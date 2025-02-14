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بعد 90 دقيقة من إقلاعها... طائرة وزير الخارجية الأمريكي تعود إلى المطار بشكل مفاجئ
بعد 90 دقيقة من إقلاعها... طائرة وزير الخارجية الأمريكي تعود إلى المطار بشكل مفاجئ
سبوتنيك عربي
استدارت طائرة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فجأة أثناء توجهها إلى ألمانيا، لتعود إلى قاعدة آندروز الجوية المشتركة في العاصمة واشنطن. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T07:14+0000
2025-02-14T07:14+0000
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وأظهر موقع "فلايت رادار" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة غيّرت مسارها بشكل مفاجئ بعد إقلاعها من واشنطن، رغم أنها كانت في طريقها إلى ميونيخ لحضور مؤتمر الأمن الذي ينطلق اليوم الجمعة.من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الطائرة واجهت مشكلة ميكانيكية أجبرتها على العودة إلى نقطة الإقلاع.كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي أن سبب العودة كان تصدّعا في الزجاج الأمامي للطائرة، مؤكدا أن الخلل لم يشكل خطرا على السلامة.وأضاف المسؤول أن روبيو عاد إلى نقطة الإقلاع لتبديل الطائرة، قبل أن يستأنف رحلته إلى ألمانيا على متن طائرة أخرى.يُذكر أن ميونيخ تستضيف مؤتمر الأمن العالمي في الفترة من 14 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري، وهو حدث يجمع كبار المسؤولين لمناقشة القضايا الأمنية الدولية.وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس كان قد وصل إلى ميونيخ، أمس الخميس، ومن المتوقع أن ينضم إليه روبيو لاحقا، ومن المقرر أن يجري المسؤولان الأمريكيان محادثات مع زيلينسكي حول جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250213/روبيو-يتهم-الدول-العربية-بعدم-تقديم-حلول-لغزة-ويطالب-بمقترحات-جديدة-1097764340.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بعد 90 دقيقة من إقلاعها... طائرة وزير الخارجية الأمريكي تعود إلى المطار بشكل مفاجئ

07:14 GMT 14.02.2025
© AP Photo / Richard Drewالسناتور ماركو روبيو
السناتور ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Richard Drew
تابعنا عبر
استدارت طائرة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فجأة أثناء توجهها إلى ألمانيا، لتعود إلى قاعدة آندروز الجوية المشتركة في العاصمة واشنطن.
وأظهر موقع "فلايت رادار" المتخصص في تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة غيّرت مسارها بشكل مفاجئ بعد إقلاعها من واشنطن، رغم أنها كانت في طريقها إلى ميونيخ لحضور مؤتمر الأمن الذي ينطلق اليوم الجمعة.
من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الطائرة واجهت مشكلة ميكانيكية أجبرتها على العودة إلى نقطة الإقلاع.
كما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي أن سبب العودة كان تصدّعا في الزجاج الأمامي للطائرة، مؤكدا أن الخلل لم يشكل خطرا على السلامة.

ووفقا للمسؤول يبدو أن المشكلة الميكانيكية تتعلق بزجاج قمرة القيادة في الطائرة، والتي حدثت بعد نحو 90 دقيقة من الإقلاع.

السناتور ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لسماع مقترحات جديدة من الدول العربية بشأن غزة
أمس, 22:52 GMT
وأضاف المسؤول أن روبيو عاد إلى نقطة الإقلاع لتبديل الطائرة، قبل أن يستأنف رحلته إلى ألمانيا على متن طائرة أخرى.
يُذكر أن ميونيخ تستضيف مؤتمر الأمن العالمي في الفترة من 14 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري، وهو حدث يجمع كبار المسؤولين لمناقشة القضايا الأمنية الدولية.
وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس كان قد وصل إلى ميونيخ، أمس الخميس، ومن المتوقع أن ينضم إليه روبيو لاحقا، ومن المقرر أن يجري المسؤولان الأمريكيان محادثات مع زيلينسكي حول جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية.
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