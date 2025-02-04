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5 دول عربية تعارض خطط توطين سكان قطاع غزة
5 دول عربية تعارض خطط توطين سكان قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أرسل وزراء خارجية 5 دول عربية، بالإضافة إلى أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو،... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T06:41+0000
2025-02-04T06:41+0000
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وقالت التقارير الأمريكية: "أرسل خمسة وزراء خارجية عرب ومسؤول فلسطيني كبير رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يعارضون فيها خطط طرد الفلسطينيين من قطاع غزة ويطالبون بدلا من ذلك بإشراك الفلسطينيين في عملية إعادة الإعمار".وأشارت إلى أنه في نهاية عطلة الأسبوع، اجتمع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن، بالإضافة إلى مستشار الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في القاهرة وقرروا إرسال الرسالة إلى روبيو.وأكدوا أن أي إعادة إعمار في غزة يجب أن تتم بمشاركة السكان الفلسطينيين.وأثارت تصريحات ترامب المتكررة بشأن نقل الفلسطينيين من غزة قلق العديد من الدول العربية التي ترى في ذلك تهديدا لاستقرار مصر والأردن.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن إمكانية توطين اللاجئين من قطاع غزة في عدد من الدول العربية، بشكل مؤقت وعلى المدى الطويل.قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يخطط للبدء في إعداد خطة لإعادة توطين سكان غزة. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة لا تقبل أي محاولات لتوطين الفلسطينيين بشكل مؤقت أو طويل الأمد.منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. على مدى أكثر من 15 شهراً من التصعيد المسلح، قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي. وامتد الصراع إلى لبنان.أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": حماس تعول على مشاركة روسيا في إعادة إعمار قطاع غزة"حماس": الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير أبناء غزة مشاريع سخيفة ليس لها قيمةالسيسي يؤكد أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, العالم, العالم العربي

5 دول عربية تعارض خطط توطين سكان قطاع غزة

06:41 GMT 04.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أرسل وزراء خارجية 5 دول عربية، بالإضافة إلى أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اعتراض خطط توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقالت التقارير الأمريكية: "أرسل خمسة وزراء خارجية عرب ومسؤول فلسطيني كبير رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يعارضون فيها خطط طرد الفلسطينيين من قطاع غزة ويطالبون بدلا من ذلك بإشراك الفلسطينيين في عملية إعادة الإعمار".

وبحسب صحيفة "أكسيوس"، نقلاً عن رسالة حصلت عليها، فإنه تم إرسال الرسالة نيابة عن رؤساء وزارات خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن، وكذلك الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وأشارت إلى أنه في نهاية عطلة الأسبوع، اجتمع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن، بالإضافة إلى مستشار الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في القاهرة وقرروا إرسال الرسالة إلى روبيو.

أكد الوزراء العرب في الرسالة أن الشرق الأوسط "مثقل بالفعل بأكبر أعداد من النازحين واللاجئين في العالم"، وأضافوا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة هش". وكتبوا إلى روبيو: "علينا أن نكون يقظين حتى لا نزيد من خطر الاستقرار الإقليمي من خلال المزيد من النزوح، حتى لو كان مؤقتا لأنه يزيد من خطر التطرف والاضطرابات في المنطقة ككل".

وأكدوا أن أي إعادة إعمار في غزة يجب أن تتم بمشاركة السكان الفلسطينيين.
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وأثارت تصريحات ترامب المتكررة بشأن نقل الفلسطينيين من غزة قلق العديد من الدول العربية التي ترى في ذلك تهديدا لاستقرار مصر والأردن.

قال مسؤولون أمريكيون إن تعليقات ترامب مرتبطة بالدمار الهائل في غزة والحاجة إلى جهود إعادة الإعمار الضخمة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن إمكانية توطين اللاجئين من قطاع غزة في عدد من الدول العربية، بشكل مؤقت وعلى المدى الطويل.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
مبعوث ترامب للشرق الأوسط: قطاع غزة "لم يبق منه شيء"
30 يناير, 20:35 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه يخطط للبدء في إعداد خطة لإعادة توطين سكان غزة. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة لا تقبل أي محاولات لتوطين الفلسطينيين بشكل مؤقت أو طويل الأمد.
منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. على مدى أكثر من 15 شهراً من التصعيد المسلح، قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي. وامتد الصراع إلى لبنان.
أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": حماس تعول على مشاركة روسيا في إعادة إعمار قطاع غزة
"حماس": الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير أبناء غزة مشاريع سخيفة ليس لها قيمة
السيسي يؤكد أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة
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