https://sarabic.ae/20250204/ترامب-لا-بديل-للفلسطينيين-سوى-مغادرة-غزة-1097481022.html
ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة
ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة
سبوتنيك عربي
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الحديث عن مقترحه بنقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T21:25+0000
2025-02-04T21:25+0000
2025-02-04T21:25+0000
دونالد ترامب
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097443179_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c4584a262dff3656f1313969b557543.jpg
وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي، وأريد أن أرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المخاطر متعددة في قطاع غزة بدعوى أنها ليست مكانا للعيش، "والفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة"، مشيرا إلى إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع.وأشار دونالد ترامب إلى أنه "يمكننا أن نبني أرضا جميلة قابلة للعيش إذا غادر سكان غزة".وأثارت تصريحات ترامب المتكررة بشأن نقل الفلسطينيين من غزة قلق العديد من الدول العربية التي ترى في ذلك تهديدا لاستقرار مصر والأردن.قال مسؤولون أمريكيون إن تعليقات ترامب مرتبطة بالدمار الهائل في غزة والحاجة إلى جهود إعادة الإعمار الضخمة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إمكانية توطين اللاجئين من قطاع غزة في عدد من الدول العربية، بشكل مؤقت وعلى المدى الطويل.قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يخطط للبدء في إعداد خطة لإعادة توطين سكان غزة. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة لا تقبل أي محاولات لتوطين الفلسطينيين بشكل مؤقت أو طويل الأمد.منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وعلى مدى أكثر من 15 شهراً من التصعيد المسلح، قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي. وامتد الصراع إلى لبنان.
https://sarabic.ae/20250204/5-دول-عربية-تعارض-خطط-توطين-سكان-قطاع-غزة-1097448723.html
https://sarabic.ae/20250204/ما-تأثير-لقاء-نتنياهو-وترامب-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة؟-1097465242.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097443179_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d56c4ccf4b78cd207a7e9fc8a51ed2c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الحديث عن مقترحه بنقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي، وأريد أن أرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المخاطر متعددة في قطاع غزة بدعوى أنها ليست مكانا للعيش، "والفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة"، مشيرا إلى إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع.
وأشار دونالد ترامب إلى أنه "يمكننا أن نبني أرضا جميلة قابلة للعيش إذا غادر سكان غزة".
وأثارت تصريحات ترامب المتكررة بشأن نقل الفلسطينيين من غزة قلق العديد من الدول العربية
التي ترى في ذلك تهديدا لاستقرار مصر والأردن.
قال مسؤولون أمريكيون إن تعليقات ترامب مرتبطة بالدمار الهائل في غزة والحاجة إلى جهود إعادة الإعمار الضخمة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إمكانية توطين اللاجئين من قطاع غزة في عدد من الدول العربية، بشكل مؤقت وعلى المدى الطويل.
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يخطط للبدء في إعداد خطة لإعادة توطين سكان غزة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة لا تقبل أي محاولات لتوطين الفلسطينيين بشكل مؤقت أو طويل الأمد.
منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وعلى مدى أكثر من 15 شهراً من التصعيد المسلح، قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي. وامتد الصراع إلى لبنان.