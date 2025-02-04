https://sarabic.ae/20250204/ترامب-لا-بديل-للفلسطينيين-سوى-مغادرة-غزة-1097481022.html

ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة

ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة

سبوتنيك عربي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الحديث عن مقترحه بنقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن. 04.02.2025, سبوتنيك عربي

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وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الفلسطينيين ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي، وأريد أن أرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المخاطر متعددة في قطاع غزة بدعوى أنها ليست مكانا للعيش، "والفلسطينيون ليس لديهم بديل سوى مغادرة غزة"، مشيرا إلى إنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع.وأشار دونالد ترامب إلى أنه "يمكننا أن نبني أرضا جميلة قابلة للعيش إذا غادر سكان غزة".وأثارت تصريحات ترامب المتكررة بشأن نقل الفلسطينيين من غزة قلق العديد من الدول العربية التي ترى في ذلك تهديدا لاستقرار مصر والأردن.قال مسؤولون أمريكيون إن تعليقات ترامب مرتبطة بالدمار الهائل في غزة والحاجة إلى جهود إعادة الإعمار الضخمة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إمكانية توطين اللاجئين من قطاع غزة في عدد من الدول العربية، بشكل مؤقت وعلى المدى الطويل.قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يخطط للبدء في إعداد خطة لإعادة توطين سكان غزة. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة لا تقبل أي محاولات لتوطين الفلسطينيين بشكل مؤقت أو طويل الأمد.منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وعلى مدى أكثر من 15 شهراً من التصعيد المسلح، قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي. وامتد الصراع إلى لبنان.

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