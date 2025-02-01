https://sarabic.ae/20250201/حماس-الإعلان-الأمريكي-المتكرر-عن-تهجير-أبناء-غزة-مشاريع-سخيفة-ليس-لها-قيمة-1097370911.html
"حماس": الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير أبناء غزة مشاريع سخيفة ليس لها قيمة
"حماس": الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير أبناء غزة مشاريع سخيفة ليس لها قيمة
سبوتنيك عربي
أكد القيادي في حركة حماس الفلسطينية، سامي أبو زهري، اليوم السبت، أن "الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير أبناء غزة، تحت ذرائع إعادة بنائها، يمثل إصرارا أمريكيا... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T08:33+0000
2025-02-01T08:33+0000
2025-02-01T08:33+0000
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وقال أبو زهري إن "هذه المشاريع سخيفة وليس لها قيمة"، مؤكدًا أن "ما فشل الاحتلال بتحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب السياسة".وأشار إلى أن "إصرار الإدارة الأمريكية على مشاريع التهجير يمثل وصفة لمزيد من الفوضى والتوتر في الإقليم".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح بأن "الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة"، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.وقال مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أنه سيتم عقد اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، على مستوى وزراء الخارجية، يضم ممثلين من 5 دول عربية.وسيشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، والقطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى جانب حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، أن تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به".وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين، لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".ويوم الأحد الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20250201/نائب-رئيس-المجلس-الوطني-الفلسطيني-المخططات-الإسرائيلية-تهدف-لإنهاء-القضية-تنفيذا-لصفقة-القرن--1097367989.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حماس": الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير أبناء غزة مشاريع سخيفة ليس لها قيمة
أكد القيادي في حركة حماس الفلسطينية، سامي أبو زهري، اليوم السبت، أن "الإعلان الأمريكي المتكرر عن تهجير أبناء غزة، تحت ذرائع إعادة بنائها، يمثل إصرارا أمريكيا على الشراكة في الجريمة".
وقال أبو زهري إن "هذه المشاريع سخيفة وليس لها قيمة"، مؤكدًا أن "ما فشل الاحتلال بتحقيقه بالقوة لن يحصل عليه بألاعيب السياسة".
وأشار إلى أن "إصرار الإدارة الأمريكية على مشاريع التهجير يمثل وصفة لمزيد من الفوضى والتوتر في الإقليم".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح بأن "الأردن ومصر سيقبلان (ترحيل) الفلسطينيين من غزة"، مشيرًا إلى إمكانية ممارسة ضغوط عليهما للقيام بذلك، على حد قوله.
وقال ترامب، في رد على سؤال صحفي: "سيفعلون ذلك (سيأخذون الفلسطينيين). نحن نقدم لهم الكثير، وسوف يفعلون ذلك، سيقومون به".
وقال مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أنه سيتم عقد اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، على مستوى وزراء الخارجية، يضم ممثلين من 5 دول عربية
.
وسيشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، والقطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى جانب حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.
من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، أن تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به".
وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين، لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري".
ويوم أمس الجمعة، احتشد آلاف المواطنين المصريين
في الساحات الخارجية لمعبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، في وقفة حاشدة للتعبير عن رفضهم القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
ويوم الأحد الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد قوله.