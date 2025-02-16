https://sarabic.ae/20250216/نتنياهو-بجوار-وزير-الخارجية-الأمريكي-في-تل-أبيب-سننهي-المهمة-بشأن-إيران-بدعم-من-ترامب-1097828924.html

نتنياهو بجوار وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب: سننهي المهمة بشأن إيران بدعم من ترامب

نتنياهو بجوار وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب: سننهي المهمة بشأن إيران بدعم من ترامب

سبوتنيك عربي

أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأحد، أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو أعظم صديق لإسرائيل في... 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T12:41+0000

2025-02-16T12:41+0000

2025-02-16T12:41+0000

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وأشار نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع روبيو، على هامش زيارة الأخير إلى إسرائيل، إلى أنهما أجريا "مناقشة مثمرة للغاية مع موظفينا بشأن عدد من القضايا، ولا يوجد أي منها أكثر أهمية من إيران".ومضى في هذا الصدد مؤكدا أن "إسرائيل وأمريكا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة التهديد الإيراني، ونحن على توافق بأنه لا ينبغي السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية، كما اتفقنا على أنه يجب رد العدوان الإيراني في المنطقة".وأردف نتنياهو: "بدعم ترامب، سنتمكن من إنهاء المهمة، وسنفعل ذلك".كما شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي مع وزير خارجيته، لمساعدته في إطلاق سراح 3 محتجزين آخرين من قبل حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، أمس السبت.وأشار نتنياهو إلى أنه وترامب "يعملان بتعاون كامل وتنسيق كامل" بشأن غزة.وأضاف أنه "لا يمكنه مشاركة متى ستُفتح أبواب الجحيم، والتي سوف تُفتح إذا لم يعد كل محتجزينا، حتى آخر واحد منهم".ووعد نتنياهو بأن "تحقق إسرائيل أهداف حربها المتمثلة في الإطاحة بـ"حماس"، وإعادة جميع المحتجزين، والتأكد من أن غزة لا تشكل تهديدا لإسرائيل في المستقبل".وواصل أن "الدعم الواضح" من جانب أمريكا سيساعد إسرائيل على تحقيق هذه الأهداف بشكل أسرع.من ناحيته، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتل أبيب، إنه "لا يعتقد أن هناك حليفا لإسرائيل أفضل من ترامب".وأشار إلى أن "ترامب أكد أنه لا يمكن لحركة "حماس" الفلسطينية أن تستمر كقوة سياسية وعسكرية"، مؤكدا أن "ترامب يعمل بشكل وثيق مع نتنياهو لاستعادة المحتجزين الإسرائيلينن، وعودتهم لأهاليهم".وتابع مؤكدا أنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك برنامج نووي".وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله "في دولة لبنانية قوية تستطيع التخلص من سلاح "حزب الله" اللبناني".وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وصل إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، مساء أمس السبت، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

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