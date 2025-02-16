نتنياهو بجوار وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب: سننهي المهمة بشأن إيران بدعم من ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250216/نتنياهو-بجوار-وزير-الخارجية-الأمريكي-في-تل-أبيب-سننهي-المهمة-بشأن-إيران-بدعم-من-ترامب-1097828924.html
نتنياهو بجوار وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب: سننهي المهمة بشأن إيران بدعم من ترامب
نتنياهو بجوار وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب: سننهي المهمة بشأن إيران بدعم من ترامب
سبوتنيك عربي
أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو أعظم صديق لإسرائيل في... 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T12:41+0000
2025-02-16T12:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
العالم
أخبار العالم الآن
غزة
قطاع غزة
إيران
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097828632_0:0:1159:653_1920x0_80_0_0_2df7a483c8e6402544e5b02ba1ecb142.jpg
وأشار نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع روبيو، على هامش زيارة الأخير إلى إسرائيل، إلى أنهما أجريا "مناقشة مثمرة للغاية مع موظفينا بشأن عدد من القضايا، ولا يوجد أي منها أكثر أهمية من إيران".ومضى في هذا الصدد مؤكدا أن "إسرائيل وأمريكا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة التهديد الإيراني، ونحن على توافق بأنه لا ينبغي السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية، كما اتفقنا على أنه يجب رد العدوان الإيراني في المنطقة".وأردف نتنياهو: "بدعم ترامب، سنتمكن من إنهاء المهمة، وسنفعل ذلك".كما شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي مع وزير خارجيته، لمساعدته في إطلاق سراح 3 محتجزين آخرين من قبل حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، أمس السبت.وأشار نتنياهو إلى أنه وترامب "يعملان بتعاون كامل وتنسيق كامل" بشأن غزة.وأضاف أنه "لا يمكنه مشاركة متى ستُفتح أبواب الجحيم، والتي سوف تُفتح إذا لم يعد كل محتجزينا، حتى آخر واحد منهم".ووعد نتنياهو بأن "تحقق إسرائيل أهداف حربها المتمثلة في الإطاحة بـ"حماس"، وإعادة جميع المحتجزين، والتأكد من أن غزة لا تشكل تهديدا لإسرائيل في المستقبل".وواصل أن "الدعم الواضح" من جانب أمريكا سيساعد إسرائيل على تحقيق هذه الأهداف بشكل أسرع.من ناحيته، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتل أبيب، إنه "لا يعتقد أن هناك حليفا لإسرائيل أفضل من ترامب".وأشار إلى أن "ترامب أكد أنه لا يمكن لحركة "حماس" الفلسطينية أن تستمر كقوة سياسية وعسكرية"، مؤكدا أن "ترامب يعمل بشكل وثيق مع نتنياهو لاستعادة المحتجزين الإسرائيلينن، وعودتهم لأهاليهم".وتابع مؤكدا أنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك برنامج نووي".وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله "في دولة لبنانية قوية تستطيع التخلص من سلاح "حزب الله" اللبناني".وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وصل إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، مساء أمس السبت، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250216/وزير-إسرائيلي-تهجير-سكان-غزة-سيبدأ-خلال-أسابيع-وليس-لسكانها-ما-يبحثون-عنه-هناك-خلال-العقد-المقبل-1097818852.html
https://sarabic.ae/20250214/بعد-90-دقيقة-من-إقلاعها-طائرة-وزير-الخارجية-الأمريكي-تعود-إلى-المطار-بشكل-مفاجئ-1097765894.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097828632_28:0:1059:773_1920x0_80_0_0_ea0cf699664dae03784c658234e8e8a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله

نتنياهو بجوار وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب: سننهي المهمة بشأن إيران بدعم من ترامب

12:41 GMT 16.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مؤتمر صحفي بتل أبيب، 16 فبراير/ شباط 2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مؤتمر صحفي بتل أبيب، 16 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق".
وأشار نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع روبيو، على هامش زيارة الأخير إلى إسرائيل، إلى أنهما أجريا "مناقشة مثمرة للغاية مع موظفينا بشأن عدد من القضايا، ولا يوجد أي منها أكثر أهمية من إيران".
ومضى في هذا الصدد مؤكدا أن "إسرائيل وأمريكا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة التهديد الإيراني، ونحن على توافق بأنه لا ينبغي السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية، كما اتفقنا على أنه يجب رد العدوان الإيراني في المنطقة".
وأردف نتنياهو: "بدعم ترامب، سنتمكن من إنهاء المهمة، وسنفعل ذلك".
كما شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي مع وزير خارجيته، لمساعدته في إطلاق سراح 3 محتجزين آخرين من قبل حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، أمس السبت.
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
وزير إسرائيلي: تهجير سكان غزة سيبدأ خلال أسابيع وليس لسكانها ما يبحثون عنه هناك خلال العقد المقبل
06:35 GMT
وأشار نتنياهو إلى أنه وترامب "يعملان بتعاون كامل وتنسيق كامل" بشأن غزة.

وتابع: "نتبع استراتيجية مشتركة، ولا يمكننا دائما مشاركة تفاصيل هذه الاستراتيجية مع الجمهور".

وأضاف أنه "لا يمكنه مشاركة متى ستُفتح أبواب الجحيم، والتي سوف تُفتح إذا لم يعد كل محتجزينا، حتى آخر واحد منهم".
ووعد نتنياهو بأن "تحقق إسرائيل أهداف حربها المتمثلة في الإطاحة بـ"حماس"، وإعادة جميع المحتجزين، والتأكد من أن غزة لا تشكل تهديدا لإسرائيل في المستقبل".
وواصل أن "الدعم الواضح" من جانب أمريكا سيساعد إسرائيل على تحقيق هذه الأهداف بشكل أسرع.
من ناحيته، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتل أبيب، إنه "لا يعتقد أن هناك حليفا لإسرائيل أفضل من ترامب".
وأشار إلى أن "ترامب أكد أنه لا يمكن لحركة "حماس" الفلسطينية أن تستمر كقوة سياسية وعسكرية"، مؤكدا أن "ترامب يعمل بشكل وثيق مع نتنياهو لاستعادة المحتجزين الإسرائيلينن، وعودتهم لأهاليهم".
وبالحديث عن الوضع الحالي في سوريا، اعتبر روبيو أن "انهيار نظام الأسد تطور مهم، لكن إذا استبدل بقوة مزعزعة أخرى فهذا يجب ألا يحدث".
وتابع مؤكدا أنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك برنامج نووي".
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله "في دولة لبنانية قوية تستطيع التخلص من سلاح "حزب الله" اللبناني".
السناتور ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
بعد 90 دقيقة من إقلاعها... طائرة وزير الخارجية الأمريكي تعود إلى المطار بشكل مفاجئ
14 فبراير, 07:14 GMT
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وصل إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، مساء أمس السبت، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала