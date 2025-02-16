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نتنياهو يوجه رسالة قوية للقوى التي تهدد أمن إسرائيل في سوريا
نتنياهو يوجه رسالة قوية للقوى التي تهدد أمن إسرائيل في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح باستخدام الأراضي السورية "كقاعدة عمليات" ضدها، مشيرا إلى أن إسرائيل ستتصرف لمنع أي تهديد من... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T13:04+0000
2025-02-16T13:04+0000
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وتابع نتنياهو خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "ناقشت مع وزير الخارجية الأمريكي مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وأي قوة في سوريا تعتقد أنها قادرة على تهديد إسرائيل فهي مخطئة للغاية"، بحسب قوله.وقال نتنياهو: "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تقفان جنبا إلى جنب في مواجه تهديدات إيران، واتفقنا على أن نظام خامنئي (المرشد الأعلى الإيراني) يجب ألا يمتلك أسلحة نووية".وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تنتظر من حكومة لبنان الالتزام بالاتفاق بدورها.وأكد نتنياهو، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم إسرائيل بشكل راسخ، مؤكدا على ضمان بلاده لتحويل رؤية ترامب الجريئة لغزة إلى واقع.وقال: "لدى إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب "استراتيجية مشتركة" بشأن مستقبل قطاع غزة"، مؤكداً على ضرورة القضاء على القدرات العسكرية لحماس".وأضاف نتنياهو :"ناقشنا رؤية ترامب الجريئة لمستقبل غزة، وسنعمل على ضمان تحقيق هذه الرؤية".وبدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "فيما يتعلق بلبنان فإن أهدافنا مشتركة، وهي وجود دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه".وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وصل إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، مساء أمس السبت، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.والتقى روبيو مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في القدس، اليوم الأحد، لبحث استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، غداة سادس عملية تبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين بين إسرائيل وحركة حماس.
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إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة
إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة
نتنياهو يوجه رسالة قوية للقوى التي تهدد أمن إسرائيل في سوريا
13:04 GMT 16.02.2025 (تم التحديث: 13:45 GMT 16.02.2025)
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح باستخدام الأراضي السورية "كقاعدة عمليات" ضدها، مشيرا إلى أن إسرائيل ستتصرف لمنع أي تهديد من الظهور على حدودها.
وتابع نتنياهو خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "ناقشت مع وزير الخارجية الأمريكي مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وأي قوة في سوريا تعتقد أنها قادرة على تهديد إسرائيل فهي مخطئة للغاية"، بحسب قوله.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل وأمريكا متفقتان على منع إيران من الحصول على سلاح نووي.
وقال نتنياهو: "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تقفان جنبا إلى جنب في مواجه تهديدات إيران، واتفقنا على أن نظام خامنئي (المرشد الأعلى الإيراني) يجب ألا يمتلك أسلحة نووية".
وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تنتظر من حكومة لبنان الالتزام بالاتفاق بدورها.
وقال نتنياهو: "إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار مع لبنان وتتوقع من الحكومة اللبنانية أن تلتزم بدورها بهذا الاتفاق".
وأكد نتنياهو، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم إسرائيل بشكل راسخ، مؤكدا على ضمان بلاده لتحويل رؤية ترامب الجريئة لغزة إلى واقع.
وقال: "لدى إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب "استراتيجية مشتركة" بشأن مستقبل قطاع غزة"، مؤكداً على ضرورة القضاء على القدرات العسكرية لحماس".
وأضاف نتنياهو :"ناقشنا رؤية ترامب الجريئة لمستقبل غزة، وسنعمل على ضمان تحقيق هذه الرؤية".
وبدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: "فيما يتعلق بلبنان فإن أهدافنا مشتركة، وهي وجود دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه".
وأضاف روبيو: "لا يمكن أن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، ففي حال حصول إيران على سلاح نووي قد تصبح بمنأى عن الضغط وعن أي إجراءات، وهذا مستحيل أن يحدث".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وصل إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، مساء أمس السبت، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.
والتقى روبيو مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في القدس، اليوم الأحد، لبحث استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، غداة سادس عملية تبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين بين إسرائيل وحركة حماس.