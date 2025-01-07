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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250107/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-كان-نتيجة-فشل-بايدن-1096571648.html
ترامب: الصراع في أوكرانيا كان نتيجة "فشل" بايدن
ترامب: الصراع في أوكرانيا كان نتيجة "فشل" بايدن
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الصراع في أوكرانيا كان نتيجة "الفشل الذريع" للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T17:46+0000
2025-01-07T17:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب للصحفيين: "لقد كان فشلاً ذريعاً حصل عليه بايدن، ولم يكن من الممكن أن يحدث لو كان لدينا رئيس حقيقي، لو كان لدينا رئيس يعرف ما كان يفعله".وفي السياق ذاته، أعرب ترامب عن تفهمه لموقف روسيا المعارض لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال: "لسنوات عديدة، حتى قبل بوتين، قالت روسيا إن الناتو لا يمكن أبدًا أن يتدخل في أوكرانيا، وكان الأمر كما لو أنه منحوتًا في الصخر، إلا أن بايدن قال لا، يجب أن يتمكنوا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ما يجعل الـ"ناتو" عند أعتاب روسيا مباشرة. أستطيع أن أتفهم مشاعرهم بشأن هذا الأمر".ووعد الرئيس الأمريكي بأنه يستطيع تحقيق تسوية للصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، وقد صرح مرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20250106/ماكرون-يدعو-أوكرانيا-إلى-محادثات-واقعية-حول-القضايا-الإقليمية-1096533349.html
https://sarabic.ae/20250107/المجر-أوكرانيا-وضعت-الاقتصاد-الأوروبي-في-موقف-صعب-1096555826.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: الصراع في أوكرانيا كان نتيجة "فشل" بايدن

17:46 GMT 07.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnikالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الصراع في أوكرانيا كان نتيجة "الفشل الذريع" للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
وقال ترامب للصحفيين: "لقد كان فشلاً ذريعاً حصل عليه بايدن، ولم يكن من الممكن أن يحدث لو كان لدينا رئيس حقيقي، لو كان لدينا رئيس يعرف ما كان يفعله".

وأوضح ترامب أنه ونتيجة لتصرفات بايدن، يموت الناس الآن ويتم تدمير المدن.

وفي السياق ذاته، أعرب ترامب عن تفهمه لموقف روسيا المعارض لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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وقال: "لسنوات عديدة، حتى قبل بوتين، قالت روسيا إن الناتو لا يمكن أبدًا أن يتدخل في أوكرانيا، وكان الأمر كما لو أنه منحوتًا في الصخر، إلا أن بايدن قال لا، يجب أن يتمكنوا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ما يجعل الـ"ناتو" عند أعتاب روسيا مباشرة. أستطيع أن أتفهم مشاعرهم بشأن هذا الأمر".

وقال ترامب إنه على علم باستعداد بوتين للاتصالات معه، لكنه يعتبر ذلك غير مقبول قبل عودته الرسمية إلى البيت الأبيض.

ووعد الرئيس الأمريكي بأنه يستطيع تحقيق تسوية للصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، وقد صرح مرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.
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المجر: أوكرانيا وضعت الاقتصاد الأوروبي في "موقف صعب"
10:52 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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Член экипажа танка Т-80 ЦВО на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:29 GMT
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