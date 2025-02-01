https://sarabic.ae/20250201/أمريكا-تكشف-عن-أحداث-تفتح-الباب-أمام-الاتفاق-بين-السعودية-وإسرائيل-1097366442.html

أمريكا تكشف عن "أحداث" تفتح الباب أمام الاتفاق بين السعودية وإسرائيل

أمريكا تكشف عن "أحداث" تفتح الباب أمام الاتفاق بين السعودية وإسرائيل

سبوتنيك عربي

وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إيران بـ"الضعيفة، التي فقدت الآن كل وكلاءها في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى "حزب الله في لبنان، وحركة حماس في قطاع غزة،... 01.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-01T07:07+0000

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وتوقع روبيو، في مقابلة صحفية، أنه "إذا كانت المنطقة مستقرة في سوريا ولبنان، فإن هذا يفتح الباب الآن لأشياء مثل الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، والذي من شأنه أن يغير ديناميكية المنطقة، ثم في نهاية المطاف ليس من السهل ولكن من الأسهل حل بعض هذه التحديات، التي نواجهها مع القضية الفلسطينية وخاصة قضية غزة".وأضاف أن "الخبر السار الآن في الشرق الأوسط، هو حكومة لبنانية نأمل أن تصبح أكثر قوة من "حزب الله"، وهناك وقف لإطلاق النار تم تمديده هناك، والذي سيؤدي في النهاية إلى ذلك. في سوريا، استولت مجموعة على السلطة".وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، عن "مفاجأة" بشأن مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.ونقل موقع "I24" الإسرائيلي، عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تصريحات أدلى بها في الكنيست (البرلمان)، أجاب على سؤال عضو فب المجلس، عما إذا كان هناك وعد بإقامة دولة فلسطينية في إطار المفاوضات مع السعودية، حيث رد، قائلا: "لا يوجد مثل هذا الوعد على الإطلاق".وفي سياق متصل، صرح مايك إيفانز، مستشار الرئيس الأمريكي، قائلا: "لا أعتقد أن الأمير السعودي (ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) يتوقع ما نسميه دولة فلسطينية، من المستحيل بناء دولة فلسطينية في لحظة، وحتى في المملكة العربية السعودية، يعرفون ذلك".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" لن يكون بعد فترة طويلة، مؤكدًا أنه لن يمارس ضغوطا فيما يتعلق بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل، بحسب قوله.جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، تحدث فيها ترامب أيضا عن وجهته الخارجية الأولى في فترته الثانية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.وحول إمكانية تكرار زيارة السعودية، في أول زيارة خارجية خلال فترته الرئاسية الجديدة، قال ترامب إن "ذلك يمكن أن يحدث إذا اشترت المملكة منتجات أمريكية بنحو 500 مليار دولار".

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https://sarabic.ae/20250127/رئيسة-وزراء-إيطاليا-تكشف-عن-موقفها-من-التطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-1097209055.html

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