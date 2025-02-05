https://sarabic.ae/20250205/ترامب-الولايات-المتحدة-ستسيطر-على-غزة-وتشرف-على-إعادة-إعمارها-1097481552.html

ترامب: الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة

ترامب: الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة،... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

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2025-02-05T01:58+0000

ترامب

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتعمل على تفكيك المتفجرات وإزالة الأنقاض، كما ستوفر الرعاية الاجتماعية وفرص عمل لا حصر لها لسكان المنطقة".وأوضح أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".وأضاف ترامب: "يجب أن يغادر سكان غزة إلى دول أخرى للعيش في سلام وأمان، ويمكن للدول الغنية في المنطقة تمويل إنشاء مناطق جديدة بعيدًا عن غزة"، مشيرًا إلى أن عدد هذه المناطق قد يصل إلى 12.وحول اتفاق وقف إطلاق النار، قال الرئيس الأمريكي: "لا أستطيع أن أؤكد أنه سيستمر، لكننا نأمل ذلك"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تسعى لإخراج المزيد من الرهائن.وأكد ترامب على "متانة التحالف الأمريكي الإسرائيلي"، قائلًا: "علاقاتنا مع إسرائيل لا يمكن كسرها، وهذا التحالف أثبت قوته على مدار السنوات".من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "القيادة السعودية مهتمة باتفاق تطبيع مع إسرائيل، وأنا والرئيس ترامب ملتزمان بتحقيق ذلك".وكان ترامب قد دعا في وقت سابق إلى توطين أعداد كبيرة من الفلسطينيين في الأردن ومصر ودول عربية أخرى، وهو ما قوبل برفض فلسطيني وعربي واسع، وسط تأكيد على حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم.وفي هذا السياق، شدد اجتماع عربي رفيع المستوى في القاهرة، السبت الماضي، على "الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير سكان غزة قسريًا"، مؤكدًا دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وفق القانون الدولي.

https://sarabic.ae/20250204/ترامب-لا-بديل-للفلسطينيين-سوى-مغادرة-غزة-1097481022.html

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ترامب, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية