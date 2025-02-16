https://sarabic.ae/20250216/نتنياهو-يكشف-عن-سبب-رئيسي-لانهيار-حكومة-الأسد-1097829359.html

نتنياهو يوجه رسالة قوية للقوى التي تهدد أمن إسرائيل في سوريا

نتنياهو يوجه رسالة قوية للقوى التي تهدد أمن إسرائيل في سوريا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح باستخدام الأراضي السورية "كقاعدة عمليات" ضدها، مشيرا إلى أن إسرائيل ستتصرف لمنع أي تهديد من... 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T13:04+0000

2025-02-16T13:04+0000

2025-02-16T13:45+0000

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وتابع نتنياهو خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "ناقشت مع وزير الخارجية الأمريكي مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وأي قوة في سوريا تعتقد أنها قادرة على تهديد إسرائيل فهي مخطئة للغاية"، بحسب قوله.وقال نتنياهو: "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تقفان جنبا إلى جنب في مواجه تهديدات إيران، واتفقنا على أن نظام خامنئي (المرشد الأعلى الإيراني) يجب ألا يمتلك أسلحة نووية".وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تنتظر من حكومة لبنان الالتزام بالاتفاق بدورها.وأكد نتنياهو، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم إسرائيل بشكل راسخ، مؤكدا على ضمان بلاده لتحويل رؤية ترامب الجريئة لغزة إلى واقع.وقال: "لدى إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب "استراتيجية مشتركة" بشأن مستقبل قطاع غزة"، مؤكداً على ضرورة القضاء على القدرات العسكرية لحماس".وأضاف نتنياهو :"ناقشنا رؤية ترامب الجريئة لمستقبل غزة، وسنعمل على ضمان تحقيق هذه الرؤية".وبدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "فيما يتعلق بلبنان فإن أهدافنا مشتركة، وهي وجود دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه".وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وصل إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، مساء أمس السبت، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.والتقى روبيو مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في القدس، اليوم الأحد، لبحث استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، غداة سادس عملية تبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين بين إسرائيل وحركة حماس.

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