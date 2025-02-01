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أمريكا تكشف عن "أحداث" تفتح الباب أمام الاتفاق بين السعودية وإسرائيل
أمريكا تكشف عن "أحداث" تفتح الباب أمام الاتفاق بين السعودية وإسرائيل
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إيران بـ"الضعيفة، التي فقدت الآن كل وكلاءها في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى "حزب الله في لبنان، وحركة حماس في قطاع غزة،... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T07:07+0000
2025-02-01T07:07+0000
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وتوقع روبيو، في مقابلة صحفية، أنه "إذا كانت المنطقة مستقرة في سوريا ولبنان، فإن هذا يفتح الباب الآن لأشياء مثل الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، والذي من شأنه أن يغير ديناميكية المنطقة، ثم في نهاية المطاف ليس من السهل ولكن من الأسهل حل بعض هذه التحديات، التي نواجهها مع القضية الفلسطينية وخاصة قضية غزة".وأضاف أن "الخبر السار الآن في الشرق الأوسط، هو حكومة لبنانية نأمل أن تصبح أكثر قوة من "حزب الله"، وهناك وقف لإطلاق النار تم تمديده هناك، والذي سيؤدي في النهاية إلى ذلك. في سوريا، استولت مجموعة على السلطة".وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، عن "مفاجأة" بشأن مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.ونقل موقع "I24" الإسرائيلي، عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تصريحات أدلى بها في الكنيست (البرلمان)، أجاب على سؤال عضو فب المجلس، عما إذا كان هناك وعد بإقامة دولة فلسطينية في إطار المفاوضات مع السعودية، حيث رد، قائلا: "لا يوجد مثل هذا الوعد على الإطلاق".وفي سياق متصل، صرح مايك إيفانز، مستشار الرئيس الأمريكي، قائلا: "لا أعتقد أن الأمير السعودي (ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) يتوقع ما نسميه دولة فلسطينية، من المستحيل بناء دولة فلسطينية في لحظة، وحتى في المملكة العربية السعودية، يعرفون ذلك".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" لن يكون بعد فترة طويلة، مؤكدًا أنه لن يمارس ضغوطا فيما يتعلق بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل، بحسب قوله.جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، تحدث فيها ترامب أيضا عن وجهته الخارجية الأولى في فترته الثانية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.وحول إمكانية تكرار زيارة السعودية، في أول زيارة خارجية خلال فترته الرئاسية الجديدة، قال ترامب إن "ذلك يمكن أن يحدث إذا اشترت المملكة منتجات أمريكية بنحو 500 مليار دولار".
https://sarabic.ae/20241229/الحوثي-يوجه-رسالة-نارية-إلى-السعودية-بشأن-إسرائيل-1096318449.html
https://sarabic.ae/20250127/رئيسة-وزراء-إيطاليا-تكشف-عن-موقفها-من-التطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-1097209055.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار إيران, إيران, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار إيران, إيران, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

أمريكا تكشف عن "أحداث" تفتح الباب أمام الاتفاق بين السعودية وإسرائيل

07:07 GMT 01.02.2025
© AP Photo / Alex Brandonمجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إيران بـ"الضعيفة، التي فقدت الآن كل وكلاءها في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى "حزب الله في لبنان، وحركة حماس في قطاع غزة، بالإضافة إلى رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وتوقع روبيو، في مقابلة صحفية، أنه "إذا كانت المنطقة مستقرة في سوريا ولبنان، فإن هذا يفتح الباب الآن لأشياء مثل الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، والذي من شأنه أن يغير ديناميكية المنطقة، ثم في نهاية المطاف ليس من السهل ولكن من الأسهل حل بعض هذه التحديات، التي نواجهها مع القضية الفلسطينية وخاصة قضية غزة".
وأضاف أن "الخبر السار الآن في الشرق الأوسط، هو حكومة لبنانية نأمل أن تصبح أكثر قوة من "حزب الله"، وهناك وقف لإطلاق النار تم تمديده هناك، والذي سيؤدي في النهاية إلى ذلك. في سوريا، استولت مجموعة على السلطة".
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وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، عن "مفاجأة" بشأن مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقل موقع "I24" الإسرائيلي، عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تصريحات أدلى بها في الكنيست (البرلمان)، أجاب على سؤال عضو فب المجلس، عما إذا كان هناك وعد بإقامة دولة فلسطينية في إطار المفاوضات مع السعودية، حيث رد، قائلا: "لا يوجد مثل هذا الوعد على الإطلاق".

وتابع ديرمر: "فيما يتعلق بإدارة غزة، فأنا أسمع منذ فترة طويلة أنه يجب أن تكون هناك خطة إسرائيلية، نحن نعمل عليها وأنا شريك في هذا العمل فيما يتعلق باليوم التالي في غزة".

وفي سياق متصل، صرح مايك إيفانز، مستشار الرئيس الأمريكي، قائلا: "لا أعتقد أن الأمير السعودي (ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) يتوقع ما نسميه دولة فلسطينية، من المستحيل بناء دولة فلسطينية في لحظة، وحتى في المملكة العربية السعودية، يعرفون ذلك".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" لن يكون بعد فترة طويلة، مؤكدًا أنه لن يمارس ضغوطا فيما يتعلق بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل، بحسب قوله.
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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، تحدث فيها ترامب أيضا عن وجهته الخارجية الأولى في فترته الثانية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ترامب أن أول الزيارة الخارجية الأولى للرئيس تكون في العادة إلى المملكة المتحدة، لكنه أوضح أن ما حدث في فترته الرئاسية الأولى كان مختلفا بزيارة السعودية، لأن المملكة اشترت منتجات أمريكية بـ450 مليار دولار.

وحول إمكانية تكرار زيارة السعودية، في أول زيارة خارجية خلال فترته الرئاسية الجديدة، قال ترامب إن "ذلك يمكن أن يحدث إذا اشترت المملكة منتجات أمريكية بنحو 500 مليار دولار".
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