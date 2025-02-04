ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:28 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
10:03 GMT
29 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العجز عن استهداف المواقع العسكرية يدفع كييف للهجوم على المدنيين
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250204/ترامب-لا-بديل-للفلسطينيين-سوى-مغادرة-غزة-1097481022.html
ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة
ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة
سبوتنيك عربي
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الحديث عن مقترحه بنقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T21:25+0000
2025-02-04T21:25+0000
دونالد ترامب
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097443179_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c4584a262dff3656f1313969b557543.jpg
وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي، وأريد أن أرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المخاطر متعددة في قطاع غزة بدعوى أنها ليست مكانا للعيش، "والفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة"، مشيرا إلى إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع.وأشار دونالد ترامب إلى أنه "يمكننا أن نبني أرضا جميلة قابلة للعيش إذا غادر سكان غزة".وأثارت تصريحات ترامب المتكررة بشأن نقل الفلسطينيين من غزة قلق العديد من الدول العربية التي ترى في ذلك تهديدا لاستقرار مصر والأردن.قال مسؤولون أمريكيون إن تعليقات ترامب مرتبطة بالدمار الهائل في غزة والحاجة إلى جهود إعادة الإعمار الضخمة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إمكانية توطين اللاجئين من قطاع غزة في عدد من الدول العربية، بشكل مؤقت وعلى المدى الطويل.قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يخطط للبدء في إعداد خطة لإعادة توطين سكان غزة. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة لا تقبل أي محاولات لتوطين الفلسطينيين بشكل مؤقت أو طويل الأمد.منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وعلى مدى أكثر من 15 شهراً من التصعيد المسلح، قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي. وامتد الصراع إلى لبنان.
https://sarabic.ae/20250204/5-دول-عربية-تعارض-خطط-توطين-سكان-قطاع-غزة-1097448723.html
https://sarabic.ae/20250204/ما-تأثير-لقاء-نتنياهو-وترامب-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة؟-1097465242.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097443179_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d56c4ccf4b78cd207a7e9fc8a51ed2c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم

ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة

21:25 GMT 04.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الحديث عن مقترحه بنقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي، وأريد أن أرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة".
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
5 دول عربية تعارض خطط توطين سكان قطاع غزة
06:41 GMT
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المخاطر متعددة في قطاع غزة بدعوى أنها ليست مكانا للعيش، "والفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة"، مشيرا إلى إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع.
وأشار دونالد ترامب إلى أنه "يمكننا أن نبني أرضا جميلة قابلة للعيش إذا غادر سكان غزة".
وأثارت تصريحات ترامب المتكررة بشأن نقل الفلسطينيين من غزة قلق العديد من الدول العربية التي ترى في ذلك تهديدا لاستقرار مصر والأردن.
قال مسؤولون أمريكيون إن تعليقات ترامب مرتبطة بالدمار الهائل في غزة والحاجة إلى جهود إعادة الإعمار الضخمة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إمكانية توطين اللاجئين من قطاع غزة في عدد من الدول العربية، بشكل مؤقت وعلى المدى الطويل.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
ما تأثير لقاء نتنياهو وترامب على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
13:34 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يخطط للبدء في إعداد خطة لإعادة توطين سكان غزة. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة لا تقبل أي محاولات لتوطين الفلسطينيين بشكل مؤقت أو طويل الأمد.
منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وعلى مدى أكثر من 15 شهراً من التصعيد المسلح، قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي. وامتد الصراع إلى لبنان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала