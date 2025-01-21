https://sarabic.ae/20250121/ترامب-سوف-أجتمع-مع-بوتين-لكن-لا-أعلم-متى-1096988904.html

‌‏‌‏ترامب: سوف أجتمع مع بوتين لكن لا أعلم متى

‌‏‌‏ترامب: سوف أجتمع مع بوتين لكن لا أعلم متى

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه "سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن لا يعلم متى". 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T01:18+0000

2025-01-21T01:18+0000

2025-01-21T01:18+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104202/17/1042021772_0:0:1830:1029_1920x0_80_0_0_064f9d347569cb2deb9ce1da7a7bb153.jpg

وصرح ترامب، في تصريحات صحافية من المكتب البيضاوي، بأن "الولايات المتحدة أنفقت على أوكرانيا 200 مليار دولار أكثر مما أنفقته الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".وقال: "يجب على الناتو أن يدفع 5 بالمئة. نحن في الحرب في أوكرانيا بمبلغ 200 مليار دولار أكثر من الناتو. إنه أمر مضحك لأنه يؤثر عليهم أكثر بكثير"، مؤكدا أنه سيحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، بأن روسيا تهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على توليه منصبه.وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "نهنئ الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية على توليه منصبه".وأشار بوتين إلى أن فترة ما قبل الانتخابات كانت صعبة من جميع النواحي بالنسبة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وكان تحت ضغوط شديدة.وقال: "من الواضح أن فترة ما قبل الانتخابات لم تكن سهلة على السيد ترامب من جميع النواحي، فقد كان هو وحتى أفراد عائلته يتعرضون باستمرار لضغوط شديدة، ووصل الأمر إلى محاولات اغتياله".وهنأ الرئيس بوتين الرئيس الأمريكي المنتخب على توليه منصبه، ووصف فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمربكية بأنه أمر مقنع، قائلًا: "لقد أظهر شجاعة وحقق فوزًا مقنعًا في الانتخابات".ومن المقرر أن ينصب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وسيؤدي اليمين الدستورية ليبدأ رسميًا فترة ولايته الثانية في البيت الأبيض.ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميًا من إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن إلى إدارة الرئيس الجمهوري ترامب.

https://sarabic.ae/20241229/لافروف-روسيا-لن-تشارك-بمحادثات-الحد-من-التسلح-مع-أمريكا-إن-استمرت-واشنطن-بسياستها-العدوانية-1096294482.html

https://sarabic.ae/20250120/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1096973729.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم