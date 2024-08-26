https://sarabic.ae/20240826/زيلينسكي-يصف-محور-كراسنوارميسك-بأنه-الأصعب-بالنسبة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092117384.html

زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية

زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

وصف فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، محور كراسنوارميسك، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية بأنه الأصعب بالنسبة للقوات الأوكرانية. 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T20:09+0000

2024-08-26T20:09+0000

2024-08-26T20:09+0000

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زيلينسكي

فلاديمير زيلينسكي

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وقال زيلينسكي في فيديو على منصة "تلغرام": "قدم القائد العام للقوات الأوكرانية (ألكسندر سيرسكي) تقريرا عن الوضع في الجبهة، في محور بوكروفسكي، الذي تُنفذ فيه أقوى الهجمات الروسية والأهم من ذلك كله، محور فريموفسكي، وتوريتسكوي، وكوراخوفسكوي".ووسط النجاحات التي حققتها القوات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بدأت السلطات المعينة من قبل أوكرانيا الأسبوع الماضي في الإجلاء القسري للعائلات التي لديها أطفال من 14 بلدة تقع في منطقة كراسنورميسكي، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية. وعلى وجه الخصوص، مدن كراسنوارميسك، ورودينسكوي، وقرى إغناتوفكا، وداتشينسكوي، وزيلتوي، وزيلينو، وليسوفكا، ونوفوبافلوفكا، ونوفوكراينكا، وبوشكينو، وروغ، وسوخوي يار، وروزا، وتشونيشينو.وقامت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، بتوسيع منطقة الإخلاء من الجزء الخاضع لسيطرتها من جمهورية دونيتسك الشعبية، ليشمل ما يقرب من 30 بلدة في تجمعات كونستانتينوفسكايا، وسيليدوفسكايا الإقليمية، بما في ذلك كونستانتينوفكا، وبيلايا غورا، وبيزيمياني، وإيجيفكا، وبيلوكوزمينوفكا، وفيروليبوفكا، وديلييفكا، وكلينوفوي، ومايسكي، وماركوفو، ومولوشاركا، ونيليبوفكا، ونوفودميتروفكا، وغريغوروفكا.كراسنوارميسك هو مركز إقليمي في الشمال الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية. واعتبارًا من عام 2022، بلغ عدد سكان المدينة أكثر من 61 ألف نسمة. ويوجد هناك مركز نقل كبير، حيث تربط خطوط السكك الحديدية والطرق بين دونيتسك ومقاطعة دنيبروبيتروفسك المجاورة في أوكرانيا.بالإضافة إلى ذلك، من خلال كراسنوارميسك هناك اتصال بالسكك الحديدية مع المدن التي تسيطر عليها كييف في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية، مثل كراماتورسك وسلافيانسك.خبير سياسي: هجوم كورسك افتضح ملامح زيلنسكي كمتزعم تنظيم إرهابيإعلام: أوكرانيا تعمل على تعزيز حماية دبابات "أبرامز" الأمريكية لأنها من دون دروع تحصنها

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي