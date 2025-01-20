https://sarabic.ae/20250120/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1096973729.html

بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة ترامب بشأن الصراع الأوكراني

بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة ترامب بشأن الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني. 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T13:50+0000

2025-01-20T13:50+0000

2025-01-20T14:29+0000

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وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "نحن منفتحون على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني، والأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لم ترفض قط الحوار مع أي إدارة أمريكية.ولفت بوتين إلى أن موسكو ترى تصريحات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفريقه حول رغبتهم في استعادة الاتصالات المباشرة مع روسيا.وأكد بوتين أن موسكو ترحب بموقف ترامب وكلماته حول ضرورة القيام بكل شيء لمنع حرب عالمية ثالثة.وأكد بوتين أن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية كان مقنعا والفترة التي سبقت الانتخابات كانت صعبة عليه من جميع النواحي.وأكد بوتين أن روسيا تنطلق من حقيقة أن الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية سيتم بناؤه على أساس المساواة والاحترام المتبادل.وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا عمليا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكية: الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهيجندي أوكراني يهرب من معسكر بريطاني ويخوض مغامرة طويلة للوصول إلى روسيا... فيديو

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