إلى 9 آلاف داعشي محتجز في سجون الحسكة، من بينهم 2000 عراقي، ونحن نريد أن نعرف كيف ستتعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا الملف".
وأعرب الشطري عن قلق بلاده بشأن الأسلحة التي سيطرت عليها بعض الجهات المسلحة، بما في ذلك "داعش"(تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا) بعد سقوط حكومة النظام السابق في سوريا، مضيفا أن العراق مستمر في إرسال الرسائل والتواصل مع القيادة السورية من أجل تحقيق نتائج إيجابية.
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