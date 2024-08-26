زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
10:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
اجتماع حاسم بين الوسطاء والوفد الإسرائيلي في القاهرة ووفد من حماس في القاهرة، تصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:24 GMT
156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240826/زيلينسكي-يصف-محور-كراسنوارميسك-بأنه-الأصعب-بالنسبة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092117384.html
زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
وصف فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، محور كراسنوارميسك، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية بأنه الأصعب بالنسبة للقوات الأوكرانية. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T20:09+0000
2024-08-26T20:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828311_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5dee12cabe9ab886d7101b6e9d467b25.jpg
وقال زيلينسكي في فيديو على منصة "تلغرام": "قدم القائد العام للقوات الأوكرانية (ألكسندر سيرسكي) تقريرا عن الوضع في الجبهة، في محور بوكروفسكي، الذي تُنفذ فيه أقوى الهجمات الروسية والأهم من ذلك كله، محور فريموفسكي، وتوريتسكوي، وكوراخوفسكوي".ووسط النجاحات التي حققتها القوات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بدأت السلطات المعينة من قبل أوكرانيا الأسبوع الماضي في الإجلاء القسري للعائلات التي لديها أطفال من 14 بلدة تقع في منطقة كراسنورميسكي، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية. وعلى وجه الخصوص، مدن كراسنوارميسك، ورودينسكوي، وقرى إغناتوفكا، وداتشينسكوي، وزيلتوي، وزيلينو، وليسوفكا، ونوفوبافلوفكا، ونوفوكراينكا، وبوشكينو، وروغ، وسوخوي يار، وروزا، وتشونيشينو.وقامت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، بتوسيع منطقة الإخلاء من الجزء الخاضع لسيطرتها من جمهورية دونيتسك الشعبية، ليشمل ما يقرب من 30 بلدة في تجمعات كونستانتينوفسكايا، وسيليدوفسكايا الإقليمية، بما في ذلك كونستانتينوفكا، وبيلايا غورا، وبيزيمياني، وإيجيفكا، وبيلوكوزمينوفكا، وفيروليبوفكا، وديلييفكا، وكلينوفوي، ومايسكي، وماركوفو، ومولوشاركا، ونيليبوفكا، ونوفودميتروفكا، وغريغوروفكا.كراسنوارميسك هو مركز إقليمي في الشمال الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية. واعتبارًا من عام 2022، بلغ عدد سكان المدينة أكثر من 61 ألف نسمة. ويوجد هناك مركز نقل كبير، حيث تربط خطوط السكك الحديدية والطرق بين دونيتسك ومقاطعة دنيبروبيتروفسك المجاورة في أوكرانيا.بالإضافة إلى ذلك، من خلال كراسنوارميسك هناك اتصال بالسكك الحديدية مع المدن التي تسيطر عليها كييف في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية، مثل كراماتورسك وسلافيانسك.خبير سياسي: هجوم كورسك افتضح ملامح زيلنسكي كمتزعم تنظيم إرهابيإعلام: أوكرانيا تعمل على تعزيز حماية دبابات "أبرامز" الأمريكية لأنها من دون دروع تحصنها
https://sarabic.ae/20240823/بايدن-يناقش-تفاصيل-الدعم-العسكري-لكييف-في-محادثة-هاتفية-مع-زيلينسكي-1092049545.html
https://sarabic.ae/20240819/نائب-أوكراني-إرماك-يحاول-أن-يجعل-زيلينسكي-يبدو-غير-مناسب--1091876407.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828311_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b58e98f058ae67e1f295e796f53e940f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي

زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية

20:09 GMT 26.08.2024
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© Photo / Telegram / Zelensky Official
تابعنا عبر
وصف فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، محور كراسنوارميسك، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية بأنه الأصعب بالنسبة للقوات الأوكرانية.
وقال زيلينسكي في فيديو على منصة "تلغرام": "قدم القائد العام للقوات الأوكرانية (ألكسندر سيرسكي) تقريرا عن الوضع في الجبهة، في محور بوكروفسكي، الذي تُنفذ فيه أقوى الهجمات الروسية والأهم من ذلك كله، محور فريموفسكي، وتوريتسكوي، وكوراخوفسكوي".
ووسط النجاحات التي حققتها القوات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بدأت السلطات المعينة من قبل أوكرانيا الأسبوع الماضي في الإجلاء القسري للعائلات التي لديها أطفال من 14 بلدة تقع في منطقة كراسنورميسكي، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية. وعلى وجه الخصوص، مدن كراسنوارميسك، ورودينسكوي، وقرى إغناتوفكا، وداتشينسكوي، وزيلتوي، وزيلينو، وليسوفكا، ونوفوبافلوفكا، ونوفوكراينكا، وبوشكينو، وروغ، وسوخوي يار، وروزا، وتشونيشينو.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن يناقش تفاصيل الدعم العسكري لكييف في محادثة هاتفية مع زيلينسكي
23 أغسطس, 19:28 GMT
وقامت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، بتوسيع منطقة الإخلاء من الجزء الخاضع لسيطرتها من جمهورية دونيتسك الشعبية، ليشمل ما يقرب من 30 بلدة في تجمعات كونستانتينوفسكايا، وسيليدوفسكايا الإقليمية، بما في ذلك كونستانتينوفكا، وبيلايا غورا، وبيزيمياني، وإيجيفكا، وبيلوكوزمينوفكا، وفيروليبوفكا، وديلييفكا، وكلينوفوي، ومايسكي، وماركوفو، ومولوشاركا، ونيليبوفكا، ونوفودميتروفكا، وغريغوروفكا.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب أوكراني: إرماك يحاول أن يجعل زيلينسكي يبدو غير مناسب
19 أغسطس, 05:32 GMT
كراسنوارميسك هو مركز إقليمي في الشمال الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية. واعتبارًا من عام 2022، بلغ عدد سكان المدينة أكثر من 61 ألف نسمة. ويوجد هناك مركز نقل كبير، حيث تربط خطوط السكك الحديدية والطرق بين دونيتسك ومقاطعة دنيبروبيتروفسك المجاورة في أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، من خلال كراسنوارميسك هناك اتصال بالسكك الحديدية مع المدن التي تسيطر عليها كييف في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية، مثل كراماتورسك وسلافيانسك.
خبير سياسي: هجوم كورسك افتضح ملامح زيلنسكي كمتزعم تنظيم إرهابي
إعلام: أوكرانيا تعمل على تعزيز حماية دبابات "أبرامز" الأمريكية لأنها من دون دروع تحصنها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала