روبيو: نتطلع لسماع مقترحات جديدة من الدول العربية بشأن غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
دبلوماسي مصري: الموقف المصري الثابت هو عدم الموافقة على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأسس التي يرتكز عليها تشكيل الجيش السوري الجديد
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
12:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أمريكا اقتنعت بضرورة العلاقة المتوازنة في ظل المتغيرات الجذرية للمنظومة الدولية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250213/روبيو-يتهم-الدول-العربية-بعدم-تقديم-حلول-لغزة-ويطالب-بمقترحات-جديدة-1097764340.html
روبيو: نتطلع لسماع مقترحات جديدة من الدول العربية بشأن غزة
روبيو: نتطلع لسماع مقترحات جديدة من الدول العربية بشأن غزة
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الدول العربية بعدم اتخاذ "أي خطوات عملية لمساعدة الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع لسماع مقترحات جديدة منها... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T22:52+0000
2025-02-13T22:53+0000
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102233/38/1022333828_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_4b9b53d70bfc3f03ee07d57859ca6955.jpg
وقال روبيو، الذي يغادر في وقت لاحق اليوم في جولة تشمل الشرق الأوسط، إنه يأمل في مناقشة أفكار جديدة خلال زيارته لكل من السعودية والإمارات وإسرائيل، بعد إجراء محادثات في واشنطن مع مسؤولين من مصر والأردن.وأضاف في مقابلة إذاعية مع المذيعين المحافظين كلاي ترافيس وباك سيكستون: "نأمل أن يكون لديهم خطة جيدة لتقديمها للرئيس... في الوقت الحالي، الخطة الوحيدة المطروحة، رغم رفضهم لها، هي خطة ترامب. إذا كان لديهم خطة أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لعرضها".وقال روبيو: "كل هذه الدول تقول إنها تهتم بالفلسطينيين، ولكن لا أحد منها يريد استقبال أي لاجئ فلسطيني، كما أن أياً منها لم يقدم أي شيء لغزة تاريخياً".وتابع: "إذا لم تتمكن دول المنطقة من حل هذه المسألة، فإن إسرائيل ستضطر للتعامل معها، وسنعود إلى النقطة التي كنا فيها من قبل".وأعرب روبيو عن اعتقاده بأن الدول العربية "تعمل بنوايا حسنة"، لكنه شدد على أن "الخط الأحمر" هو عدم السماح بأي دور مستقبلي لحركة حماس، لافتا إلى أن: "أي خطة تسمح لحماس بالبقاء في السلطة ستعيدنا إلى ما كانت عليه الأمور".وأَضاف: "العودة للقتال لن تحل المشكلة في غزة لذا سنمنح البلدان العربية وقتا لتقديم خطة"، لافتا ‘إلى أن "حماس لديها أسلحة ولن يكون الجنود الأمريكيون هم من ينزلون للميدان لقتالها بل إسرائيل".والثلاثاء، صرحت السلطات المصرية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها تعتزم تقديم "تصور متكامل" لإعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم.وجاء في البيان: "تؤكد مصر، في هذا السياق، اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع بصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب".كما أعربت عن "تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس (دونالد) ترامب، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقًا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250212/رئيس-الوزراء-الأردني-نعمل-مع-مصر-والأشقاء-العرب-لصياغة-موقف-موحد-لإعادة-إعمار-غزة-1097700688.html
https://sarabic.ae/20250211/مصر-تتعهد-تقديم-تصوّر-لإعادة-إعمار-غزة-يضمن-بقاء-الشعب-الفلسطيني-في-أرضه-1097691798.html
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102233/38/1022333828_207:0:3318:2333_1920x0_80_0_0_5a656c05643daa7916e8219f0ef08127.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

روبيو: نتطلع لسماع مقترحات جديدة من الدول العربية بشأن غزة

22:52 GMT 13.02.2025 (تم التحديث: 22:53 GMT 13.02.2025)
© AP Photo / Richard Drewالسناتور ماركو روبيو
السناتور ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Richard Drew
تابعنا عبر
اتهم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الدول العربية بعدم اتخاذ "أي خطوات عملية لمساعدة الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع لسماع مقترحات جديدة منها بشأن غزة، وذلك بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل، التي تهدف إلى تهجير سكان القطاع بالكامل.
وقال روبيو، الذي يغادر في وقت لاحق اليوم في جولة تشمل الشرق الأوسط، إنه يأمل في مناقشة أفكار جديدة خلال زيارته لكل من السعودية والإمارات وإسرائيل، بعد إجراء محادثات في واشنطن مع مسؤولين من مصر والأردن.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
رئيس الوزراء الأردني: نعمل مع مصر والأشقاء العرب لصياغة موقف موحد لإعادة إعمار غزة
أمس, 08:22 GMT
وأضاف في مقابلة إذاعية مع المذيعين المحافظين كلاي ترافيس وباك سيكستون: "نأمل أن يكون لديهم خطة جيدة لتقديمها للرئيس... في الوقت الحالي، الخطة الوحيدة المطروحة، رغم رفضهم لها، هي خطة ترامب. إذا كان لديهم خطة أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لعرضها".
وقال روبيو: "كل هذه الدول تقول إنها تهتم بالفلسطينيين، ولكن لا أحد منها يريد استقبال أي لاجئ فلسطيني، كما أن أياً منها لم يقدم أي شيء لغزة تاريخياً".
وتابع: "إذا لم تتمكن دول المنطقة من حل هذه المسألة، فإن إسرائيل ستضطر للتعامل معها، وسنعود إلى النقطة التي كنا فيها من قبل".
وأعرب روبيو عن اعتقاده بأن الدول العربية "تعمل بنوايا حسنة"، لكنه شدد على أن "الخط الأحمر" هو عدم السماح بأي دور مستقبلي لحركة حماس، لافتا إلى أن: "أي خطة تسمح لحماس بالبقاء في السلطة ستعيدنا إلى ما كانت عليه الأمور".
وأَضاف: "العودة للقتال لن تحل المشكلة في غزة لذا سنمنح البلدان العربية وقتا لتقديم خطة"، لافتا ‘إلى أن "حماس لديها أسلحة ولن يكون الجنود الأمريكيون هم من ينزلون للميدان لقتالها بل إسرائيل".
والثلاثاء، صرحت السلطات المصرية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها تعتزم تقديم "تصور متكامل" لإعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
مصر - روسيا 80 سنة.. الخارجية المصرية تحتفل بذكرى تدشين العلاقات بإضاءة مبنى الوزارة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
مصر تتعهد بتقديم "تصور" لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه
11 فبراير, 23:28 GMT
وجاء في البيان: "تؤكد مصر، في هذا السياق، اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع بصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب".
كما أعربت عن "تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس (دونالد) ترامب، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقًا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала