https://sarabic.ae/20250107/ترامب-يكشف-عن-موعد-اللقاء-المحتمل-مع-بوتين-بشأن-أوكرانيا--1096573319.html
ترامب يكشف عن موعد اللقاء المحتمل مع بوتين بشأن أوكرانيا
ترامب يكشف عن موعد اللقاء المحتمل مع بوتين بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن أمله في إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا في "وقت أقل بكثير من... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T19:34+0000
2025-01-07T19:34+0000
2025-01-07T19:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096573154_0:0:1880:1059_1920x0_80_0_0_c1cfe9db4cd1246dea63f73a04ddc031.jpg
وأجاب الرئيس الأمريكي المنتخب خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامته في مار أيه لاغو في فلوريدا، على سؤال عما إذا كان من الممكن إجراء مفاوضات مع بوتين في غضون الأشهر الستة المقبلة:وفي وقت سابق من اليوم،، قال ترامب للصحفيين، إنه على علم باستعداد الرئيس الروسي للمفاوضات، لكنه اعتبر أن مثل هذه الاتصالات ممكنة فقط بعد عودته الرسمية إلى البيت الأبيض، والتي ستتم في 20 يناير/كانون الثاني، مضيفا أنه لا يستطيع حتى الآن تحديد الموعد التقريبي للاتصالات مع الرئيس الروسي.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الصراع في أوكرانيا كان نتيجة "الفشل الذريع" للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.وقال ترامب للصحفيين: "لقد كان فشلاً ذريعاً حصل عليه بايدن، ولم يكن من الممكن أن يحدث لو كان لدينا رئيس حقيقي، لو كان لدينا رئيس يعرف ما كان يفعله".ماكرون يدعو أوكرانيا إلى محادثات واقعية حول القضايا الإقليمية
https://sarabic.ae/20250107/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-كان-نتيجة-فشل-بايدن-1096571648.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096573154_118:0:1665:1160_1920x0_80_0_0_9231f96d858765d78202b233e1d49933.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ترامب يكشف عن موعد اللقاء المحتمل مع بوتين بشأن أوكرانيا
أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن أمله في إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا في "وقت أقل بكثير من ستة أشهر".
وأجاب الرئيس الأمريكي المنتخب خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامته في مار أيه لاغو في فلوريدا، على سؤال عما إذا كان من الممكن إجراء مفاوضات مع بوتين في غضون الأشهر الستة المقبلة:
ستة أشهر؟ لا، كما أعتقد، وآمل، في وقت أقرب بكثير من ستة أشهر.
وفي وقت سابق من اليوم،، قال ترامب للصحفيين، إنه على علم باستعداد الرئيس الروسي للمفاوضات، لكنه اعتبر أن مثل هذه الاتصالات ممكنة فقط بعد عودته الرسمية إلى البيت الأبيض، والتي ستتم في 20 يناير/كانون الثاني، مضيفا أنه لا يستطيع حتى الآن تحديد الموعد التقريبي للاتصالات مع الرئيس الروسي.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الصراع في أوكرانيا كان نتيجة "الفشل الذريع" للرئيس الأمريكي
الحالي جو بايدن.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد كان فشلاً ذريعاً حصل عليه بايدن، ولم يكن من الممكن أن يحدث لو كان لدينا رئيس حقيقي، لو كان لدينا رئيس يعرف ما كان يفعله".