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هل تنضم "قسد" إلى جيش سوريا الجديد؟
هل تنضم "قسد" إلى جيش سوريا الجديد؟
سبوتنيك عربي
صدرت في الساعات الماضية تصريحات عن قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تؤكد استعدادها للانضمام إلى جيش سوريا الجديد، حيث تم الاعتراف أن أحمد الشرع، رئيساً... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T13:47+0000
2025-02-19T13:47+0000
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وأتت هذه التصريحات بعد اجتماع ضم قياديين في مجلس سوريا الديمقراطي "مسد" و"قسد" وما يعرف باسم الإدارة الذاتية في مناطق شرق الفرات، حيث دعا المجتمعون إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة السورية في مناطق سيطرة قوات " قسد"، وأنهم جاهزون للتعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا.وأضاف رحمون: "لا يمكن الجزم أن قسد سوف تقوم بتسليم سلاحها لصالح وزارة الدفاع السورية الجديدة، وكيف سيعالج ملف الحدود مع تركيا، ومن هي الجهة التي سوف تنشر قوات على تلك الحدود شمال شرق سوريا، حيث من المعلوم أن تركيا تقدم دعماً كامل للقيادة السورية الجديدة، وسيكون لها رأي حاسم في أي مفاوضات بين تلك الإدارة مع قوات "قسد".و أعلن ما يعرف باسم التحالف الدولي في سوريا، يوم أمس الثلاثاء، دعم الحوار بين قوات سوريا الديمقراطية " قسد" والحكومة السورية الجديدة.وقال التحالف الدولي في تغريده على موقع "إكس"، إنه يدعم قوات سوريا الديمقراطية في محادثاتها مع الحكومة السورية الجديدة، في محاولة للمساعدة في تعزيز الاستقرار ومستقبل أكثر إشراقا في المنطقةوزير الخارجية العراقي: بغداد تجري مشاورات مستمرة لإطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا300 ألف موظف مهددون بالفصل من مؤسساتهم في سوريا
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حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

هل تنضم "قسد" إلى جيش سوريا الجديد؟

13:47 GMT 19.02.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoعناصر قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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حصري
صدرت في الساعات الماضية تصريحات عن قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تؤكد استعدادها للانضمام إلى جيش سوريا الجديد، حيث تم الاعتراف أن أحمد الشرع، رئيساً للمرحلة الانتقالية في سوريا، ووجّه مظلوم عبدي، القائد العام لقوات "قسد"، دعوة للشرع لزيارة مناطق شرق الفرات.
وأتت هذه التصريحات بعد اجتماع ضم قياديين في مجلس سوريا الديمقراطي "مسد" و"قسد" وما يعرف باسم الإدارة الذاتية في مناطق شرق الفرات، حيث دعا المجتمعون إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة السورية في مناطق سيطرة قوات " قسد"، وأنهم جاهزون للتعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا.

وحول هذا الموضوع، قال عضو لجنة المصالحة الوطنية في سوريا سابقا، والمختص في شؤون الفصائل المسلحة، عمر رحمون، لـ"سبوتنيك"، إن التصريحات الأخيرة التي صدرت عن قيادة "قسد "مرتبطة بشكل مباشر بالرسائل التي وصلت عن لسان، عبد الله أوجلان، الزعيم الكردي المعتقل في تركيا، والذي أكد على الانتقال الى مرحلة خفض التصعيد، والتفاهمات ما بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، حيث من المتوقع أن يكون هنالك رسالة متلفزة، موجه إلى الشعب الكردي في سوريا وتركيا والعراق تؤكد على الأجواء الإيجابية.

الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
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13:13 GMT
وأضاف رحمون: "لا يمكن الجزم أن قسد سوف تقوم بتسليم سلاحها لصالح وزارة الدفاع السورية الجديدة، وكيف سيعالج ملف الحدود مع تركيا، ومن هي الجهة التي سوف تنشر قوات على تلك الحدود شمال شرق سوريا، حيث من المعلوم أن تركيا تقدم دعماً كامل للقيادة السورية الجديدة، وسيكون لها رأي حاسم في أي مفاوضات بين تلك الإدارة مع قوات "قسد".

وكشف رحمون عن دور كبير للغرب، في أي تفاهمات مستقبلية بين "قسد" والإدارة السورية الجديدة، حيث في ظاهر الأمر جميع الأطراف تريد إنهاء حالة الحرب في سوريا، لكن خلف الكواليس أو ما يدار في الغرف المغلقة يشير إلى تضارب مصالح الغرب مع تركيا في إدارة ملف شرق الفرات، وتوقع رحمون أن يشهد ملف "قسد " تعقيدات كبيرة، قبل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف المعنية.

و أعلن ما يعرف باسم التحالف الدولي في سوريا، يوم أمس الثلاثاء، دعم الحوار بين قوات سوريا الديمقراطية " قسد" والحكومة السورية الجديدة.
وقال التحالف الدولي في تغريده على موقع "إكس"، إنه يدعم قوات سوريا الديمقراطية في محادثاتها مع الحكومة السورية الجديدة، في محاولة للمساعدة في تعزيز الاستقرار ومستقبل أكثر إشراقا في المنطقة
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