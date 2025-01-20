https://sarabic.ae/20250120/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1096973729.html
بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة ترامب بشأن الصراع الأوكراني
بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة ترامب بشأن الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "نحن منفتحون على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني، والأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لم ترفض قط الحوار مع أي إدارة أمريكية.ولفت بوتين إلى أن موسكو ترى تصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفريقه حول رغبتهم في استعادة الاتصالات المباشرة مع روسيا.وأكد بوتين أن موسكو ترحب بموقف ترامب وكلماته حول ضرورة القيام بكل شيء لمنع حرب عالمية ثالثة.وأكد بوتين أن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية كان مقنعا والفترة التي سبقت الانتخابات كانت صعبة عليه من جميع النواحي.وأكد بوتين أن روسيا تنطلق من حقيقة أن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية سيتم بناؤه على أساس المساواة والاحترام المتبادل.وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا عمليا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهيجندي أوكراني يهرب من معسكر بريطاني ويخوض مغامرة طويلة للوصول إلى روسيا... فيديو
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة ترامب بشأن الصراع الأوكراني
13:50 GMT 20.01.2025 (تم التحديث: 14:29 GMT 20.01.2025)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "نحن منفتحون على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني، والأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".
فيما يتعلق بتسوية الوضع في حد ذاته، فأود أن أؤكد مرة أخرى، أن هدفها لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة، ولا أي نوع من الاستراحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع لاحقًا، بل سلام طويل الأمد قائم على احترام المصالح المشروعة لجميع الناس، الذين يعيشون في هذه المنطقة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لم ترفض قط الحوار مع أي إدارة أمريكية.
وقال: "لم نرفض أبدًا الحوار، وكنا دائمًا على استعداد للحفاظ على علاقات سلسة وتعاون مع أي إدارة أمريكية".
ولفت بوتين إلى أن موسكو ترى تصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفريقه حول رغبتهم في استعادة الاتصالات المباشرة مع روسيا.
نرى تصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب حديثا وأعضاء فريقه حول الرغبة في استعادة الاتصالات المباشرة مع روسيا، التي قطعتها الإدارة المنتهية ولايتها دون أي خطأ من جانبنا.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن موسكو ترحب بموقف ترامب وكلماته حول ضرورة القيام بكل شيء لمنع حرب عالمية ثالثة.
وقال بوتين: "روسيا تهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بتوليه منصبه ومنفتحة على الحوار بشأن الصراع في أوكرانيا".
وأكد بوتين أن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية كان مقنعا والفترة التي سبقت الانتخابات كانت صعبة عليه من جميع النواحي.
وأكد بوتين أن روسيا تنطلق من حقيقة أن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية سيتم بناؤه على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
ننطلق من حقيقة أن الحوار سيتم بناؤه على أساس متكافئ يقوم على الاحترام المتبادل، مع الأخذ في الاعتبار الدور الهام الذي تلعبه بلداننا في عدد من القضايا الرئيسية على جدول الأعمال العالمي، بما في ذلك تعزيز الاستقرار الاستراتيجي والأمن.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا عمليا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.