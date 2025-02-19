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إسرائيل تقيم قواعد عسكرية جديدة في سوريا... صور وفيديو
إسرائيل تقيم قواعد عسكرية جديدة في سوريا... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
كشفت صور أقمار صناعية جديدة بناء إسرائيل لـ7 قواعد عسكرية في المنطقة العازلة مع سوريا، وفقا لصحيفة إسرائيلية. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T13:13+0000
2025-02-19T13:13+0000
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نشرت صحيفة إسرائيلية صورا من الأقمار الصناعية، تظهر مواصلة الجيش الإسرائيلي بناء قواعد عسكرية في المناطق التي احتلها داخل سوريا، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن المواقع السبعة تمتد من جبل الشيخ في الشمال وصولا إلى تل "قودنة" في الجنوب، بالقرب من المثلث الحدودي مع سوريا والأردن.الجدير بالذكر أن إسرائيل انتقلت من التوغل داخل الأراضي السورية إلى تثبيت وجودها وسط تلويح بالبقاء الدائم في المناطق التي سيطرت بينما لا تزال السلطات السورية خجولة في مواجهة هذا التدخل. ويبدو أن هذه القواعد تهدف إلى دعم خطط إسرائيل للبقاء الطويل الأمد في المناطق التي سيطرت عليها داخل سوريا.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارته إلى الجانب السوري من جبل الشيخ من أن قواته ستبقى في سوريا إلى أجل غير مسمى.نتنياهو يوجه رسالة قوية للقوى التي تهدد أمن إسرائيل في سورياما حقيقة انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق جنوب سوريا؟
https://sarabic.ae/20250211/الجيش-الإسرائيلي-يخطط-لمواصلة-الاحتفاظ-بقوة-عسكرية-كبيرة-داخل-سوريا-في-2025-1097687088.html
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إسرائيل تقيم قواعد عسكرية جديدة في سوريا... صور وفيديو

13:13 GMT 19.02.2025
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت صور أقمار صناعية جديدة بناء إسرائيل لـ7 قواعد عسكرية في المنطقة العازلة مع سوريا، وفقا لصحيفة إسرائيلية.
نشرت صحيفة إسرائيلية صورا من الأقمار الصناعية، تظهر مواصلة الجيش الإسرائيلي بناء قواعد عسكرية في المناطق التي احتلها داخل سوريا، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن المواقع السبعة تمتد من جبل الشيخ في الشمال وصولا إلى تل "قودنة" في الجنوب، بالقرب من المثلث الحدودي مع سوريا والأردن.

وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي بدأ العمل، في ديسمبر 2024، على البقاء في المناطق التي احتلها في سوريا، لفترة طويلة.

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الجدير بالذكر أن إسرائيل انتقلت من التوغل داخل الأراضي السورية إلى تثبيت وجودها وسط تلويح بالبقاء الدائم في المناطق التي سيطرت بينما لا تزال السلطات السورية خجولة في مواجهة هذا التدخل. ويبدو أن هذه القواعد تهدف إلى دعم خطط إسرائيل للبقاء الطويل الأمد في المناطق التي سيطرت عليها داخل سوريا.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارته إلى الجانب السوري من جبل الشيخ من أن قواته ستبقى في سوريا إلى أجل غير مسمى.
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