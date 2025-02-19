https://sarabic.ae/20250219/هل-تنضم-قسد-إلى-جيش-سوريا-الجديد؟-1097961070.html

هل تنضم "قسد" إلى جيش سوريا الجديد؟

هل تنضم "قسد" إلى جيش سوريا الجديد؟

سبوتنيك عربي

صدرت في الساعات الماضية تصريحات عن قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تؤكد استعدادها للانضمام إلى جيش سوريا الجديد، حيث تم الاعتراف أن أحمد الشرع، رئيساً... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T13:47+0000

2025-02-19T13:47+0000

2025-02-19T13:47+0000

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وأتت هذه التصريحات بعد اجتماع ضم قياديين في مجلس سوريا الديمقراطي "مسد" و"قسد" وما يعرف باسم الإدارة الذاتية في مناطق شرق الفرات، حيث دعا المجتمعون إلى إعادة تفعيل مؤسسات الدولة السورية في مناطق سيطرة قوات " قسد"، وأنهم جاهزون للتعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا.وأضاف رحمون: "لا يمكن الجزم أن قسد سوف تقوم بتسليم سلاحها لصالح وزارة الدفاع السورية الجديدة، وكيف سيعالج ملف الحدود مع تركيا، ومن هي الجهة التي سوف تنشر قوات على تلك الحدود شمال شرق سوريا، حيث من المعلوم أن تركيا تقدم دعماً كامل للقيادة السورية الجديدة، وسيكون لها رأي حاسم في أي مفاوضات بين تلك الإدارة مع قوات "قسد".و أعلن ما يعرف باسم التحالف الدولي في سوريا، يوم أمس الثلاثاء، دعم الحوار بين قوات سوريا الديمقراطية " قسد" والحكومة السورية الجديدة.وقال التحالف الدولي في تغريده على موقع "إكس"، إنه يدعم قوات سوريا الديمقراطية في محادثاتها مع الحكومة السورية الجديدة، في محاولة للمساعدة في تعزيز الاستقرار ومستقبل أكثر إشراقا في المنطقةوزير الخارجية العراقي: بغداد تجري مشاورات مستمرة لإطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا300 ألف موظف مهددون بالفصل من مؤسساتهم في سوريا

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