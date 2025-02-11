https://sarabic.ae/20250211/مصر-تتعهد-تقديم-تصوّر-لإعادة-إعمار-غزة-يضمن-بقاء-الشعب-الفلسطيني-في-أرضه-1097691798.html

مصر تتعهد تقديم "تصور" لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه

مصر تتعهد تقديم "تصور" لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه

سبوتنيك عربي

قالت مصر اليوم الثلاثاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أنها تعتزم تقديم "تصور متكامل" لإعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم. 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T23:28+0000

2025-02-11T23:28+0000

2025-02-11T23:35+0000

مصر

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وجاء في البيان: "تؤكد مصر في هذا السياق اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع بصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب".كما أعربت عن "تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس (دونالد) ترامب من أجل التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة".وجاء البيان في وقت يواصل فيه ترامب الضغط من أجل تنفيذ خطته للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى مصر والأردن، رغم رفض الدول العربية.وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن الدول العربية ستأتي إلى الولايات المتحدة برد على خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين في كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20250211/حماس-على-إسرائيل-تنفيذ-اتفاق-الهدنة-ونعول-على-المواقف-العربية-بشأن-خطة-ترامب-1097690761.html

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